Historias

Un glaciar de Austria devolvió una mochila perdida hace más de 60 años

Un montañista austriaco den 86 años recibió sus pertenencias extraviadas tras un accidente en 1963. El hallazgo ocurre en un contexto de retroceso constante de las masas de hielo, fenómeno que saca a la luz diversos testimonios históricos

Una mochila de lona verde sobre rocas y hielo junto a un piolet, una libreta abierta, una cámara fotográfica y una pipa.
Un excursionista halló el bolso en julio, a 2.955 metros en el Sulztalferner, y unos papeles deteriorados permitieron a la policía identificar a su dueño (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Un montañista de 86 años recuperó su mochila más de 60 años después de haberla perdido en el glaciar Sulztalferner, en la región del Tirol, Austria. El equipo, que incluía un piolet, una cámara y una pipa de la década de 1960, emergió del hielo en julio y fue devuelto al dueño a través de su hijo, según informó el diario británico The Guardian.

El hallazgo lo realizó un excursionista en las laderas del Sulztalferner, a 2.955 metros de altitud. El bolso, con documentos muy deteriorados en su interior, dio el primer indicio sobre la identidad del propietario. A partir de esos papeles, la policía austriaca abrió una investigación y logró rastrear al hombre.

PUBLICIDAD

El accidente de 1963

Fila de recibos de papel antiguo impresos en alemán junto a una libreta abierta con anotaciones hechas a mano sobre un fondo blanco
Unos documentos muy dañados encontrados dentro del bolso fueron la primera pista para iniciar la pesquisa y rastrear al propietario, cuya identidad no se difundió (Crédito: Dirección de la Policía Estatal del Tirol)

En agosto de 1963, el montañista cruzaba el glaciar junto a un grupo de amigos cuando cayó en una grieta. El grupo avanzaba unido por una cuerda, lo que permitió que sus compañeros lo rescataran. Para reducir el peso y facilitar la maniobra, el hombre se quitó la mochila y la arrojó al interior de la fisura.

La mochila quedó atrapada bajo el hielo durante más de seis décadas. El dueño, cuyo nombre las autoridades decidieron no difundir públicamente, estaba demasiado enfermo para retirar sus pertenencias en persona. Los objetos le fueron entregados por intermedio de su hijo, según detalló The Guardian.

PUBLICIDAD

Este episodio pone en evidencia un fenómeno que los investigadores de distintas disciplinas observan y analizan con particular atención a lo largo de toda la cadena alpina. El retroceso progresivo de los hielos está liberando objetos, restos humanos y diferentes testimonios materiales que habían permanecido sellados y conservados bajo el hielo durante décadas completas o, en ciertos casos, incluso a lo largo de varios siglos.

El retroceso glaciar y sus hallazgos

Primer plano de una grieta profunda en un manto de nieve, con agua fluyendo en el interior. Al fondo se ven rocas, árboles secos y una montaña.
El deshielo en los Alpes está liberando objetos y restos que habían permanecido sellados durante décadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El deshielo acelerado de los glaciares europeos viene dejando al descubierto una variedad de materiales que el hielo mantuvo preservados. Científicos citados por el medio señalan que ese proceso responde principalmente al calentamiento global causado por la actividad humana.

En distintas zonas de los Alpes, los últimos años trajeron descubrimientos de ecosistemas antiguos, artefactos de distintas épocas y restos humanos. Algunos de esos hallazgos pertenecen al ámbito arqueológico; otros, como el caso del Tirol, tienen un componente biográfico e histórico más reciente.

Uno de los antecedentes más documentados data de 2015. Ese año apareció en el monte Scorluzzo, cerca del paso de Stelvio, un cuartel donde soldados italianos se habían refugiado durante la llamada Guerra Blanca, el frente de montaña de la Primera Guerra Mundial librado entre Italia y el Imperio Austrohúngaro. En los últimos 20 años, los glaciares alpinos también devolvieron los cuerpos de decenas de combatientes, varios de ellos aún con sus uniformes.

Ötzi, el referente de los hallazgos en el hielo

Una correa de cuero con hebilla metálica sobre hielo glaciar en primer plano, con montañas rocosas y nevadas en el fondo.
En los Alpes han aparecido ecosistemas antiguos, artefactos y restos humanos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El descubrimiento más citado en este contexto ocurrió en 1991, cuando dos excursionistas alemanes encontraron en los Alpes de Ötztal, cerca de la frontera entre Italia y Austria, el cuerpo momificado de un cazador de hace 5.300 años. El hombre fue bautizado como Ötzi el Hombre de Hielo y se convirtió en una referencia obligada para la arqueología glaciar.

El cuerpo de Ötzi, que conserva tatuajes, se exhibe en el Museo de Arqueología del Alto Adigio, en Bolzano. De acuerdo con The Guardian, el hallazgo sigue entre los más estudiados a nivel mundial cuando se analiza la conservación de restos humanos en entornos de hielo.

La mochila recuperada en el Sulztalferner se inscribe en esa serie de descubrimientos, aunque con una diferencia: su dueño sigue vivo para recibirla. El glaciar austríaco devolvió un objeto que guardó durante 62 años, cerrando así una historia que comenzó con un accidente en cordada y terminó con una entrega familiar en el Tirol.

Temas Relacionados

GlaciaresAustriaDeshieloCambio climáticoNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las últimas grabaciones del Polaco Goyeneche: cuando dejó de cantar por su madre y sus cruces con Fito Páez y Mercedes Sosa

Dejó de cantar luego de la muerte de su madre. Fue, entre otras cosas, colectivero. Volvió al tango y se unió a Pichuco. Pasó por el cine y dejó una huella en músicos de todas las generaciones

Las últimas grabaciones del Polaco Goyeneche: cuando dejó de cantar por su madre y sus cruces con Fito Páez y Mercedes Sosa

La guerra más breve de la historia: el día que los británicos atacaron Zanzíbar y vencieron a las tropas del sultán en 38 minutos

La mañana del 27 de agosto de 1896, una flota británica atacó el palacio gubernamental de la isla para obligar a renunciar al nuevo sultán, que había llegado al poder el día anterior con un golpe de Estado. Los disparos comenzaron a las 9.02 y cesaron a las 9.40, con un saldo de 500 defensores muertos y un solo atacante herido

La guerra más breve de la historia: el día que los británicos atacaron Zanzíbar y vencieron a las tropas del sultán en 38 minutos

Cómo es la vida en prisión del asesino de John Lennon y cuándo volverá a solicitar la libertad condicional

Desde la sentencia en 1981, Mark David Chapman permaneció en distintos establecimientos penitenciarios y, en el transcurso de las décadas, modificó sus declaraciones sobre las motivaciones detrás del homicidio

Cómo es la vida en prisión del asesino de John Lennon y cuándo volverá a solicitar la libertad condicional

Un joven virgen enojado y una masacre anunciada en YouTube: la historia del asesino que inspiró a la comunidad incel

Elliot Rodger había sufrido bullying en varias de las escuelas por las que pasó. Estaba enojado con las mujeres a las que no lograba conquistar. “No hay criatura más malvada y depravada que la hembra humana”, escribió en un documento antes de matar a seis personas

Un joven virgen enojado y una masacre anunciada en YouTube: la historia del asesino que inspiró a la comunidad incel

El robo que inventó el “síndrome de Estocolmo”: cuatro rehenes, un primer ministro desconcertado y un error histórico

En agosto de 1973, un ladrón improvisado entró a un banco sueco. Todo se convirtió en un secuestro que duró seis días y que terminó con los criminales y los cautivos abrazados

El robo que inventó el “síndrome de Estocolmo”: cuatro rehenes, un primer ministro desconcertado y un error histórico

DEPORTES

En vivo: el sorteo de la Fase de Liga de la Champions League

En vivo: el sorteo de la Fase de Liga de la Champions League

El atleta que rompió la barrera de las dos horas se pierde la Maratón de Berlín por lesión

El tenista Taylor Fritz reveló cómo el videojuego League of Legends influye en su concentración dentro de la cancha

La decisión que tomó FIFA sobre las sanciones de Paredes, Molina y Almada: cuándo podrían volver a jugar con la selección argentina

Eduardo Coudet se va de River: esta tarde se anunciará su salida en conferencia de prensa

TELESHOW

Ironías, miradas y silencios: la misteriosa reacción de María Susini a los dichos de Facundo Arana sobre su relación

Ironías, miradas y silencios: la misteriosa reacción de María Susini a los dichos de Facundo Arana sobre su relación

La Joaqui apostó a un rotundo cambio de look a un mes de su ruptura con Luck Ra: el gesto de Tuli Acosta

Luisana Lopilato y Michael Bublé celebraron a su hijo Noah por sus 13 años: “Nuestro primer gran amor”

Campanita quiere llevar a Pincoya a la Justicia luego del escándalo en Gran Hermano: “Nada justifica el maltrato”

El sorpresivo consejo de El Puma Rodríguez a Lio Ferro en Es mi sueño: “Quiero apostar por vos”

INFOBAE AMÉRICA

Tiene 101 años y vive en una “Zona Azul”: el secreto de María Antonietta para mantenerse lúcida y su crítica feroz al consumismo actual

Tiene 101 años y vive en una “Zona Azul”: el secreto de María Antonietta para mantenerse lúcida y su crítica feroz al consumismo actual

Los hermanos Tate regresaron a los tribunales de Miami para pedir libertad bajo fianza mientras luchan contra la extradición

Brasil reclama el pago de casi 100 millones de dólares a Discord por daños morales colectivos

El Congreso de Guatemala avanza con la aprobación de una reforma civil que plantea suspender la comunidad de bienes desde la separación de una pareja

Código encriptado revela movimientos por 44 millones de dólares en una “billetera fría” vinculada a Cerimedo