Nasry Asfura anuncia primer bloque de su gabinete y asume directamente la secretaría de Salud

Veintiuna Secretarías de Estado y entidades públicas, como el Instituto de la Propiedad y la Secretaría de Agricultura, siguen pendientes de nombramiento en el nuevo gabinete de Honduras.

La medida fortalece el control directo del Ejecutivo sobre uno de los sectores más sensibles para la ciudadanía y es vista como una respuesta a la alta demanda social por mejor acceso a servicios sanitarios, medicamentos y hospitales, según informó el propio gobierno.

La jornada de designaciones coincidió con la confirmación de la designada presidencial María Antonieta Mejía Segura, quien destacó que aún quedan por cubrir al menos 21 Secretarías de Estado y entidades públicas.

Entre los puestos pendientes figuran instituciones estratégicas como el Instituto de la Propiedad, la Secretaría de Agricultura y Ganadería y la Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos. Esta situación mantiene a la expectativa a distintos sectores sociales y políticos, atentos a la conformación definitiva del equipo de gobierno.

El anuncio oficial incluyó perfiles de ingreso reciente a la administración central y otros experimentados que ya sirvieron bajo el expresidente Juan Orlando Hernández. Algunos analistas han señalado que esta composición refleja un balance entre continuidad institucional y renovación, una dinámica poco frecuente en procesos iniciales de formación de gabinetes.

Expertos en gobernabilidad, citados por el Ejecutivo, identifican en este bloque una preeminencia de funcionarios con experiencia administrativa y capacidades técnicas, en contraste con nombres de alto perfil político.

Según estos especialistas, este enfoque anticipa una gestión orientada a la ejecución eficiente y a mejoras en la operatividad estatal. Otros analistas han advertido que ciertos designados han sido vinculados públicamente a relaciones familiares o personales con autoridades del poder, un aspecto que genera especial atención en el plano de la transparencia y en el respeto a la normativa vigente.

Ángel Eduardo Midense Ochoa y José Miguel Castillo Hurtado asumen cargos clave en el sector salud para coordinar hospitales y proyectos de inversión sanitaria.

En la Secretaría de Finanzas, varios nombramientos sobresalen. Roberto Enrique Chan López ejercerá como viceministro de Presupuesto, Lilian Rivera Ochoa ocupará la viceministría de Crédito e Inversión Pública, Ronay Adalid García Gómez fue elegido gerente administrativo y Olga Suyapa Irías Santos fungirá como secretaria general. Estas posiciones resultan clave para la administración y el control interno de los recursos estatales.

Dentro del sector salud, la asunción directa del presidente Asfura ha sido acompañada por la designación de dos subsecretarías estratégicas. Ángel Eduardo Midense Ochoa tomará posesión como subsecretario de Redes Integradas en los Despachos de Salud, mientras José Miguel Castillo Hurtado dirigirá la subsecretaría de Proyectos e Inversión de Salud. Ambos cargos tendrán un papel central en la gestión de hospitales, centros asistenciales y en la modernización del sistema sanitario.

El mandatario Nasry Asfura lidera cambios enfocándose en servicios públicos de salud y atención a demandas sociales

En el ámbito laboral, Fernando Puerto Castro fue juramentado como ministro de Trabajo. Su equipo incluye a Daniel Humberto Discua como viceministro de Relaciones Laborales y a Julissa del Carmen Martínez como subsecretaria de Empleo y Seguridad Social. La estructura estará enfocada en asuntos laborales, fomento del empleo formal y protección del trabajador hondureño.

En política exterior, la administración nombró a Evelyn Bautista Guevara como vicecanciller de la República. María Fernanda Andino fue designada directora de la Oficina Nacional de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE), órgano responsable de las compras y contrataciones públicas. Completando el cuadro de nombramientos destacados, Fátima Juárez asumió como secretaria en los despachos de Redes Sociales, área importante para la comunicación institucional del Ejecutivo.

El nombramiento en la Secretaría de Finanzas de Roberto Chan López, Lilian Rivera Ochoa y otros refuerza el control sobre los recursos estatales en Honduras.

Durante sus intervenciones recientes, el presidente Asfura reiteró que la salud pública funcionará como uno de los pilares centrales de su gestión, priorizando la mejora de la atención y la inversión en infraestructura hospitalaria. Esta política de saneamiento y fortalecimiento responde a las expectativas creadas desde la campaña electoral y busca consolidar un nuevo perfil ejecutivo para el Estado, mientras avanza la integración total del gabinete y se definen los próximos pasos del gobierno.