Honduras prevé generar entre 30 y 40 mil empleos en temporada de Semana Santa, anuncia ministro de Turismo

El sector turístico de Honduras proyecta la generación de 30 mil a 40 mil empleos temporales durante la próxima temporada alta de Semana Santa y el período de verano, acompañando el repunte de la actividad hotelera, gastronómica y de servicios vinculados tanto al turismo interno como regional.

La Secretaría de Turismo de Honduras proyecta un incremento sostenido en el flujo de visitantes, impulsando la formalización laboral bajo la Ley de Empleo Parcial. (Foto: Cortesía)

La información fue anunciada por Andrés Ehrler, titular de la Secretaría de Turismo, se sustenta en la previsión de un incremento sostenido en los flujos de visitantes, lo que dinamiza las economías locales y representa una oportunidad central para enfrentar los desafíos de empleo, especialmente entre jóvenes y quienes buscan ingresos adicionales en temporadas específicas, según informó.

En las semanas previas a la temporada alta, numerosos empleos han comenzado a formalizarse bajo la Ley de Empleo Parcial y otros mecanismos de contratación estacional. Ehrler señaló a La Prensa que estos esquemas “permiten mayores garantías laborales, cobertura legal y condiciones formales durante el periodo de mayor demanda”.

La estimación de la Secretaría de Turismo indica que estos empleos se concentran principalmente en los sectores de hotelería, gastronomía, transporte y actividades recreativas, abarcando tanto puestos directos como indirectos. “La temporada de verano representa uno de los momentos más importantes para la economía turística del país. Estamos proyectando entre 30 mil y 40 mil empleos directos e indirectos, principalmente en hotelería, restaurantes, transporte y actividades recreativas”, detalló el funcionario.

Roatán y otros destinos emergentes
Roatán y otros destinos emergentes del litoral Atlántico sobresalen como opciones favoritas para turistas nacionales y extranjeros durante la temporada alta. (Foto: Redes sociales)

El aumento en la contratación beneficia particularmente a comunidades costeras y destinos tradicionales, donde hoteles, restaurantes, agencias de viajes, operadores turísticos, guías y transportistas reportan un crecimiento en la demanda de sus servicios. Además, empresarios y comerciantes informales han iniciado procesos anticipados de búsqueda de personal para responder al flujo previsto de turistas.

La Secretaría de Turismo ya promociona paquetes turísticos dentro de Honduras y hacia países vecinos. El turismo interno se mantiene como el segmento más activo, con familias hondureñas organizando viajes cortos a playas, montañas y destinos culturales.

Se observa además el crecimiento del turismo regional, con visitantes de Guatemala y El Salvador. La proximidad geográfica, la variedad de atractivos y la competitividad en precios explican la preferencia de turistas de países limítrofes por destinos hondureños, según explicó Ehrler en La Prensa.

Entre los sitios de mayor dinamismo sobresale Roatán, consolidado como uno de los lugares más atractivos para turistas nacionales y extranjeros. La tendencia también favorece otras zonas del litoral Atlántico y Pacífico, así como destinos emergentes donde la popularidad ha crecido. La estrategia gubernamental para respaldar este auge incluye campañas digitales, alianzas con operadores privados y la coordinación logística y de seguridad con las autoridades municipales.

Comunidades costeras y destinos tradicionales
Comunidades costeras y destinos tradicionales de Honduras experimentan un aumento en la demanda de servicios turísticos por el auge de viajeros nacionales y regionales. (Foto: Cortesía)

El sector de turismo marítimo mantiene una proyección ascendente. Honduras cerró el año anterior con aproximadamente 800 cruceros recibidos, dato que establece un flujo relevante de visitantes, y para el año 2026 se prevé igualar o superar esa cifra, según Ehrler.

Entre los elementos destacados figura el arribo de embarcaciones de menor tamaño a puertos como Puerto Cortés y Tela, que expanden el beneficio económico a comunidades más allá de los destinos tradicionales. Esta diversificación impacta positivamente en comerciantes, guías turísticos y pequeños emprendedores de distintas regiones.

Ehrler afirmó: “La llegada de cruceros no solo impacta a los grandes destinos, sino que genera oportunidades para artesanos, restaurantes locales, operadores de excursiones y transporte terrestre”.

Para aprovechar el flujo de visitantes, la Secretaría de Turismo coordina esfuerzos con operadores privados y autoridades portuarias para robustecer la infraestructura y ampliar la oferta de servicios, con especial énfasis en quienes llegan en cruceros, cuyo tiempo en tierra suele ser breve, pero con alto potencial de consumo local.

