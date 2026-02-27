Honduras

Honduras: Diputada liberal Alia Kafati propone bajar de 128 a 82 diputados en la Cámara

La presentación de una iniciativa de reforma constitucional para reducir de 128 a 82 el número de diputados en el Congreso Nacional de Honduras marca un nuevo capítulo en el debate sobre el costo y la eficiencia del aparato legislativo.

Guardar
La presión por optimizar recursos
La presión por optimizar recursos públicos y ajustar el tamaño del Estado coloca la discusión sobre el Congreso en el centro de la agenda nacional. (Foto: Congreso Nacional de Honduras)

Impulsada por la diputada Alia Kafati del Partido Liberal, la propuesta busca alinear al Parlamento con un modelo de gestión pública más austero, en consonancia con las presiones fiscales y las demandas sociales actuales, según informó.

La propuesta de Kafati apunta directamente al artículo 202 de la Constitución de la República y plantea una reducción tanto de los diputados propietarios como de sus suplentes. El Congreso hondureño está conformado actualmente por 128 diputados propietarios y 128 suplentes, todos ellos beneficiarios de salarios, viáticos y subsidios de apoyo social. El objetivo, en palabras de la legisladora, es construir un parlamento “más eficiente, más ágil, representativo y responsable con las finanzas públicas”. Destacó que el Poder Legislativo debe tomar decisiones estructurales en tiempos de escasez presupuestaria y unirse a la tendencia de reorganización del Estado impulsada desde el Ejecutivo.

Alia Kafati subraya que la iniciativa no es inédita, sino un retorno al formato con el que el Congreso funcionó tras el regreso al orden constitucional en 1981, cuando el cuerpo legislativo contaba con 82 integrantes. La legisladora argumenta que una estructura más compacta permitirá liberar recursos para atender áreas como salud, educación y seguridad, afirmando: “En aras de invertir el dinero en salud, educación y seguridad, me parece que se debería reducir el Congreso a como estaba en 1981, cuando solo eran 82 diputados”.

El debate sobre reducir el
El debate sobre reducir el número de diputados incluye propuestas como la de Salvador Nasralla, quien sugiere 64 propietarios y 32 suplentes. (Foto: Congreso Nacional de Honduras)

El planteamiento de la diputada se enlaza con políticas recientes como la Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano, ambas orientadas, según Kafati, hacia la modernización y la responsabilidad fiscal. En defensa de la propuesta, estableció una analogía directa con las medidas de reducción del aparato estatal ejecutadas durante la administración del presidente Nasry Asfura, que incluyeron la fusión y cierre de instituciones públicas.

El debate sobre el tamaño del Congreso hondureño se ha presentado en varias ocasiones, aunque sin terminar en reformas efectivas. Entre las voces que han impulsado reducciones más drásticas figura Salvador Nasralla, quien propuso bajar la cifra a 64 diputados propietarios y 32 suplentes, además de condicionar los pagos legislativos a la productividad y asistencia, bajo el argumento de que el actual número de congresistas es muy alto para la realidad fiscal del país.

En ocasiones anteriores, el diputado Jorge Cálix también sostuvo que los 128 escaños son elevados en función de la población y abogó por al menos una reducción a la mitad, con la expectativa de alcanzar una mayor eficiencia en la labor parlamentaria. Por su parte, German Altamirano formalizó una iniciativa para limitar la cifra a 80 diputados, orientada a fortalecer la credibilidad institucional y reducir el peso presupuestario del Congreso.

Otra de lasa voces resonantes fue la del ex diputado Marco Eliud Girón, quien sugirió eliminar la figura del suplente permanente, permitiendo su participación solo en ausencias justificadas del propietario. Este enfoque apunta a optimizar el esquema de representación y racionalizar el gasto legislativo.

La reforma constitucional propuesta requiere
La reforma constitucional propuesta requiere mayoría calificada y una ratificación legislativa posterior, lo que dificulta su aprobación. (Foto: Congreso Nacional de Honduras)

Organizaciones de la sociedad civil y analistas advierten que reducir curules no implica necesariamente resolver los problemas de baja productividad legislativa, falta de transparencia y débil rendición de cuentas. Consideran imprescindible acompañar cualquier modificación en la composición con reformas profundas en la Ley Orgánica del Congreso, en los mecanismos internos de fiscalización y en los criterios para la asignación presupuestaria.

Alertan también sobre la importancia de no sacrificar la representación territorial ni la pluralidad política por un ajuste numérico, señalando que la discusión ocupa cuestiones de proporcionalidad por departamento, participación de minorías y equilibrio entre austeridad y democracia.

La reforma constitucional requiere mayoría calificada, lo que implica el apoyo de diversas bancadas y su posterior ratificación en una legislatura subsiguiente. La construcción de consensos en el plano político hondureño ha sido históricamente compleja, especialmente en temas que afectan la estructura de poder del Congreso.

Temas Relacionados

HondurasCongreso nacionallegisladoresdiputadospartido liberalfuerzas políticasAlia Kafatireduccióngastosfondos128 diputadossuplentesdisminuir gastoscamara legislativa

Últimas Noticias

El aeropuerto La Aurora en Guatemala mantiene protocolo especial por ceniza volcánica

Las acciones adoptadas por la administración aeroportuaria responden a la presencia de partículas expulsadas por el volcán de Fuego, mientras los organismos competentes vigilan en tiempo real la evolución del fenómeno y comunican con aerolíneas y pasajeros

El aeropuerto La Aurora en

El motor dulce de Costa Rica: Sector azucarero genera más de 58,000 empleos y lidera la descarbonización agrícola

La industria azucarera costarricense ha impulsado la creación de 58,000 puestos directos e indirectos, consolidándose como motor clave para el desarrollo rural y la estabilidad social en veinticinco cantones del país

El motor dulce de Costa

La reducción de la jornada laboral seguirá siendo voluntaria en República Dominicana

El Ministerio de Trabajo ha confirmado que el ajuste en los horarios continuará bajo el esquema de plan piloto, sin que se realicen por ahora cambios al Código existente ni discusiones en el Congreso

La reducción de la jornada

Postuladora reforma criterios de evaluación para aspirantes a Fiscal General de Guatemala

Un ajuste en la calificación de la experiencia profesional será implementado en la selección, tras acciones legales que motivaron a la comisión a eliminar límites y revisar la coherencia normativa conforme al marco constitucional

Postuladora reforma criterios de evaluación

Reforma de la Ley de Aviación Civil en El Salvador: entre la apertura laboral y la armonización internacional

La iniciativa para cambiar el criterio de nacionalidad por competencia técnica en tripulaciones aéreas introduce un debate sobre competitividad, oportunidades y adaptación del país a regulaciones globales en el transporte aéreo

Reforma de la Ley de

TECNO

Telegram bajo la lupa: las

Telegram bajo la lupa: las estafas aumentan un 233% en la plataforma

Cómo transformar tu celular viejo en una cámara de seguridad con Wi-Fi

Ni plancha ni tintorería: así funciona el nuevo método de Amazon para alisar la ropa en casa

Vuelven los juegos retro: anuncian MARVEL Maximum Collection para PC y consolas

Todo lo que se sabe de la versión económica de MacBook que Apple lanzará en marzo 2026

ENTRETENIMIENTO

“Odio el término antiedad”: la

“Odio el término antiedad”: la firme postura de Diane Kruger sobre el envejecimiento y la presión hacia las mujeres

Pink hace frente a los rumores sobre su separación de Carey Hart tras 20 años de matrimonio

La verdadera razón por la que Lindsay Lohan se mudó a Dubai

Otro hijo sin el apellido Pitt: Maddox deja atrás el nombre de Brad y elige solo Jolie en los créditos de “Couture”

Pokémon cumple 30 años: el ranking de las mejores películas y dónde verlas en streaming

MUNDO

El secretario general de Naciones

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, pidió a Pakistán y Afganistán que frenen la escalada militar

El Ejército israelí atacó ocho complejos de Hezbollah en el este del Líbano

Ucrania enfrenta un estancamiento económico hasta 2027 por los ataques rusos a la infraestructura energética

Pakistán le declaró la guerra a los talibanes en Afganistán: bombardeó Kabul tras una serie de ataques cruzados en la frontera

Putin nombró al jefe del FSB, al ministro de Defensa y a su ex guardaespaldas para la recién creada comisión de inteligencia artificial