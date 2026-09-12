Bonanza, la serie de culto que cambió el western televisivo, convirtió a una familia del Oeste en un fenómeno y se metió en los hogares

Bonanza siguió la historia de la familia Cartwright y su vida en el rancho La Ponderosa, en Nevada

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“¡Mira eso, Adam! Recrea la vista con algo que debe de parecerse mucho al cielo...”, le dijo Ben Cartwright a su hijo mientras ambos contemplaban La Ponderosa, el extenso rancho familiar situado a orillas del lago Tahoe.

Con esa escena, emitida el 12 de septiembre de 1959, Lorne Greene y Pernell Roberts presentaron por primera vez a Ben y Adam Cartwright, los protagonistas de Bonanza. La serie se convertiría en una de las producciones del Lejano Oeste más recordadas y exitosas de la televisión estadounidense, en una época en la que las historias de vaqueros dominaban la programación.

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Transmitida por NBC entre 1959 y 1973, Bonanza seguía a los Cartwright, propietarios de un gran rancho en Nevada. Ben, viudo en tres ocasiones, había tenido un hijo con cada una de sus esposas: Adam, Hoss y Little Joe. Las diferencias de carácter y los conflictos entre los hermanos formaban parte de las tramas familiares de la ficción.

Frente a otros westerns de entonces, centrados en tiroteos, duelos y enfrentamientos, la serie privilegiaba los vínculos familiares, los dilemas morales y la relación de los Cartwright con su comunidad. También marcó un hito técnico al ser la primera serie dramática de una hora rodada y emitida íntegramente en color. Y significó también el salto actoral para un joven Michael Landon. A lo largo de sus 14 temporadas, la producción sumó 431 episodios.

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El 12 de septiembre de 1959, NBC estrenaba Bonanza

La familia que llegó al Oeste de la televisión

Hacia finales de la década de 1950, el western dominaba la televisión estadounidense con una fórmula repetitiva de vaqueros solitarios, pistoleros y pueblos polvorientos donde la violencia dictaba las reglas. En ese escenario saturado irrumpió Bonanza, una propuesta que desafió los clichés del género. En lugar de justicieros errantes y tiroteos sin sentido, la pantalla recibió a una familia profundamente arraigada a su tierra, con conflictos que no se resolvían a punta de pistola sino a través de la justicia, la compasión y los dilemas morales.

Esta visión humana fue una respuesta directa de su creador, David Dortort, quien sentía rechazo por el estereotipo del “héroe vagabundo”. Estaba convencido de que los verdaderos forjadores del Oeste habían sido los pioneros y las familias trabajadoras, y diseñó un concepto innovador centrado en La Ponderosa, un imponente rancho ubicado cerca de Virginia City, Nevada, a orillas del hermoso lago Tahoe.

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El alma de la serie estaba en el clan de los Cartwright, liderado por el patriarca Ben, un personaje que el director creó inspirándose en los valores de su propio padre. Y estaban sus tres hijos varones de distintas madres fallecidas: el intelectual Adam, el gigante amigable Hoss y el impulsivo galán Little Joe. Este último fue interpretado por un joven Michael Landon de 22 años, quien no solo saltó a la fama mundial con este papel, sino que bajo la mentoría de Dortort dio sus primeros pasos como guionista y director.

Geografía de un clásico: el mapa de presentación de Bonanza que detalla los límites de La Ponderosa, firmado por el elenco protagónico de la serie

Las diferentes personalidades de los hermanos —interpretados por Pernell Roberts (Adam), Dan Blocker (Hoss) y Michael Landon (Little Joe)— y la firme autoridad de Lorne Greene (Ben), abrían la puerta a historias dinámicas. Las tramas pasaban por una profunda discusión doméstica o una encrucijada ética, y eso rompía con los modelos familiares tradicionales de la época porque mostraba un hogar atípico pero inquebrantable, unido por el afecto mutuo.

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Más que un simple escenario de fondo, La Ponderosa funcionaba como un personaje más y era el refugio emocional al que los protagonistas siempre regresaban luego de cada tormenta. Mientras el viudo Ben intentaba preservar la unidad familiar a toda costa, Adam aportaba una mirada racional y culta, Hoss equilibraba la balanza con su fuerza e ingenuidad, y el menor, Little Joe, encarnaba la pasión juvenil. Esta combinación, a veces explosiva, garantizaba que la serie mantuviera una íntima dimensión humana, incluso cuando la acción se trasladaba lejos del rancho.

Esta serie también marcó un hito tecnológico: fue el primer drama televisivo de larga duración filmado enteramente a color, estrategia impulsada por Dortort para potenciar la venta de televisores y resaltar la belleza de los paisajes naturales de Nevada.

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Emitida entre 1959 y 1973, Bonanza se convirtió en una de las series más populares de la televisión estadounidense: tuvo 14 temporadas y 431 episodios

Los vínculos familiares fueron el centro de la trama de Bonanza

De prueba a éxito masivo

El éxito de Bonanza no fue inmediato. La serie encontró progresivamente a su público hasta convertirse en uno de los grandes fenómenos: contaba historias casi cotidianas desde otra mirada. Sus relatos variaban entre la acción (esperada porque todos usaban armas) con asuntos vinculados a la discriminación, la pobreza, la responsabilidad y las injusticias dentro de la comunidad.

Y La Ponderosa fue el lugar fundamental para darle esa identidad. El rancho era el punto de partida de las historias, que luego podían extenderse hacia Virginia City y otros lugares del Oeste. Allí se realizaban las reuniones familiares, llegaban visitas inesperadas y surgían amenazas... También representaba aquello que los Cartwright debían proteger: la tierra, el hogar y la continuidad de la familia.

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Con el correr de las temporadas, Bonanza dejó de ser simplemente una serie popular y pasó a ocupar un lugar central en la televisión estadounidense y la audiencia creció hasta ubicarla entre las producciones más vistas del país. Luego se extendió al mundo: en 1961 comenzó a emitirse en Argentina.

Michael Landon interpretó a Little Joe y, con el tiempo, también asumió tareas como guionista y director de la serie

Durante años, los espectadores regresaron cada semana a ese universo que les resultaba familiar. La Ponderosa dejó de ser solo un escenario televisivo para convertirse en un lugar reconocible para millones de personas que nunca habían estado en Nevada.

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Mientras la serie se consolidaba, Michael Landon comenzó a tener más peso detrás de las cámaras. Aquellos primeros acercamientos al creador Dortort derivaron en un joven actor convertido en uno de sus principales guionistas y directores de Bonanza. Esa evolución fue determinante para el futuro de la serie y para el desarrollo de su carrera.

Algunas de las historias más recordadas no necesitaban tiroteos. Era suficiente con enfrentar a uno de los Cartwright a una decisión difícil, una injusticia o una pérdida. Durante los primeros años, esa fórmula pareció inagotable. Sin embargo, detrás de esa aparente estabilidad, el paso del tiempo empezó a pasar factura. Los actores no eran eternos y la realidad terminó irrumpiendo en La Ponderosa con golpes tan duros que ningún guionista habría podido prever o controlar.

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Dan Blocker dio vida a Hoss Cartwright, uno de los personajes más queridos de la serie. Murió el 13 de mayo de 1972, a los 43 años

Cuando la familia empezó a desarmarse

La primera gran grieta en el rancho apareció cuando Pernell Roberts decidió abandonar Bonanza. En 1965, después de seis temporadas, el actor que interpretaba a Adam Cartwright dejó la serie, disconforme con la producción y con la falta de evolución de su personaje. Su salida eliminó a uno de los cuatro integrantes originales y obligó a la producción a reorganizar la familia alrededor de Ben, Hoss y Little Joe, incorporando nuevos personajes para ocupar ese espacio.

El cambio también coincidió con el crecimiento de Michael Landon dentro de la producción. Little Joe pasó a ocupar un lugar cada vez más importante en las historias y Landon asumió mayores responsabilidades como guionista y director, ganando influencia detrás de cámaras mientras la serie avanzaba hacia su segunda década.

Pero el golpe más duro llegó en mayo de 1972, cuando Dan Blocker murió a los 43 años a causa de una embolia pulmonar, luego de una cirugía de vesícula. Hoss era una pieza fundamental del equilibrio de la familia y los productores decidieron no reemplazarlo. La serie continuó con Ben y Little Joe, acompañados por nuevos personajes, pero la ausencia era imposible de disimular.

Además, Blocker era íntimo amigo de Landon, quien había escrito especialmente para él el primer episodio de la decimocuarta temporada. En aquella historia, Hoss iba a enamorarse y terminar viudo y desconsolado. Pero Blocker murió antes de comenzar a grabar y Landon tuvo que reescribir el capitulo. Fue Little Joe quien terminó frente a una tumba, llorando y diciendo: “Siempre te amaré”. La escena se convirtió, detrás de la ficción, en la despedida de Landon a su gran amigo.

Para entonces, Bonanza todavía continuaba en pantalla, pero la pérdida de sus protagonistas originales había cambiado definitivamente la dinámica de La Ponderosa. La familia que había sostenido la serie durante sus primeros años ya no podía reconstruirse, y el final comenzaba a acercarse..

El último día en La Ponderosa

Aunque la cadena NBC ya había decidido poner fin a Bonanza a finales de 1972, el verdadero golpe para el equipo llegó a comienzos de enero de 1973. En plena jornada de rodaje, la producción comunicó de improviso al elenco que la serie terminaría esa misma semana. Los sets comenzaron a desmontarse a contrarreloj y el miércoles 3 de enero quedó marcado como el último día de grabación en los estudios. Michael Landon, mientras tanto, ya tenía la mirada puesta en el futuro: su trabajo como actor, guionista y director en Bonanza le había aportado una experiencia que pronto aprovecharía en una nueva etapa de su carrera.

La última emisión llegó apenas un par de semanas después, el 16 de enero de 1973, con el episodio “El cazador” (The Hunter), escrito y dirigido por el propio Landon. La cancelación no dejó tiempo para preparar una gran despedida ni para cerrar definitivamente las historias familiares. Todo lo contrario. Bonanza terminó con un atípico thriller psicológico en el que Little Joe es perseguido por el desierto por un militar desquiciado, consumido por su propia paranoia.

Los minutos finales, alejados de la calidez habitual del rancho, tampoco ofrecieron una despedida tradicional: las últimas palabras de la serie no pertenecieron a ninguno de los Cartwright, sino a la voz severa de un juez militar que retumbaba en la mente del protagonista, dictando la sentencia: “Lo sentenciamos...” (“We sentence you...”). Y la pantalla quedó en negro.

Última escena de la serie (16/01/1973): El desenlace de "El cazador" y la voz en off con la frase final que cerró la historia de los Cartwright: "Te sentencio..."

Lorne Greene continuó su carrera en televisión, mientras que Landon, catorce meses después, estrenó La familia Ingalls, donde volvió a combinar sus facetas de actor, guionista y director.

Con el final de la serie también desaparecía de la pantalla La Ponderosa, la mítica finca que traspasó la ficción para convertirse en un exitoso parque temático hasta su cierre definitivo en 2004, antes de ser vendida como una millonaria propiedad de lujo privada. El rancho donde los Cartwright compartieron aventuras, tiroteos e innumerables escenas familiares alrededor de la mesa dejó de ser un simple decorado para transformarse en uno de los símbolos más entrañables y reconocibles de la historia de la televisión.