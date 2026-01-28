Fuertes lluvias por ingreso de frente frío dejan miles de afectados y comunidades inundadas en Atlántida, Honduras

Las familias enfrentan noches difíciles mientras aumenta el temor por la saturación de los suelos y la suspensión de clases en la región

Desde la noche del martes, lluvias continuas han ocasionado inundaciones, evacuaciones y el aumento sostenido de los caudales, lo que ha obligado a las autoridades a decretar la suspensión de clases, activar alertas y habilitar diversos albergues a lo largo del litoral atlántico.

Según la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), la situación sigue bajo monitoreo estricto ante la posibilidad de que las precipitaciones mantengan el nivel de riesgo para la población en las siguientes horas.

Las cifras más recientes, difundidas por Copeco esta mañana, indican que alrededor de 5.970 personas se encuentran directamente afectadas por los efectos de las crecidas y el desbordamiento de varios ríos.

El dato oficial indica que cerca de 5.000 habitantes han visto alteradas sus condiciones de vida en municipios como La Ceiba, Tela y Arizona, mientras la saturación de los suelos complica la situación en amplios sectores de Atlántida.

Como parte de las medidas de emergencia, la iglesia Pacto Profético en la colonia Armenia Bonito, municipio de La Ceiba, se transformó en refugio desde las 00:00 de la madrugada, albergando a ocho familias desplazadas por la creciente de una quebrada cercana que penetró sus casas.

Junto a este albergue, Copeco reportó la habilitación de cuatro centros más: dos en Jutiapa, uno en el Kilómetro 17 de Arizona y otro en Armenia Bonito.

Según los registros de los refugios provisionales, hay 129 personas resguardadas en ellos: 55 alojadas en la escuela Pedro Nufio y 43 en el centro del Kilómetro 17 en Arizona.

Siete localidades de Jutiapa y dos de Arizona permanecen incomunicadas tras el bloqueo de rutas provocado por el crecimiento de caudales y aguas.

El fenómeno climático ha generado fuertes acumulados de precipitaciones en el norte hondureño. Las estimaciones meteorológicas hablaban de hasta 150 milímetros de lluvia previstos en la región, con registros de 120 milímetros en cuencas hídricas y 80 milímetros en áreas urbanas.

Este exceso ha llevado a la inundación de viviendas en entornos cercanos a ríos y quebradas, además de elevar el peligro de deslizamientos, especialmente en zonas de ladera.

Las condiciones adversas impuestas por el temporal han causado que siete localidades de Jutiapa y al menos dos en Arizona permanezcan incomunicadas por vía terrestre, tras el cierre de rutas y el avance de las aguas.

En sectores como el valle del río Leán en Arizona, el volumen fluvial ha dificultado los desplazamientos y amenaza con aislar por completo comunidades rurales enteras.

En Tela, La Ceiba y otros puntos del litoral, el incremento sostenido en los cauces hídricos exige monitoreo permanente por parte de funcionarios locales.

Frente al riesgo latente, Copeco mantiene vigente el estado de Alerta Amarilla para los departamentos de Cortés, Atlántida y Colón, mientras se extendió Alerta Verde para Comayagua, Yoro y Gracias a Dios.

La saturación de los suelos producto de las lluvias intensas aumenta la posibilidad tanto de inundaciones como de deslizamientos. Brigadas de emergencia han reforzado las actividades de auxilio, destinando recursos y trasladando ayuda humanitaria para la atención inmediata de las familias más vulnerables.

Las precipitaciones extremas alcanzan hasta 150 milímetros en el litoral atlántico, con acumulados importantes en cuencas hídricas y áreas urbanas.

En respuesta a la emergencia, las autoridades han advertido a los ciudadanos que eviten cruzar ríos con crecidas, limiten desplazamientos innecesarios y respeten los comunicados de los organismos de emergencia.

Las evacuaciones preventivas han resultado esenciales para proteger a quienes residen en zonas de mayor exposición frente al temporal.

El sector educativo también ha sufrido el impacto del evento climático. De acuerdo con lo dispuesto por instancias locales, se han suspendido las clases presenciales en todos los centros educativos públicos y privados del departamento de Atlántida hasta nuevo aviso, medida orientada a salvaguardar a estudiantes y personal ante las condiciones de peligro en la región.

Este contexto de emergencia implica desafíos adicionales, como la dificultad para acceder a servicios básicos y la interrupción del tránsito entre comunidades. La necesidad de brindar asistencia básica y coordinar acciones entre distintas instituciones se ha hecho más evidente conforme aumentan las familias desplazadas y afectadas.