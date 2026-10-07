Historias

El matrimonio de Edgar Allan Poe con su prima de 13 años: la pobreza, un poema de San Valentín y una acuarela de su cadáver

En 1836, el autor de “El corazón delator” se casó con Virginia Clemm después de alterar su acta de nacimiento. Ella murió de tuberculosis a los 24 años; él apareció delirante en las calles de Baltimore dos años después, sin que nadie supiera qué le había ocurrido. Poe murió en el hospital Universitario de Washington el 7 de octubre de 1849, a los 40 años

Edgar Allan Poe contrajo matrimonio en 1836 con su prima Virginia Clemm cuando ella tenía trece años
Edgar Allan Poe contrajo matrimonio en 1836 con su prima Virginia Clemm cuando ella tenía trece años
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Edgar Allan Poe contrajo matrimonio con su prima Virginia Clemm en 1836, cuando ella tenía 13 años y él 27, tras una relación que atravesó la pobreza, la tuberculosis y una muerte que marcó los últimos años del escritor. La joven falleció el 30 de enero de 1847 y Poe murió dos años después, el 7 de octubre de 1849, sin haber explicado antes cómo llegó delirante y vestido con harapos a las calles de Baltimore.

Considerado por Harold Bloom como uno de los grandes escritores de la literatura universal, junto con William Shakespeare y Miguel de Cervantes, Poe dejó una obra que combinó misterio, terror psicológico y elementos macabros. T. S. Eliot le atribuyó “la magia del verso exacto”, mientras que su relato Los crímenes de la calle Morgue, publicado en 1841, suele ser señalado como un antecedente de la ficción policial.

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La publicación del relato Los crímenes de la calle Morgue en 1841 sentó un antecedente para la ficción policial

Virginia murió de tuberculosis, la misma enfermedad que había causado la muerte de Eliza Poe, madre del escritor, en 1811. La pérdida sumió al autor de El cuervo en una depresión profunda, en un período marcado también por dificultades económicas y por sus problemas con el alcohol.

Una boda marcada por la precariedad económica

Edgar Allan Poe recibió su segundo nombre de John y Frances Allan, la pareja de Richmond que lo adoptó cuando tenía tan solo dos años tras la muerte de su madre y el abandono de su padre. Su hermana Rosalie también fue adoptada, mientras que William Henry Leonard Poe, quedó al cuidado de sus abuelos en Baltimore.

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Poe nació el 19 de enero de 1809 en Boston, como segundo hijo de los actores itinerantes David Poe Jr., oriundo de Baltimore, Maryland, y Elizabeth Arnold Hopkins, una inmigrante inglesa.

Después de ser expulsado de la Academia Militar de los Estados Unidos en West Point, Poe vivió con su tía Maria Clemm y con Virginia en Baltimore. Cuando consiguió empleo en Richmond como asistente editorial del Southern Literary Messenger, comenzó a pensar que podía sostener un hogar y se ilusionó con casarse con su prima, si es que su tía aprobaba esa unión.

En agosto de 1835, mientras Virginia tenía 13 años, otro primo, Neilson Poe, ofreció hacerse cargo de su educación y manutención. La propuesta alarmó al escritor, que le escribió a Maria Clemm una carta en la que manifestó su temor de perder a su prima.

“Te amo, sabes que amo a Virginia apasionadamente, devotamente. No puedo expresar con palabras la ferviente devoción que siento por mi querida primita, mi amada”, le escribió desesperado a su tía. En el mismo mensaje aseguró que Thomas Willis White, fundador de la revista donde trabajaba, se había comprometido a pagarle USD 60 mensuales, un ingreso con el que confiaba en vivir junto a Virginia y Maria Clemm.

Edgar Allan Poe nació el 19 de enero de 1809 en Boston y murió a los 40 años (Wikipedia)
Edgar Allan Poe nació el 19 de enero de 1809 en Boston y murió a los 40 años (Wikipedia)

El escritor había encontrado una casa reformada en Church Hill, con jardín y comodidades, cuyo alquiler costaba USD 5 mensuales. Su propósito era reunir allí a las dos mujeres que consideraba las personas más cercanas a su vida y convertir a Virginia en su esposa. Su abuela había muerto poco antes y Poe atravesaba un período de profunda angustia.

La boda pública se celebró en Richmond en mayo de 1836. Algunos biógrafos sostuvieron que la pareja se había casado en secreto en septiembre de 1835, pero el matrimonio legal requirió alterar el acta de nacimiento de Virginia para ocultar su edad.

La vida conyugal fue objeto de interpretaciones contrapuestas. Poe le contó a su amigo John Mackenzie que la relación no había sido armoniosa y afirmó ante al menos dos personas que vivió con Virginia como hermano durante los dos primeros años de matrimonio.

Sin embargo, quienes conocieron a la pareja también describieron un afecto mutuo intenso. Virginia se sentaba cerca de Poe mientras él escribía y ordenaba sus papeles y elementos de trabajo; George R. Graham recordó que la joven “le caía bien a todo el mundo”.

Virginia había recibido educación en su casa, tocaba el piano y cantaba. Poe intentó enseñarle álgebra, aunque ella se interesaba poco por la poesía de su marido y, según él, no había leído ni la mitad de sus textos.

El poema de San Valentín y el avance de la tuberculosis

La única composición conocida de Virginia fue un acróstico escrito para Poe el 14 de febrero de 1846, menos de un año antes de su muerte. Las letras iniciales de cada verso formaban el nombre completo del escritor y el texto expresaba el deseo de una vida aislada, lejos de las presiones económicas y de los comentarios sobre sus vínculos literarios.

“Solo el amor nos guiará cuando estemos allí. / El amor sanará mis pulmones debilitados”, escribió Virginia en el poema dirigido a “Sr. Edgar Allan Poe, 85 Amity St., Nueva York”. La composición apareció en facsímil en Century Magazine en octubre de 1909.

La enfermedad había comenzado años antes. En enero de 1842, Virginia sufrió una hemorragia mientras cantaba y desde entonces permaneció casi inválida, aunque acompañó a Poe a Nueva York en 1845.

En 1846 su estado se agravó: perdió el apetito, tuvo fiebre, sudores nocturnos, dolores en el pecho y tosió sangre. Poe había perdido en enero de ese año el Broadway Journal, el semanario literario que dirigía, y volvió a enfrentar una situación económica precaria.

La tuberculosis de Virginia avanzó mientras Poe no lograba vender sus cuentos con la regularidad que necesitaba. El Saturday Evening Post publicó entonces un llamado de auxilio: “¡Dios nos asista! ¿Es posible que los aficionados a la literatura de la Unión dejen al pobre Poe morir de inanición?”.

Virginia murió en Fordham, Nueva York, a los 24 años. Poe se negó a mirar el cuerpo en el féretro porque quería conservar el recuerdo de su rostro vivo, aunque el único retrato que sobrevivió de ella fue una acuarela realizada con su cadáver como modelo.

La muerte de Poe y una tumba compartida en Baltimore

La muerte de Virginia alteró los últimos años de Poe. Algunos testimonios indicaron que se lo veía cerca de la tumba de su esposa, y R. D. Unger, quien lo conoció en Baltimore en 1846, sostuvo que la pérdida fue “un duro golpe” para el escritor.

Poe viajó a Richmond en 1849 para leer poemas y ofrecer una conferencia sobre La filosofía de la composición. Allí se reencontró con Sarah Elmira Royster Shelton, su antigua prometida, entonces viuda, y planeó casarse con ella antes de trasladarse nuevamente a Richmond con Maria Clemm.

Muerte Edgar Allan Poe
Edgar Allan Poe falleció en el Hospital Universitario de Washington tras ser hallado en estado delirante en Baltimore

El plan no llegó a concretarse. El 3 de octubre de 1849, Joseph Walker encontró a Poe en Baltimore en estado delirante y pidió ayuda inmediata para él. Fue trasladado al Hospital Universitario de Washington, donde murió el domingo 7 de octubre, a los 40 años.

Las causas exactas de su muerte siguen sin una explicación definitiva. Se han mencionado hipótesis que van desde el alcoholismo y la rabia hasta un secuestro o un asesinato, pero Poe nunca recuperó la lucidez necesaria para explicar lo que le había ocurrido.

Los restos de Virginia fueron trasladados a Baltimore y enterrados junto a Poe y Maria Clemm. William Gill afirmó en 1902, en el Boston Herald, que había conservado los huesos de Virginia después de que el cementerio de Fordham evaluara deshacerse de ellos; lectores del periódico reunieron dinero para comprar un cofre de plata y oro.

La figura de Virginia también quedó asociada a la obra de Poe. Annabel Lee narra la muerte de una joven y el dolor de su amante; Ulalume, Lenore y El cuervo fueron vinculados con el duelo del escritor, al igual que relatos como Eleonora, La caja oblonga y Ligeia.

Muerte Edgar Allan Poe
Las razones médicas del deceso de Poe se mantienen sin una explicación definitiva hasta el presente

Pocos meses antes de morir, Poe revisó Metzengerstein, su primer cuento publicado, y volvió sobre una frase que lo había perseguido desde la muerte de Virginia. La versión original decía: “Desearía que todo lo que amo pereciese de esta suave enfermedad”.

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