Presidente de Honduras, Nasry Asfura expresa su apoyo a los países que defienden su seguridad, sobre conflicto en Medio Oriente

Honduras exige una desescalada inmediata del conflicto entre Israel, Irán y Estados Unidos para evitar riesgos globales. (Créditos: Casa Presidencial Honduras)

El presidente de Honduras Nasry Asfura a través de su red social de x, manifestó su respaldo a los países que defienden su seguridad, al tiempo que exigió una “desescalada inmediata” para evitar la extensión del conflicto en Medio Oriente, en el contexto de los recientes enfrentamientos armados entre Israel, Irán y Estados Unidos.

Desde el sábado, la Cancillería hondureña mantiene una alerta para los ciudadanos en la zona afectada y advierte sobre el riesgo que la crisis representa para la seguridad global, el orden económico y el bienestar de sus nacionales en el extranjero

Nasry Asfura evitó nombrar las naciones a las que ofrecía su apoyo, pero declaró: “Apoyamos a los países que defienden su seguridad. Todas las naciones tienen derecho a proteger a sus pueblos y vivir en paz. Mi solidaridad con quienes defienden la paz regional”. El presidente enfatizó además que, “cuando existen amenazas latentes y el peligro es inminente, la autodefensa de los Estados se vuelve inevitable”.

La postura presidencial adquiere repercusión política al respaldar el derecho a la autodefensa dentro del marco internacional, y al mismo tiempo pedir moderación y la priorización de la vía diplomática. Analistas afirman que Honduras pretende equilibrar el apoyo a aliados estratégicos con su tradición diplomática de respeto al derecho internacional y promoción del diálogo.

El Ejecutivo equilibra la solidaridad con aliados y la obligación de proteger a sus nacionales frente a los efectos del conflicto en la economía y la seguridad. (Foto: Redes Sociales)

La postura del Ejecutivo fue expresada formalmente el domingo, através de un comunicado, ratificaron su rechazo a los ataques lanzados por Irán contra Israel y países cercanos.

La Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que “estas acciones incrementan el riesgo de una escalada de alcance regional, ponen en peligro la vida de civiles y comprometen la seguridad de comunidades extranjeras, incluidos ciudadanos hondureños y la estabilidad de infraestructura crítica y rutas estratégicas relevantes para el comercio internacional y el suministro energético”.

De acuerdo con el comunicado oficial, “Honduras rechaza el uso de la fuerza contra la soberanía y la integridad territorial de los Estados”, e instó a todas las partes a actuar con moderación e impulsar el diálogo para contener el conflicto. El gobierno señaló que la protección de los hondureños en el exterior constituye “una prioridad del Estado”.

La alerta emitida responde al tercer día de una crisis que involucra movimientos militares. El grupo chiita Hizbulá lanzó proyectiles desde el norte del Líbano hacia instalaciones militares israelíes, provocando bombardeos israelíes sobre barrios del sur de Beirut, como el Dahye. Asimismo, el ejército israelí ordenó la movilización de aproximadamente 100 mil reservistas, que reforzaron la protección de las fronteras con Siria y Líbano, así como el control de los territorios de Gaza y Cisjordania.

Los ataques cruzados entre Hizbulá, Israel e Irán desencadenan movilización militar y sistemas de defensa en varios países de la región. (Foto: Cortesía)

La escalada conflictividad en Medio Oriente produce impactos directos sobre la economía y la diplomacia hondureñas. El choque entre Israel e Irán afecta la producción, el transporte y el suministro energético a nivel global, y puede incidir en los precios internacionales de combustibles y el comercio.

La Cancillería hondureña instó a quienes residen o viajan en los países involucrados a seguir estrictamente las recomendaciones de las autoridades locales, mantenerse en comunicación con los consulados y consultar únicamente fuentes oficiales respecto a la evolución de la crisis.