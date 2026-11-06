Se quedó dormido en la bodega del avión, despertó en pleno vuelo y golpeó el techo hasta que el capitán declaró una emergencia

Willa Junior se quedó dormido en el compartimento delantero de equipaje antes de que concluyera su jornada laboral (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En abril de 2015, un operario de equipaje de Menzies Aviation quedó atrapado dentro de la bodega de carga de un avión de Alaska Airlines que cubría el vuelo 448 entre el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma y Los Ángeles.

El trabajador, que prestaba servicios para la compañía contratista encargada del manejo de equipaje, se había quedado dormido en la parte delantera del compartimento de valijas antes de que la aeronave iniciara el procedimiento de salida. El Boeing despegó con destino a California sin que advirtieran que el empleado permanecía en el área de carga.

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Ya en el aire, el operario despertó dentro de la bodega sellada y entendió que el avión había iniciado el vuelo. El compartimento en el que quedó encerrado contaba con presurización y control de temperatura, como ocurre en determinadas zonas de carga de los aviones de pasajeros, aunque entró en un estado de desesperación que alertó a los pasajeros en la cabina.

Se quedó dormido en la bodega y despertó en el aire

Willa Junior integraba un equipo de cuatro operarios que cargaba equipaje en el vuelo 448 de Alaska Airlines, programado para despegar del Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma con destino a Los Ángeles. Su turno había comenzado a las 5:00 y terminaba a las 14:30. Antes de la salida, se quedó dormido en la parte delantera de la bodega de carga.

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El trabajador despertó por la caída de una valija y llamó al servicio de emergencias 911 desde el interior de la aeronave (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

Durante una reunión previa al despegue, el supervisor advirtió que Junior no estaba con el resto del grupo. Según la reconstrucción que difundió la aerolínea, lo llamó dentro del compartimento, intentó contactarlo por teléfono y le envió mensajes de texto. Como no obtuvo respuesta, sus compañeros creyeron que había terminado su jornada y se había retirado a su casa. El avión partió a las 14:39 con 170 pasajeros y seis integrantes de la tripulación.

Junior despertó cuando una valija le cayó sobre la cabeza. Todo estaba oscuro y el ruido del avión ya era perceptible. “Era una oscuridad total y un ruido fuerte”, relató en una entrevista con ABC News. “Me asusté y no sabía qué estaba pasando”.

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Al escuchar el movimiento del equipaje y los motores, comprendió que el avión estaba en vuelo. En otra declaración recogida por el mismo medio, contó que pensó: “Esto no está pasando. Esto es una broma”. Después tomó su celular, llamó primero a Menzies Aviation y luego al 911. “Estoy dentro de un avión y siento que se mueve en el aire. Vuelo 448. ¿Puede hacer que alguien lo detenga, por favor?”, dijo al operador, según la grabación de la llamada.

La comunicación se interrumpió tras 44 segundos. Junior comenzó entonces a golpear el techo de la bodega y a gritar: “¡Ayuda, hay alguien aquí abajo!”. Los pasajeros y la tripulación escucharon los golpes desde el interior de la aeronave.

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El capitán oyó el ruido debajo del avión poco después del despegue, declaró una emergencia y regresó a Seattle. El vuelo permaneció 14 minutos en el aire, de acuerdo con el comunicado de Alaska Airlines. Tras aterrizar, el avión fue inspeccionado y el vuelo 448 llegó finalmente a Los Ángeles a las 18:17.

Qué medidas tomó la aerolínea con Junior

Alaska Airlines prohibió de manera permanente la presencia del trabajador en cualquiera de sus operaciones aéreas (NTSB)

Tras el episodio, Alaska Airlines informó que abrió una investigación interna para determinar cómo el operario llegó a quedar dentro de la bodega de carga durante el despegue. La compañía precisó que Junior estaba en una zona del compartimento presurizada y con control de temperatura, por lo que las condiciones dentro del avión no representaban un riesgo inmediato para su integridad física.

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La aerolínea indicó además que el trabajador fue sometido a una prueba de drogas tras el aterrizaje, cuyo resultado fue negativo. Luego de una evaluación médica preventiva, recibió el alta hospitalaria, según el comunicado de Alaska Airlines.

Tres días después del incidente, Alaska Airlines resolvió prohibirle de forma permanente trabajar en cualquiera de sus vuelos. Junior, que era empleado de la empresa contratista Menzies Aviation, continuó vinculado a esa compañía mientras se desarrollaban las averiguaciones, de acuerdo con ABC News. El operario expresó su arrepentimiento por las consecuencias que el hecho tuvo para los pasajeros y sostuvo que había aprendido de lo ocurrido.

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