Los gobiernos de Honduras y República Dominicana emiten alertas para sus ciudadanos en México

GUADALAJARA, JALISCO, 22FEBRERO2026.- Quema de vehículos y camiones del transporte público fueron perpetrados por hombres armados en varios puntos de Guadalajara, se presume que fue una reacción por parte de integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tras la noticia de que su líder Nemesio Oseguera "El Mecho", fuera abatido en un operativo del Ejército Mexicano ena comunidad de Tapalpa, Jalisco. FOTO: FERNANDO CARRANZA/CUARTOSCURO.COM

Los gobiernos de Honduras y República Dominicana emitieron avisos de seguridad a sus ciudadanos en México tras la muerte de El Mencho, figura central del crimen organizado en Jalisco. Ambas representaciones diplomáticas instaron este lunes a extremar precauciones y evitar movimientos innecesarios en la región, recomendando no abandonar el hogar hasta que se restablezca el orden público.

Consulado General de Honduras en Guadalajara informó la suspensión de labores presenciales en sus oficinas, así como de las clases en todos los niveles escolares en los estados de Jalisco, Colima, Nayarit y Guanajuato. La decisión responde a la alerta roja decretada por el gobernador jalisciense, Pablo Lemus, quien dispuso la suspensión temporal del transporte público y restringió las actividades presenciales. De acuerdo con el comunicado hondureño, toda emergencia o consulta será atendida a través de WhatsApp +52 331 473 32 33 y de sus redes sociales oficiales.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana exhortó a sus nacionales a evitar viajes no esenciales a Jalisco y zonas aledañas, recomendando mantenerse atentos a la información oficial. El aviso remite a los teléfonos de emergencia del Consulado dominicano en Ciudad de México (+52 56 4408 78 63 y 55 5260 72 62), así como a un correo electrónico para casos de asistencia.

La muerte de El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, ha generado un ambiente de tensión en la región, motivando la adopción de medidas por parte de autoridades estatales y cuerpos diplomáticos de ambos países centroamericanos.

Personas hacen fila para consultar el estado de sus vuelos debido a cancelaciones un día después de una serie de bloqueos y ataques del crimen organizado tras un operativo militar en el que fue asesinado el jefe del cártel Nemesio Oseguera, "El Mencho", en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, en Tlajomulco de Zúñiga, México, el 23 de febrero de 2026. REUTERS/Gabriel Trujillo

El CJNG reforzó su logística en Honduras a través de la Mara Salvatrucha

La alianza entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la Mara Salvatrucha (MS-13) en Honduras quedó al descubierto tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, lo que expuso el alcance transnacional del grupo mexicano y su estrategia para consolidar rutas de tráfico de drogas hacia Estados Unidos, según información difundida por Once Noticias y El Heraldo.

El operativo conjunto que culminó el 4 de febrero con el abatimiento de Oseguera Cervantes en Tapalpa, Jalisco, marcó uno de los mayores golpes al narcotráfico en México, provocando bloqueos y ataques a comercios en la zona. Las consecuencias inmediatas alcanzaron a Honduras, donde las autoridades del Ministerio Público llevaron a cabo allanamientos en distintas regiones y decomisaron sustancias ilícitas valuadas en 25 millones de lempiras junto a un arsenal de alto poder en poder de la MS-13. De acuerdo con investigaciones recogidas en informes de inteligencia, esas armas y drogas habrían sido enviadas por la organización dirigida por El Mencho.

Las investigaciones exhiben que la cooperación entre el CJNG y organizaciones hondureñas fortaleció la logística del tráfico de cocaína, lo que se tradujo en un aumento de incautaciones en diferentes regiones del país centroamericano. Esta asociación tuvo un impacto directo en la dinámica criminal local, según detallan los reportes citados por Once Noticias y El Heraldo.

La colaboración de CJNG con la MS-13 fue clave en la logística marítima en el Atlántico, facilitando el ingreso de droga por Gracias a Dios y su posterior traslado a los departamentos de Colón, Atlántida, Cortés y hasta la frontera de Corinto, en Omoa, desde donde la carga continuaba hacia Guatemala.

El acuerdo permitió que los mexicanos afianzaran su dominio sobre los corredores internacionales empleando la experiencia local y la capacidad de la MS-13 para evadir a las fuerzas de seguridad. Ese control operativo se reflejó específicamente en Colón, donde el cartel adquirió gasolineras, establecimientos agropecuarios y ferreterías para encubrir actividades como la producción y el movimiento de coca.