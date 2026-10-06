Una bacteria sin nombre, una semana de agonía y unos 25 millones de muertos: así la Peste Negra diezmó en Europa

La Peste Negra redujo la población europea entre un tercio y la mitad durante su brote más agudo entre 1347 y 1351 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La Peste Negra fue una pandemia que devastó Europa, Asia y el norte de África a mediados del siglo XIV. Su fase más mortífera en Europa se extendió entre 1347 y 1351, aunque la enfermedad siguió reapareciendo en distintos territorios durante los siglos posteriores. Se trató del episodio más grave de la segunda gran pandemia de peste, una sucesión de brotes que afectó al continente desde el siglo XIV hasta el XVIII.

La enfermedad estuvo vinculada a la bacteria Yersinia pestis, cuya identificación científica llegó recién a fines del siglo XIX. En la Edad Media, las sociedades desconocían su causa y carecían de tratamientos eficaces, por lo que la expansión de la epidemia generó una crisis sanitaria sin precedentes. Ciudades, aldeas, rutas comerciales y puertos quedaron afectados por una mortandad que alteró la vida cotidiana y puso en tensión las estructuras políticas, religiosas y económicas de la época.

PUBLICIDAD

Las cifras exactas siguen siendo objeto de debate, pero los historiadores estiman que la Peste Negra causó la muerte de unos 25 millones de personas en Europa. En términos proporcionales, la población del continente se redujo entre un tercio y la mitad; en algunas zonas, las pérdidas pudieron alcanzar el 60% de los habitantes.

El impacto no terminó con la desaparición de los brotes iniciales. La escasez de trabajadores elevó los salarios en varias regiones, transformó las relaciones entre campesinos y terratenientes y favoreció nuevas políticas de aislamiento y control sanitario. La Peste Negra dejó una huella duradera en la historia europea y en la forma en que las sociedades enfrentaron las epidemias.

PUBLICIDAD

La escasez de mano de obra tras la epidemia provocó el aumento de los salarios y modificó las relaciones entre campesinos y terratenientes

Qué fue la Peste Negra y qué ocasionó en las personas

Su etapa más devastadora ocurrió entre 1347 y 1351, después de que la enfermedad llegara a los puertos mediterráneos y se propagara por las rutas comerciales. Según la Enciclopedia Britannica, aquel brote causó una cantidad de muertes proporcionalmente superior a la de cualquier guerra o epidemia conocida hasta entonces en Europa.

La enfermedad era causada por la bacteria Yersinia pestis, aunque las sociedades medievales desconocían su origen. La BBC señala que la forma bubónica se transmitía principalmente mediante pulgas que habían picado a roedores infectados. Las ratas convivían con frecuencia cerca de las personas en ciudades y poblados, donde la acumulación de residuos y las condiciones sanitarias facilitaban su presencia.

PUBLICIDAD

Podía presentarse de distintas maneras. La forma bubónica afectaba los ganglios linfáticos y provocaba inflamaciones dolorosas, conocidas como bubones, sobre todo en la ingle, el cuello y las axilas. También podía causar fiebre, vómitos, diarrea y alteraciones en la piel. De acuerdo con el Science Museum de Londres, muchas víctimas morían entre dos y siete días después de contraer la enfermedad.

Durante el siglo XIV las personas recurrían a sangrías, purgas y rituales religiosos ante el desconocimiento de las bacterias

Otra variante era la peste neumónica, que comprometía los pulmones. En este caso, podía transmitirse directamente de una persona a otra a través de las gotas expulsadas al toser o estornudar. The Independent citó una carta escrita en 1348 por el monje Louis Heyligen, quien describió esa forma como la más peligrosa y contagiosa, debido a la rapidez con la que podía causar la muerte.

PUBLICIDAD

También existía la peste septicémica, que ocurría cuando la bacteria se multiplicaba en el torrente sanguíneo. Esta forma podía desarrollarse a partir de la peste bubónica y resultaba especialmente letal. National Geographic sostiene que, sin tratamiento, las variantes neumónica y septicémica podían tener una mortalidad cercana al 100%.

En el siglo XIV no había antibióticos ni conocimientos sobre bacterias. Las personas atribuían la epidemia a explicaciones religiosas, astronómicas o ambientales, como los malos olores y el aire contaminado. Los tratamientos incluían sangrías, purgas, remedios para “limpiar” el aire y prácticas religiosas, aunque ninguno atacaba la causa de la enfermedad.

PUBLICIDAD

Cómo fue evolucionando el tratamiento y la Peste Negra

Con el tiempo, las ciudades europeas empezaron a aplicar medidas que sí ayudaron a limitar la propagación. El aislamiento de enfermos, el control de la circulación de barcos y mercancías, la vigilancia de los puertos y las cuarentenas se incorporaron de forma gradual a las políticas sanitarias. El Science Museum de Londres señala que en 1347 las autoridades venecianas aislaron barcos durante 30 días y luego extendieron ese período a 40, origen del término “cuarentena”.

El médico Alexandre Yersin identificó en Hong Kong la bacteria Yersinia pestis a finales del siglo XIX (Wikipedia)

El cambio decisivo llegó a fines del siglo XIX, cuando el médico franco-suizo Alexandre Yersin identificó la bacteria Yersinia pestis durante una epidemia en Hong Kong. Ese descubrimiento permitió vincular la enfermedad con un agente infeccioso concreto y abrió paso a investigaciones sobre su transmisión entre roedores, pulgas y seres humanos. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los análisis de laboratorio actuales pueden confirmar la infección a partir de muestras de sangre, esputo o material extraído de los bubones.

PUBLICIDAD

La aparición de los antibióticos transformó el pronóstico de la peste. Hoy, los casos pueden tratarse con medicamentos como gentamicina, estreptomicina, doxiciclina y fluoroquinolonas, entre ellas ciprofloxacina, levofloxacina y moxifloxacina. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) recomiendan iniciar el tratamiento apenas existe sospecha clínica, sin esperar la confirmación de laboratorio, ya que la rapidez resulta determinante, sobre todo en las formas neumónica y septicémica.

La peste no desapareció. La OMS advierte que sigue presente en reservorios animales de distintas regiones de África, Asia y América, por lo que no resulta posible erradicarla por completo. La prevención actual combina el control de pulgas y roedores, la vigilancia de animales que pueden portar la bacteria, la detección temprana de casos humanos y el aislamiento de pacientes con peste neumónica. Los contactos estrechos de estos enfermos pueden recibir antibióticos preventivos durante siete días.

PUBLICIDAD

El futuro de la respuesta contra la peste depende de sostener esa vigilancia y de garantizar diagnósticos y tratamientos rápidos en áreas rurales o de difícil acceso, donde suelen registrarse los brotes. A la vez, los protocolos actuales contemplan el riesgo de cepas con resistencia a antibióticos o de una liberación intencional de la bacteria, escenarios que obligan a mantener reservas de medicamentos, capacidad de diagnóstico y sistemas de alerta epidemiológica.