El documental de ANTM que nos recuerda el triunfo de Marvin Cortes, el orgullo hondureño que rompió fronteras

El nuevo documental sobre America’s Next Top Model recuerda la trayectoria de Marvin Cortes, el modelo de origen hondureño que alcanzó la final del reality y abrió paso a la representación centroamericana en la moda internacional

Marvin Cortes junto a Jourdan
Marvin Cortes junto a Jourdan Miller y Cory Hindorff, los tres finalistas del ciclo 20 de America's Next Top Model (Foto cortesía Marvin Cortes).

La reciente aparición de imágenes de Marvin Cortes en el nuevo documental de Tyra Banks no es solo un ejercicio de nostalgia; representa el recordatorio de un hito sin precedentes para Centroamérica en la industria del modelaje internacional.

El documental lanzada el 16 de febrero de 2026 repasa el legado de figuras que, como Cortes y Giselle Samson, abrieron espacios para las minorías en el reality estadounidense America’s Next Top Model.

La historia de Cortes sobresale por el hecho de que, hasta hoy, continúa siendo el único centroamericano en alcanzar la gran final del programa. Su paso por el Ciclo 20 en 2013 marcó un antes y un después en la representación latina, en un contexto donde la presencia de modelos caribeños o sudamericanos era más frecuente que la de centroamericanos.

Nacido en el South Bronx, Nueva York, el 21 de noviembre de 1992, Cortes creció en una familia hondureña que mantuvo vivas sus costumbres. En declaraciones recogidas por La Prensa de Honduras, el modelo expresó: “El lugar más hermoso que he visto en Honduras y al cual siempre quisiera regresar es Tela, Roatán es divino, en Copán Ruinas lo pasé muy bien y aprendí la historia de Los Mayas, me siento muy orgulloso de saber que soy de allí”.

Marvin Cortes, Tyra Banks y
Marvin Cortes, Tyra Banks y Jourdan Miller durante una sesión fotográfica del ciclo 20 de America's Next Top Model, donde Marvin se destacó como el primer modelo masculino en alcanzar el puesto de finalista (Foto cortesía Marvin Cortes).

La irrupción de Cortés en la competencia permitió que la belleza y el talento centroamericano fueran vistos bajo una perspectiva diferente. De acuerdo con el documental, su estructura ósea y su historia de superación aportaron al reality un perfil que rompió con los estereotipos que históricamente limitaron la participación de modelos de la región. El propio Cortés afirmó para Variety: “Fue la primera vez que sentí que un hondureño podía estar en la cima de la moda internacional”.

Marvin Cortes: una carrera internacional y emprendimiento

Tras su paso por el reality, Cortes consolidó una carrera en el modelaje de alto nivel. Según Variety, colaboró con marcas de lujo como Guess, Hugo Boss, Givenchy y Samsung, y apareció en publicaciones internacionales.

Además, fundó la línea de productos Beauty by Marvin, orientada al cuidado personal inclusivo, y publicó el libro Don’t Waste Your Looks on Likes, donde ofrece consejos sobre autenticidad y gestión de la fama en la era digital.

La presencia de Cortés en diferentes plataformas digitales le permitió mantener un contacto directo con su audiencia y explorar nuevas formas de expresión. En entrevistas, el modelo ha insistido en el valor de las raíces y la importancia del apoyo familiar en su carrera.

Marvin Cortes en una producción
Marvin Cortes en una producción fotográfica conceptual, con guiños a una ficha policial, donde destaca su estilo y presencia frente a la cámara (Foto cortesía Marvin Cortes).

“Mis padres siempre se esforzaron porque no olvidara de dónde venimos”, contó para The New York Times.En el documental se subraya que, pese a su éxito internacional y su residencia en Nueva York, Cortés mantiene como prioridad el impulso de proyectos para jóvenes hondureños y centroamericanos en la industria creativa.

El recorrido de Marvin Cortés permanece como un referente de perseverancia y diversidad, y su nombre sigue siendo sinónimo de representación centroamericana en la moda global.

El impacto de Marvin Cortés y Giselle Samson: apertura, desafíos y el debate sobre el bienestar en los realities

Aunque el especial de Netflix muestra fragmentos de su pasado, el peso simbólico de su recorrido sigue vigente. Asimismo, el documental dedica un segmento especial a Giselle Samson, la primera modelo de ascendencia panameña en el programa, quien participó en el Ciclo 1 (2003).

No obstante, esta docuserie señalan que la experiencia de Samson estuvo marcada por desafíos psicológicos. En la producción, la modelo relata: “Esos momentos se quedaron conmigo para siempre... afectaron cómo veía mi propio valor”, en referencia a los comentarios de los jueces sobre su físico y su personalidad. Se cuestiona la falta de apoyo y la exigencia de estereotipos, así como la respuesta insuficiente de la producción ante situaciones de acoso.

Marvin Cortes expresó su entusiasmo ante el anuncio del ciclo 25 de America’s Next Top Model, conducido por Tyra Banks. Señaló que, aunque no espera que la próxima temporada incluya de nuevo a modelos masculinos, se mantiene expectante por los cambios que pueda traer el formato. Marvin aclaró que, hasta el momento, no ha sido contactado por la producción para participar ni para dar declaraciones, y reconoció que su postura crítica tras finalizar el programa podría influir en ello: “Sé que probablemente no soy su persona favorita, quizá porque no les facilité las cosas después de que terminó el programa. Pero estaba defendiendo a otros concursantes”. A pesar de esto, manifestó su emoción por el regreso del reality y por la oportunidad que representa para nuevas voces en la industria. “Creo que va a dar una plataforma a personas que realmente la necesitan, especialmente en el mundo del modelaje. De verdad me entusiasma que el modelaje vuelva a tener un gran momento en la televisión porque han pasado años desde que Top Model salió al aire”, afirmó Marvin.

En redes sociales, la audiencia ha criticado la gestión de Tyra Banks y ha reabierto el debate sobre el impacto psicológico de los realities en sus concursantes. En entrevistas recientes para el documental, Banks reconoció: “I went too far”, aunque las reacciones apuntan que su disculpa no resulta suficiente para muchos de los afectados.

En contraste, la narrativa sobre Marvin Cortés en el documental destaca su transición del show hacia el “drama romántico”, pero también evidencia que, al igual que otras figuras, fue parte de una estructura que priorizaba el rating sobre el bienestar emocional de los participantes.

