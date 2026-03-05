Dos recién nacidos mueren por tosferina en Honduras y suman 18 casos sospechosos

La muerte de dos recién nacidos por tosferina en los primeros meses de 2026 iguala el total anual de fallecimientos reportados en 2025 en la región. (Foto: Archivo)

La confirmación de la muerte de dos recién nacidos por tosferina en lo que va de 2026 activó las alertas del sistema sanitario en el norte de Honduras y evidenció el crecimiento de casos de esta enfermedad potencialmente mortal en la región metropolitana de San Pedro Sula.

Según el jefe de redes del Centro de Salud Miguel Paz Barahona, el doctor Wilmer Euceda, hasta la finalización de la séptima semana epidemiológica de 2026 se habían registrado 18 casos sospechosos de tosferina únicamente en esta zona, de los cuales nueve ya cuentan con confirmación de las autoridades sanitarias.

De acuerdo con los datos que aportó Euceda, en el mismo periodo de 2025 el número total de casos sospechosos era prácticamente la mitad. Además, en todo el año pasado se reportaron dos muertes por esta causa, mientras que en los dos primeros meses de 2026 ya se registró la misma cifra de fallecimientos, lo que da cuenta de una tendencia ascendente que mantiene en estado de alerta a los equipos médicos de la región.

Euceda expresó que “estamos preocupados por lo que está sucediendo actualmente con los casos de tosferina”. Esta inquietud llevó a las autoridades a fortalecer la vigilancia epidemiológica y desplegar campañas informativas específicas, enfocadas principalmente en mujeres embarazadas y padres de niños pequeños.

La tosferina o tos convulsiva, es una enfermedad infecciosa causada por una bacteria que afecta las vías respiratorias. Provoca crisis intensas de tos que pueden terminar en dificultad grave para respirar. Si bien puede infectar a personas de cualquier edad, los recién nacidos y los niños menores de seis meses presentan el riesgo más alto debido a que su sistema inmunológico aún no ha madurado completamente. La principal vía para reducir la gravedad de la enfermedad es la vacunación, tanto en madres embarazadas como en los recién nacidos.

Euceda explicó que los casos de recién nacidos que han resultado afectados se relacionan con “la falta de inmunización durante el embarazo”. La vacuna indicada debe administrarse a embarazadas entre la semana 27 y la 36 de gestación. Este intervalo permite que la madre genere anticuerpos que transfiere al bebé a través de la placenta, garantizando una barrera temporal crítica en los primeros meses tras el nacimiento.

El calendario de vacunación contempla aplicar las dosis contra la tosferina a los dos, cuatro y seis meses de edad. Este esquema, recomendado por las autoridades sanitarias, está diseñado para fortalecer paulatinamente el sistema inmune del menor y protegerlo contra la bacteria.

Las campañas actuales insisten en que la prevención comienza por cumplir de modo estricto el esquema de vacunación tanto en mujeres embarazadas como en los niños pequeños. Además, los especialistas recomiendan acudir lo antes posible a un centro de salud si existen síntomas respiratorios persistentes, mantener una higiene frecuente y evitar el contacto directo de recién nacidos con personas sintomáticas.

El crecimiento de los casos en San Pedro Sula ha llevado a las unidades de salud locales y otros municipios de Cortés a redoblar la vigilancia epidemiológica. Los equipos sanitarios monitorean de forma constante la situación, buscando identificar tempranamente posibles nuevos contagios y evitar la aparición de brotes más extensos.

El personal de salud advierte que, si no se refuerzan las medidas preventivas, la enfermedad podría seguir propagándose, incrementando el riesgo de desenlaces fatales especialmente en menores de seis meses.