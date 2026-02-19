Honduras

Honduras registra casi 300 homicidios en los primeros 50 días de 2026, con jóvenes y mujeres como principales víctimas

Los datos del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH) reflejan un escenario donde la seguridad ciudadana, la salud pública y la cohesión social se ven fuertemente comprometidas

La violencia vuelve a situar a Honduras entre los países más afectados del continente, con casi 300 homicidios registrados en los primeros 50 días de 2026, una tendencia que amenaza con perpetuarse a menos que se implementen medidas contundentes y sostenidas.

A esta cifra alarmante de homicidios se suma un promedio diario de cinco muertes por accidentes viales y uno por suicidio, agravando la situación nacional y subrayando que el fenómeno de la violencia trasciende el ámbito criminal para instalarse como un verdadero problema multidimensional.

El impacto no solo golpea a las víctimas directas y sus familias, sino que también erosiona la confianza en las instituciones y obstaculiza el desarrollo económico y social.

Los informes del OV-UNAH señalan que Yoro, Copán y Atlántida presentan los mayores índices de homicidios, mientras que los jóvenes son la población más afectada.

Factores estructurales como la exclusión social, la precariedad de oportunidades y la presencia del crimen organizado se suman a las deficiencias en la prevención y la investigación estatal.

La coordinadora del Observatorio, Migdonia Ayestas, comentó que el organismo sigue revisando caso por caso para determinar las características y patrones del fenómeno, y advirtió que las cifras preliminares son una señal de alarma para las autoridades.

Si el promedio de seis homicidios diarios se mantiene, el año podría cerrar con un saldo igual o peor que el de periodos anteriores.

Desde el inicio de 2026, el Observatorio ha enfatizado en la necesidad de mejorar los procesos de investigación criminal para garantizar justicia y combatir la impunidad, al señalar que la percepción de falta de castigo fomenta el descreimiento y la frustración ciudadana.

Ayestas afirmó: “La ausencia de esclarecimiento en numerosos casos de homicidio alimenta la percepción de que los responsables no enfrentan consecuencias, lo que debilita la confianza ciudadana en el sistema de justicia”.

El informe del OV-UNAH dedica un capítulo específico a la violencia contra las mujeres hondureñas. Ayestas indicó que en lo que va del año han sido asesinadas 26 mujeres, manteniéndose una tendencia mensual de 20 a 25 casos.

Las áreas más afectadas por feminicidios son Francisco Morazán, Cortés, Atlántida y Olancho, mientras que, a nivel municipal, el Distrito Central, San Pedro Sula, Choloma, La Ceiba, Juticalpa y Catacamas presentan las cifras más altas.

La coordinadora subrayó que muchas víctimas aparecen sin vida en espacios públicos o en sus propios hogares, demostrando que el peligro no distingue ámbito.

Entre las causas identificadas resalta la violencia de género, relacionada con el poder y control por parte de los agresores y una escalada de violencia física, psicológica o sexual a menudo sin respuesta institucional efectiva.

Se señala también que, además de feminicidios ligados a cuestiones de género, existen asesinatos motivados por robo, violencia doméstica o conflictos personales.

Esta diversidad exige intervenciones diferenciadas y políticas públicas enfocadas en la prevención, protección de posibles víctimas e investigación eficiente de los casos.

El panorama trazado por el Observatorio obliga a replantear las respuestas estatales ante una crisis que no se limita a los números. Especialistas en seguridad sostienen que la reducción sostenida de homicidios requiere acciones interinstitucionales, impulso a la educación y el empleo juvenil, y modernización de las capacidades de investigación y persecución penal.

Restaurar la legitimidad del sistema de justicia depende, según los expertos, de la transparencia, el control territorial y la depuración de organismos contaminados por redes criminales.

Mientras tanto, el Observatorio de la Violencia insiste en evitar la normalización de estos niveles de agresión, que tienen como principales víctimas a la juventud y a las mujeres hondureñas.

El reto inmediato para el Estado hondureño, con el equipo técnico analizando individualmente cada caso en los distintos departamentos, es que las estadísticas se traduzcan en acciones concretas orientadas a garantizar la protección de la vida y los derechos ciudadanos

