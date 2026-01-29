Honduras

Frente frío en Honduras deja afectaciones en 45 comunidades y más de 22 mil personas afectadas

El fenómeno no solo altera la vida cotidiana de miles de familias, sino que compromete la seguridad alimentaria y la infraestructura básica, mientras el riesgo de nuevos deslizamientos y crecidas persiste debido a la saturación de los suelos

La llegada de un frente
La llegada de un frente frío altera la rutina y deja incertidumbre en quienes han tenido que abandonar comunidades incomunicadas y afrontar nuevos comienzos. (Créditos: Cuerpo de Bomberos de Honduras)

El avance de un frente frío ha desencadenado intensas lluvias en amplias regiones del litoral atlántico de Honduras, generando una de las emergencias climáticas más severas de la temporada: 22,425 personas se han visto ya afectadas por inundaciones, daños en infraestructuras y desplazamientos forzados, según informó la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco).

Al cierre del monitoreo más reciente, el número de comunidades incomunicadas ascendía a 45 en los municipios de Jutiapa, Arizona, San Francisco, Tela y Esparta, producto de derrumbes y caídas de árboles que bloquearon carreteras y caminos secundarios.

Las lluvias también provocaron daños adicionales en El Negrito y El Progreso, en el departamento de Yoro, afectando viviendas, puentes y tramos carreteros. Esta situación dificulta los trabajos de los equipos de emergencia e incrementa la vulnerabilidad de áreas rurales y urbanas, donde el flujo de agua superó las defensas tanto naturales como artificiales.

El sistema de baja presión, responsable de una masa de aire frío persistente sobre el territorio, generó el incremento sostenido del caudal de ríos y quebradas, lo que derivó en evacuaciones preventivas y en la necesidad de albergar a víctimas en centros temporales.

En el departamento de Atlántida, se evacuó a 138 personas tras el desbordamiento de los ríos Papaloteca (en Jutiapa) y Leán (en Arizona), así como por la crecida de quebradas en La Ceiba. Según autoridades locales, en Jutiapa, 72 personas fueron trasladadas a puntos seguros: 56 a la escuela Pedro Nufio y 16 a la escuela Victoria Contreras. En Arizona, 45 habitantes encontraron refugio en el centro comunal de la aldea Kilómetro 17.

La Ceiba reporta calles anegadas,
La Ceiba reporta calles anegadas, casas inundadas y reubicación urgente de 22 residentes de Armenia Bonito a zonas seguras. (Créditos: Cuerpo de Bomberos Honduras)

El alcalde de Arizona, Carlos Chacón, subrayó que “Albergamos a las personas porque preferimos que estén en el centro comunal y no arriesgando su vida por las inundaciones. Los hemos atendido con alimentos y productos de primera necesidad”, insistiendo en la urgencia de tomar decisiones preventivas ante el crecimiento repentino de los afluentes.

En La Ceiba, el desbordamiento de una quebrada en la colonia Armenia Bonito obligó a reubicar a 22 residentes hacia zonas elevadas y seguras, donde permanecen bajo supervisión de las autoridades de emergencia.

Al mismo tiempo, tanto sectores rurales como urbanos del departamento de Atlántida reportaron calles anegadas, colapso parcial de vías y casas inundadas por la acumulación de agua.

El impacto humano se traduce en la interrupción de la rutina diaria, incertidumbre sobre el regreso seguro a los hogares y la necesidad urgente de ayuda material y atención sanitaria.

Las labores de asistencia, coordinadas tanto por Copeco como por organizaciones comunitarias, ya incluyen distribución de alimentos, agua potable, artículos de primera necesidad y servicios médicos básicos para quienes residen en los centros de acogida temporal. Grupos de voluntarios también han respondido ofreciendo apoyo logístico en puntos donde el acceso de brigadas oficiales se mantiene restringido.

Organizaciones comunitarias y voluntarios colaboran
Organizaciones comunitarias y voluntarios colaboran para superar las restricciones en el acceso y brindar apoyo logístico en puntos críticos. (Créditos: COPECO )

Copeco mantiene alerta amarilla a lo largo del litoral atlántico y refuerza el monitoreo de ríos y quebradas. La entidad remarcó la importancia de que la ciudadanía permanezca atenta a los boletines oficiales y acate las orientaciones para trasladarse a zonas seguras ante cualquier indicio de riesgo.

Además, confirmó la continuidad de la coordinación interinstitucional para atender a las familias afectadas en puntos críticos y garantizar el flujo de insumos de ayuda urgente.

Las previsiones meteorológicas advierten que la masa fría asociada a este frente no se disipará en corto plazo. Se anticipan lluvias de moderadas a fuertes y temperaturas más frescas en el norte y noroccidente del país, lo que incrementa el riesgo de inundaciones y deslizamientos en áreas de elevada exposición geográfica y limitada resistencia de la infraestructura.

El fenómeno ha acentuado la saturación de los suelos, complicando la tarea de retornar la vida a la normalidad en las comunidades más golpeadas.

