Zoe Shaw ingresó a un hogar para madres solteras a los 15 años tras el rechazo de su familia por su embarazo (YouTube/@People)

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Durante casi dos décadas, Zoe Shaw se preguntó qué había sido de la hija que dio en adopción en 1991. Tenía 16 años cuando dio a luz. En una entrevista audiovisual publicada en noviembre por People, contó que durante su estadía en el Liberty Godparent Home, una residencia para embarazadas en Lynchburg, Virginia, sintió que criar a su bebé nunca fue una opción que pudiera considerar en serio.

Qué contó Shaw sobre su paso por el hogar

Shaw recordó que su madre decidió enviarla a la residencia cuando supo del embarazo. Según su relato, el hogar vigilaba las comunicaciones con el exterior y llevaba a las residentes a los servicios religiosos donde predicaba el pastor bautista Jerry Falwell. También dijo que le pidieron elegir a los padres adoptivos a partir de fotos y descripciones breves de las familias.

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Shaw contó que vivió cerca de cuatro meses en la residencia. Le llamaba la atención que, cuando alguna de sus compañeras salía para dar a luz, dejaba de verla. Según recordó, a ella le pasó lo mismo en mayo de 1991. Entró en trabajo de parto dos semanas antes de la fecha prevista, la trasladaron a un hospital y ya no regresó al hogar.

Después del parto, Shaw pasó un rato con la bebé, a quien llamó Kaiya, y le dejó una manta que había tejido. Con el tiempo, la niña creció con el nombre de Sara Valentine.

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El centro Liberty Godparent Home promovía la adopción y obligaba a las jóvenes a asistir a los sermones del pastor Jerry Falwell (YouTube/@People)

La postura del hogar y el vínculo con Liberty University

Falwell fundó tanto Liberty University como el hogar, que llegó a funcionar en el campus de la universidad. People precisa que eran entidades separadas. “Save a Baby” era el nombre de un programa impulsado por el pastor a comienzos de los años ochenta. El nombre de la residencia donde vivió Shaw era Liberty Godparent Home.

En una declaración general a People, el hogar defendió el trato que daba a quienes buscaban asistencia. En su sitio institucional, afirma que ofrecía apoyo para elaborar un plan de crianza o de adopción. La revista también recogió una experiencia distinta a la de Shaw. Wendy Cabell, otra exresidente, dijo que se sintió respaldada y que decidió dar a su bebé en adopción después de recibir orientación sobre ambas opciones.

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El vínculo entre la residencia y la universidad también fue objeto de una revisión federal. El Departamento de Educación de Estados Unidos señaló que, durante el período examinado, Liberty exigió a varias estudiantes embarazadas vivir en el hogar para conservar su matrícula. La observación se refiere a alumnas de la universidad y a un período posterior a la estadía de Shaw.

Las reglas del hogar prohibían que las residentes mantuvieran contacto entre sí una vez que se acercaba el momento del parto (YouTube/@People)

La actividad del hogar cambió con el tiempo. Según informó People en abril de 2026, la licencia estatal había vencido en 2022 y, al momento del reportaje, la residencia ya no alojaba a nadie. Un representante señaló que la institución se concentraba entonces en ofrecer apoyo a mujeres embarazadas adultas de la comunidad.

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La carta que permitió el encuentro

Valentine creció en Gaithersburg, Maryland, y supo desde chica que había sido adoptada. Una carta conservada entre los documentos de la adopción le permitió identificar el apellido de su padre biológico, Vinnie Brown. Lo encontró en Facebook y, cuando se vieron, él llamó a Shaw. Ella recordó que cayó al suelo del baño al escuchar por primera vez la voz de su hija.

Sara Valentine localizó a su padre biológico Vinnie Brown mediante las cartas y documentos de su expediente de adopción (YouTube/@People)

Madre e hija se encontraron en persona en Las Vegas en 2010. Siguieron en contacto y, años más tarde, Shaw presentó a Valentine a su familia durante el funeral de su padre.

En la entrevista, explicó que había pasado años guardando silencio sobre lo ocurrido y que quería que su hija pudiera ocupar un lugar visible en la familia.

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La institución limitó la elección de Shaw a pocas opciones de familias para entregar a su hija en adopción (YouTube/@People)

Años después del encuentro en Las Vegas, Shaw celebró su cumpleaños número 50 en una casa que había alquilado en Rafina, Grecia. Entre los familiares que la acompañaron estaban Valentine y sus hijos. Shaw recordó a sus nietos jugando y recogiendo limones, y contó a People que compartir esa celebración le permitió cerrar una etapa que había quedado abierta desde la adopción.