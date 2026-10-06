Historias

4.807 metros, tres países y un alpinista de 9 años: la historia de un viaje entre padre e hijo que podría ser un récord

Lelio Massimo di Roccasecca completó el ascenso por la ruta francesa desde Chamonix hasta la mayor elevación de los Alpes. La hazaña todavía no cuenta con homologación oficial, aunque el caso ya está bajo análisis del Libro Guinness

Un adulto y un niño con ropa de montaña, cascos y gafas de sol posan en una cima nevada junto a una tira de banderas de colores
Lelio Massimo di Roccasecca completó el 4 de septiembre, junto a su padre, la ruta francesa desde Chamonix hasta los 4.807 metros (Imagen: Familia Massimo di Roccasecca)
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Lelio Massimo di Roccasecca, un niño de 9 años, escaló el Mont Blanc por sus propios medios. El 4 de septiembre de 2026, acompañado por su padre, llegó a la cima más elevada de los Alpes sin asistencia externa. Su familia y el responsable del refugio más cercano al pico describieron la marca como un récord mundial de ascenso para alguien de esa edad.

Según informó el diario italiano La Stampa, Lelio y su padre, Valerio Massimo, tomaron la ruta normal por el lado francés desde Chamonix para llegar a la cumbre de 4.807 metros, la más alta de la Unión Europea. Tras pisar el pico, ambos descendieron al refugio du Goûter, a 3.835 metros, donde los alpinistas presentes festejaron al pequeño escalador.

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El gestor del refugio du Goûter certificó la hazaña por escrito

Antoine Rattin, encargado del refugio du Goûter —ubicado aproximadamente mil metros por debajo del pico—, confirmó en una carta que Lelio sería el montañero más joven en llegar a esa altura por sus propios medios. Sus padres, Alexandra y Valerio, tomaron esa certificación como respaldo para declarar un récord mundial.

Niño con chaqueta azul en una cima nevada sostiene un piolet levantado con banderas de colores bajo un cielo despejado
Valerio Massimo afirmó que la expedición no buscaba una marca y destacó el vínculo de su hijo con las alturas (Imagen: Familia Massimo di Roccasecca)

Aun así, Rattin aclaró que no podía garantizar con certeza esa condición, ya que no todos los escaladores que intentan la subida pasan por ese refugio.

Hasta ese momento, el portal especializado Alpin señalaba a un chico británico de 10 años como el alpinista más joven en conquistar esa cumbre. Si la marca de Lelio se confirma de manera oficial, superaría ese antecedente por un año. El reconocimiento formal aún está pendiente, y los especialistas apuntan al Libro Guinness de los Récords como el organismo que podría validar el logro tras la revisión correspondiente.

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El Mont Blanc fue el sueño que nació al pie del Bishorn

El vínculo del niño con las grandes alturas comenzó mucho antes de esta expedición. Lelio pisó su primera cima a los 3 años, en los Apeninos italianos. A los 5, subió el Gran Sasso, el punto más alto de esa cordillera. En el verano de 2025, ya con 8 años, acompañó a su padre al Bishorn, una montaña suiza de 4.153 metros. Desde esa cima divisó el Mont Blanc en el horizonte y, según recogió The Times of London, ese instante fue el que lo llevó a fijarse la cumbre alpina como próximo objetivo.

Silueta de una persona de pie en una cumbre nevada ante un mar de nubes y picos montañosos iluminados por el amanecer.
El montañero había subido antes el Apenino italiano a los 3 años y el Gran Sasso a los 5, tras iniciar una trayectoria temprana en las cumbres de Italia y Suiza (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preparación fue progresiva. Durante agosto de 2026, padre e hijo realizaron varias travesías de entrenamiento, pernoctando en refugios para acostumbrarse a la altitud y las condiciones del terreno. Valerio es un escalador de amplia trayectoria: conquistó el Mont Blanc por primera vez a los 14 años en 2009.

Sobre el espíritu de la expedición, el padre fue directo: “No se trata del récord”, poniendo el foco en el amor de Lelio por las alturas antes que en el logro deportivo. El propio chico describió la experiencia con una frase que el diario británico recogió: “Es increíble ver el mundo debajo de mis pies, las montañas de tres países: Italia, Francia y Suiza”.

La ascensión reabrió el debate sobre los límites de edad en alta montaña

Un niño de espaldas con casco rojo y chaqueta azul camina encordado con un adulto por una cresta de nieve entre picos alpinos.
El portal Alpin atribuye el antecedente a un británico de 10 años, por lo que la llegada de Lelio a 4.807 metros lo superaría por un año si se valida (Imagen Ilustrativa Infobae)

La hazaña del pequeño romano generó una discusión sobre la seguridad de los menores en altitudes extremas. El municipio de Saint-Gervais-les-Bains, localidad francesa desde la que parte una de las rutas clásicas al Mont Blanc, recomienda que la subida se realice a partir de los 16 años. Para menores de 15, las autoridades locales desaconsejan directamente cualquier actividad en altura.

La familia anticipó las posibles críticas por llevar a un niño de 9 años a casi 5.000 metros. Ante eso, insistieron en que Lelio completó el recorrido sin ayuda externa y que el montañismo forma parte central de su vida desde temprana edad. Hasta el momento no existe una homologación oficial de la marca.

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