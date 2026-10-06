Historias

Una bacteria sin nombre, una semana de agonía y unos 25 millones de muertos: así la Peste Negra diezmó en Europa

Entre 1347 y 1351, la enfermedad se propagó por puertos mediterráneos y rutas comerciales hasta reducir la población del continente entre un tercio y la mitad, según estiman los historiadores consultados

Ilustración en blanco y negro de una figura con máscara de pico, sombrero, túnica y vara en una calle junto a barcos.
La Peste Negra redujo la población europea entre un tercio y la mitad durante su brote más agudo entre 1347 y 1351 (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La Peste Negra fue una pandemia que devastó Europa, Asia y el norte de África a mediados del siglo XIV. Su fase más mortífera en Europa se extendió entre 1347 y 1351, aunque la enfermedad siguió reapareciendo en distintos territorios durante los siglos posteriores. Se trató del episodio más grave de la segunda gran pandemia de peste, una sucesión de brotes que afectó al continente desde el siglo XIV hasta el XVIII.

La enfermedad estuvo vinculada a la bacteria Yersinia pestis, cuya identificación científica llegó recién a fines del siglo XIX. En la Edad Media, las sociedades desconocían su causa y carecían de tratamientos eficaces, por lo que la expansión de la epidemia generó una crisis sanitaria sin precedentes. Ciudades, aldeas, rutas comerciales y puertos quedaron afectados por una mortandad que alteró la vida cotidiana y puso en tensión las estructuras políticas, religiosas y económicas de la época.

PUBLICIDAD

Las cifras exactas siguen siendo objeto de debate, pero los historiadores estiman que la Peste Negra causó la muerte de unos 25 millones de personas en Europa. En términos proporcionales, la población del continente se redujo entre un tercio y la mitad; en algunas zonas, las pérdidas pudieron alcanzar el 60% de los habitantes.

El impacto no terminó con la desaparición de los brotes iniciales. La escasez de trabajadores elevó los salarios en varias regiones, transformó las relaciones entre campesinos y terratenientes y favoreció nuevas políticas de aislamiento y control sanitario. La Peste Negra dejó una huella duradera en la historia europea y en la forma en que las sociedades enfrentaron las epidemias.

PUBLICIDAD

Manuscrito iluminado medieval que muestra a un grupo de personas frente a una hoguera donde arden varias figuras, con edificios en el fondo
La escasez de mano de obra tras la epidemia provocó el aumento de los salarios y modificó las relaciones entre campesinos y terratenientes

Qué fue la Peste Negra y qué ocasionó en las personas

Su etapa más devastadora ocurrió entre 1347 y 1351, después de que la enfermedad llegara a los puertos mediterráneos y se propagara por las rutas comerciales. Según la Enciclopedia Britannica, aquel brote causó una cantidad de muertes proporcionalmente superior a la de cualquier guerra o epidemia conocida hasta entonces en Europa.

La enfermedad era causada por la bacteria Yersinia pestis, aunque las sociedades medievales desconocían su origen. La BBC señala que la forma bubónica se transmitía principalmente mediante pulgas que habían picado a roedores infectados. Las ratas convivían con frecuencia cerca de las personas en ciudades y poblados, donde la acumulación de residuos y las condiciones sanitarias facilitaban su presencia.

Podía presentarse de distintas maneras. La forma bubónica afectaba los ganglios linfáticos y provocaba inflamaciones dolorosas, conocidas como bubones, sobre todo en la ingle, el cuello y las axilas. También podía causar fiebre, vómitos, diarrea y alteraciones en la piel. De acuerdo con el Science Museum de Londres, muchas víctimas morían entre dos y siete días después de contraer la enfermedad.

Pintura con paisaje desolado y oscuro que muestra esqueletos, figuras humanas caídas, fuegos, un carro con calaveras, barcos, edificios y patíbulos
Durante el siglo XIV las personas recurrían a sangrías, purgas y rituales religiosos ante el desconocimiento de las bacterias

Otra variante era la peste neumónica, que comprometía los pulmones. En este caso, podía transmitirse directamente de una persona a otra a través de las gotas expulsadas al toser o estornudar. The Independent citó una carta escrita en 1348 por el monje Louis Heyligen, quien describió esa forma como la más peligrosa y contagiosa, debido a la rapidez con la que podía causar la muerte.

También existía la peste septicémica, que ocurría cuando la bacteria se multiplicaba en el torrente sanguíneo. Esta forma podía desarrollarse a partir de la peste bubónica y resultaba especialmente letal. National Geographic sostiene que, sin tratamiento, las variantes neumónica y septicémica podían tener una mortalidad cercana al 100%.

En el siglo XIV no había antibióticos ni conocimientos sobre bacterias. Las personas atribuían la epidemia a explicaciones religiosas, astronómicas o ambientales, como los malos olores y el aire contaminado. Los tratamientos incluían sangrías, purgas, remedios para “limpiar” el aire y prácticas religiosas, aunque ninguno atacaba la causa de la enfermedad.

Cómo fue evolucionando el tratamiento y la Peste Negra

Con el tiempo, las ciudades europeas empezaron a aplicar medidas que sí ayudaron a limitar la propagación. El aislamiento de enfermos, el control de la circulación de barcos y mercancías, la vigilancia de los puertos y las cuarentenas se incorporaron de forma gradual a las políticas sanitarias. El Science Museum de Londres señala que en 1347 las autoridades venecianas aislaron barcos durante 30 días y luego extendieron ese período a 40, origen del término “cuarentena”.

peste negra
El médico Alexandre Yersin identificó en Hong Kong la bacteria Yersinia pestis a finales del siglo XIX (Wikipedia)

El cambio decisivo llegó a fines del siglo XIX, cuando el médico franco-suizo Alexandre Yersin identificó la bacteria Yersinia pestis durante una epidemia en Hong Kong. Ese descubrimiento permitió vincular la enfermedad con un agente infeccioso concreto y abrió paso a investigaciones sobre su transmisión entre roedores, pulgas y seres humanos. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los análisis de laboratorio actuales pueden confirmar la infección a partir de muestras de sangre, esputo o material extraído de los bubones.

La aparición de los antibióticos transformó el pronóstico de la peste. Hoy, los casos pueden tratarse con medicamentos como gentamicina, estreptomicina, doxiciclina y fluoroquinolonas, entre ellas ciprofloxacina, levofloxacina y moxifloxacina. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) recomiendan iniciar el tratamiento apenas existe sospecha clínica, sin esperar la confirmación de laboratorio, ya que la rapidez resulta determinante, sobre todo en las formas neumónica y septicémica.

La peste no desapareció. La OMS advierte que sigue presente en reservorios animales de distintas regiones de África, Asia y América, por lo que no resulta posible erradicarla por completo. La prevención actual combina el control de pulgas y roedores, la vigilancia de animales que pueden portar la bacteria, la detección temprana de casos humanos y el aislamiento de pacientes con peste neumónica. Los contactos estrechos de estos enfermos pueden recibir antibióticos preventivos durante siete días.

El futuro de la respuesta contra la peste depende de sostener esa vigilancia y de garantizar diagnósticos y tratamientos rápidos en áreas rurales o de difícil acceso, donde suelen registrarse los brotes. A la vez, los protocolos actuales contemplan el riesgo de cepas con resistencia a antibióticos o de una liberación intencional de la bacteria, escenarios que obligan a mantener reservas de medicamentos, capacidad de diagnóstico y sistemas de alerta epidemiológica.

Temas Relacionados

Peste NegraPandemiaSaludEuropaHistoriasNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La historia de Stuckie, el perro que quedó atrapado dentro de un árbol y fue hallado 20 años después

El cuerpo apareció durante la tala de un roble en Georgia en 1980 y sorprendió a los trabajadores por el estado en que se encontraba. Las condiciones del interior del tronco permitieron que los restos permanecieran conservados durante décadas

La historia de Stuckie, el perro que quedó atrapado dentro de un árbol y fue hallado 20 años después

La atleta keniana que venció la fístula congénita y apunta a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles: “Soy una campeona en la vida, aspiro a serlo en el deporte”

Naomi Korir convivió desde los 13 años con una afección congénita que limitaba sus entrenamientos; tres cirugías y un programa de recuperación en Kenya le abrieron el camino al atletismo internacional

La atleta keniana que venció la fístula congénita y apunta a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles: “Soy una campeona en la vida, aspiro a serlo en el deporte”

Qué pasó con Edgar Allan Poe antes de morir: los cuatro días que nadie pudo explicar

Lo hallaron vestido con ropa ajena, en delirio, repitiendo un nombre. Más de 170 años después, las hipótesis se acumulan y la verdad sigue sin aparecer

Qué pasó con Edgar Allan Poe antes de morir: los cuatro días que nadie pudo explicar

4.807 metros, tres países y un alpinista de 9 años: la historia de un viaje entre padre e hijo que podría ser un récord

Lelio Massimo di Roccasecca completó el ascenso por la ruta francesa desde Chamonix hasta la mayor elevación de los Alpes. La hazaña todavía no cuenta con homologación oficial, aunque el caso ya está bajo análisis del Libro Guinness

4.807 metros, tres países y un alpinista de 9 años: la historia de un viaje entre padre e hijo que podría ser un récord

Sobrevivió a una meningitis que le dejó secuelas físicas y se convirtió en referente del deporte olímpico y la moda italiana

La triatleta perdió las falanges de las manos y los pies tras contraer la enfermedad en 2011. Hoy es una figura global de la diversidad corporal y la inclusión, con presencia destacada tanto en el deporte como en la industria del diseño

Sobrevivió a una meningitis que le dejó secuelas físicas y se convirtió en referente del deporte olímpico y la moda italiana

DEPORTES

Messi fue nombrado socio honorario de River Plate antes de su despedida: el detalle en el carnet que hizo furor

Messi fue nombrado socio honorario de River Plate antes de su despedida: el detalle en el carnet que hizo furor

La emoción de Antonela Roccuzzo y Celia Cuccittini en el palco del Monumental antes de la despedida de Messi de la Selección

El momento en el que Messi rompió en llanto arriba del micro que trasladó a la selección argentina al Monumental

Jugó con Messi en sus dos primeros partidos con la Selección y fue a la despedida como espectador: “Me lo llevo para toda la vida”

Lionel Messi realiza la entrada en calor y se prepara para su último partido con la selección argentina en el Monumental

TELESHOW

Las primeras fotos del Chato Prada después de su separación de Lourdes Sánchez: “Qué alegría”

Las primeras fotos del Chato Prada después de su separación de Lourdes Sánchez: “Qué alegría”

La reflexión de Nico Vázquez sobre el futuro de Lionel Messi: “Este es un punto de partida para todo lo que él quiere vivir”

Mirtha Legrand recibió el alta del Sanatorio Mater Dei tras casi tres semanas internada

Valentina Pergolini reveló por qué dejó Popstars: “Me dio mucha lástima tener que irme”

Emilia Attias se mostró por primera vez en redes con su novio: "A vos, feliz todo"

INFOBAE AMÉRICA

Bomberos mantienen bajo vigilancia a más de 10 colonias en la capital hondureña por lluvias

Bomberos mantienen bajo vigilancia a más de 10 colonias en la capital hondureña por lluvias

Guatemala: La autoridad aeronáutica no puede establecer si los helicópteros vistos en Huité eran militares o ilegales

Panamá suma vuelo directo desde Bogotá a la Riviera Pacífica

Tripulantes abandonaron lancha con casi 3,000 unidades de licor de contrabando en frontera Costa Rica - Panamá

Quién es Anna Bensi, la joven cubana que recibió una sanción de limitación de libertad