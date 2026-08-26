Un joven virgen enojado y una masacre anunciada en YouTube: la historia del asesino que inspiró a la comunidad incel

Elliot Oliver Robertson Rodger nació el 24 de julio de 1991 en Londres

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A las 21:15 del 23 de mayo de 2014, Elliot Rodger estacionó su BMW negro frente a la casa de la fraternidad Alpha Phi en Isla Vista, California. Llevaba tres pistolas semiautomáticas, dos cuchillos y más de 400 cartuchos de munición. Golpeó la puerta. Lo que vino después duró menos de ocho minutos.

Cuando terminó, seis personas estaban muertas, 14 heridas y un joven de 22 años yacía con un disparo en la cabeza dentro del mismo auto desde el que había disparado. La masacre de Isla Vista fue la culminación de años de planificación documentada en 141 páginas escritas de puño y letra por el propio asesino, y anunciada al mundo en una serie de videos que nadie detuvo a tiempo.

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El hijo del director de cine que odiaba a las mujeres

Elliot Oliver Robertson Rodger nació el 24 de julio de 1991 en Londres. Su padre, Peter Rodger, era director de cine y su madre, Li Chin, una enfermera de origen malayo-chino. La familia se mudó a Los Ángeles en 1996. Cuando Elliot tenía siete años, sus padres se divorciaron. Su padre volvió a casarse con Soumaya Akaaboune, actriz marroquí con quien Elliot nunca logró llevarse bien. Discutían con frecuencia, sobre todo cuando ella intentaba disciplinarlo. Rodger no estaba acostumbrado a escuchar la palabra “no”.

Sus padres transfirieron a Elliot Rodger un segundo colegio, donde el acoso se intensificó

La infancia de Rodger estuvo marcada por el privilegio material y la exclusión social. En la escuela, fue víctima de acoso sistemático y no logró integrarse a ningún grupo. A medida que avanzaba en la adolescencia, esa exclusión se transformó en una obsesión. El joven quería pertenecer al círculo de los populares, de los que tenían novias, de los que poseían el tipo de masculinidad que la sociedad, según él, recompensaba.

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En su manifiesto, Rodger recordó un episodio de su primer año de colegio que lo marcó de forma indeleble. Un compañero llamado Jesse alardeó frente a él de haber tenido sexo con su novia y le reprodujo una grabación de audio como prueba. “Me sonrió con suficiencia. Me sentí tan inferior a él. Lo odié”, escribió Rodger.

También describía una sensación de inferioridad física constante. Rodger era más bajo y menos musculoso que otros chicos de su edad, y eso lo consumía. Se sentía invisible frente a los que él llamaba “machos alfa”. Era el inicio de una cadena de humillaciones que, en su mente, justificaría todo lo que vendría después.

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De la exclusión al plan

Sus padres lo transfirieron a un segundo colegio, donde el acoso se intensificó. La abandonó después de una semana. Pasó a una escuela pequeña de apenas 100 alumnos, de la que se graduó en 2010. Intentó la universidad comunitaria, la dejó. Probó con Moorpark College, también sin éxito. En cada nuevo intento, el patrón se repetía: llegaba con expectativas, no lograba conectar con nadie, y se retiraba con más rabia que antes.

A partir de agosto de 2013, comenzó a planificar lo que llamó su “Día de la Retribución”

En junio de 2011, Rodger pasaba todo el día aislado jugando World of Warcraft, el único espacio donde sentía que pertenecía a algo. en ese momento, sus padres lo trasladaron a Isla Vista y le pagaron un departamento y la matrícula en el Santa Barbara City College. Era un intento de reinserción. No funcionó.

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El primer día, Rodger llegó convencido de que su ropa cara y su aspecto lo harían notar. “Estaba seguro de tener una apariencia atractiva ese día, pero esas chicas no parecían notarlo. Quizás me estaba engañando a mí mismo”, escribió el joven.

Durante los tres años siguientes, su hostilidad creció de forma sostenida. En al menos tres ocasiones distintas arrojó bebidas sobre parejas que se besaban en público y sobre mujeres que no le devolvieron una sonrisa. Cada rechazo, real o percibido, se acumulaba como combustible.

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En julio de 2013, en una fiesta a la que fue con la intención declarada de perder su virginidad, al comprobar que ninguna mujer quería hablar con él, subió a una cornisa e hizo el ademán de disparar a la multitud con una pistola imaginaria. Luego intentó empujar a varias mujeres desde la cornisa. Un grupo de hombres lo derribó. Rodger se fracturó el tobillo y después le dijo a la policía que había sido atacado sin provocación. Los testigos desmintieron su versión.

Ese fue el punto de quiebre. A partir de agosto de 2013, comenzó a planificar lo que llamó su “Día de la Retribución”.

Entre agosto de 2013 y mayo de 2014, Rodger subió al menos 22 videos a YouTube. Los títulos eran explícitos. “¿Por qué las chicas me odian tanto?” Pictured: Witnesses interviwed by law enforcement on the 6500 block of Sabado Tarde Road

El manifiesto y los videos: una amenaza en cámara lenta

Entre agosto de 2013 y mayo de 2014, Rodger subió al menos 22 videos a YouTube. Los títulos eran explícitos. “¿Por qué las chicas me odian tanto?”, “La vida es tan injusta porque las chicas no me quieren”, “Mi reacción al ver a una pareja joven en la playa. Envidia”. En uno de ellos, sentado al volante de su BMW, se quejaba de ser virgen a los 22 años y de no haber besado nunca a una mujer. “Ustedes, chicas, nunca se han sentido atraídas por mí. Las castigaré a todas por ello”, dijo en el video que subió horas antes de la masacre.

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El abogado de la familia, Alan Shifman, confirmó después que los videos habían sido reportados a la policía. El 30 de abril de 2014, agentes del condado de Santa Bárbara visitaron el departamento de Rodger para verificar su estado, luego de que un familiar solicitara una evaluación de bienestar. El alguacil Bill Brown declaró posteriormente que los agentes “determinaron que no cumplía los criterios para una detención psiquiátrica involuntaria”.

El documento que distribuyó en sus últimas horas tenía 141 páginas. Era parte autobiografía, parte diario, parte declaración de guerra. En él, se describía a sí mismo como “el caballero magnífico ideal” y declaraba no comprender por qué las mujeres no querían tener sexo con él. También escribió:

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“No hay criatura más malvada y depravada que la hembra humana. Si no puedo tenerlas, nadie podrá -escribió en su manifiesto- .Soy lo más cercano que existe a un Dios viviente.”

El manifiesto articulaba con precisión lo que el sociólogo Michael Kimmel denominó “agravio de derecho”. La convicción de que la sociedad le debía algo que le había sido injustamente negado, y que la violencia era la única forma legítima de recuperarlo. Kimmel describió ese proceso como “una emoción de género, una fusión de esa humillante pérdida de hombría y la obligación moral y el derecho a recuperarla”.

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A las 21 del 23 de mayo, Rodger ya había matado a tres personas

La noche del 23 de mayo

A las 21, Rodger ya había matado a tres personas.

Las víctimas eran sus compañeros de departamento: Cheng Yuan Hong, de 20 años; Weihan Wang, de 20; y George Chen, de 19. Los apuñaló en el interior del departamento. Entre los tres, el cuerpo forense contabilizó 134 heridas de arma blanca. El alguacil Brown describió la escena como “un crimen horroroso”.

Después de los apuñalamientos, Rodger se cambió de ropa, fue a un Starbucks, pidió un café con leche de vainilla y regresó a la casa. Escribió la última entrada en su diario. “Esto es todo. En una hora me vengaré de este mundo cruel. ¡LOS ODIO A TODOS! ¡MUERAN!“, sostenía en el texto.

Envió el manifiesto por correo electrónico a decenas de personas, entre ellas familiares y terapeutas. Subió el video final a YouTube. Luego tomó las tres pistolas semiautomáticas, todas adquiridas legalmente en distribuidores autorizados y registradas a su nombre, y se dirigió a la casa de la fraternidad Alpha Phi.

Había elegido ese objetivo porque, según escribió, estaba “lleno de chicas rubias, hermosas y atractivas. El tipo de chicas que siempre he deseado pero que nunca pude tener porque todas me desprecian”. Cuando descubrió que la puerta estaba cerrada y nadie respondía sus golpes, volvió al auto y comenzó a disparar.

Mató a Katherine Cooper, de 22 años, y a Veronika Weiss, de 19, ambas estudiantes de la Universidad de California en Santa Bárbara, frente a la puerta de la fraternidad. Luego condujo por las calles de Isla Vista disparando al azar e impactando a peatones con el auto. En el trayecto, mató a Christopher Michaels-Martinez, de 20 años, frente a una delicatessen. Hirió a 14 personas más, cuatro de ellas atropelladas.

La policía lo interceptó. Hubo un intercambio de disparos. Rodger se disparó en la cabeza dentro de su BMW. Los agentes encontraron más de 400 cartuchos de munición en el vehículo. El alguacil Brown detalló 10 escenas del crimen distribuidas por las calles de Isla Vista. Toda la secuencia exterior duró menos de ocho minutos.

Rodger dejó tras de sí una masacre y un texto fundacional para una comunidad en línea que lo convirtió en figura de culto

Las víctimas y la respuesta institucional

Katherine Cooper tenía 22 años y era estudiante de la Universidad de California en Santa Bárbara. Veronika Weiss tenía 19. Ambas pertenecían a una fraternidad distinta a la Alpha Phi, pero esa noche estaban cerca de la puerta equivocada. Christopher Michaels-Martinez tenía 20 años. Su padre, Richard Martinez, se paró frente a las cámaras al día siguiente. Su declaración fue breve y sin pausas.

“Chris era un chico realmente extraordinario. Pregúntenle a cualquiera que lo conociera. Su muerte dejó a nuestra familia perdida y destrozada. ¿Por qué murió Chris? Chris murió por culpa de políticos cobardes e irresponsables y de la NRA", sostuvo el hombre entre lágrimas.

El doctor Stephen Kaminski, del Santa Barbara Cottage Hospital, informó que cuatro personas heridas fueron tratadas y dadas de alta, y que otras siete fueron trasladadas a un centro de trauma.

La respuesta institucional previa a la masacre quedó bajo escrutinio inmediato. El alguacil Brown confirmó tres contactos previos entre Rodger y las autoridades. El incidente de la fiesta en julio de 2013, una detención ciudadana en enero de 2014 por el supuesto robo de unas velas valuadas en USD 22, y la visita de bienestar del 30 de abril de 2014. En esa última oportunidad, los agentes hablaron con Rodger, lo encontraron “amable y educado” según los reportes posteriores, y no tomaron ninguna acción. Tres semanas después, seis personas estaban muertas.

Los “incels” (término que abrevia “involuntariamente célibe”, en inglés) son una comunidad en línea que culpa a las mujeres de sus fracasos sexuales

El legado más oscuro: el movimiento incel

Rodger dejó tras de sí una masacre y un texto fundacional para una comunidad en línea que lo convirtió en figura de culto.

El 23 de abril de 2018, minutos antes de que Alek Minassian lanzara su camioneta contra una multitud de peatones en Toronto y matara a 10 personas, publicó en Facebook. “¡La Rebelión Incel ya ha comenzado! ¡Derrocaremos a todos los Chads y Stacys! ¡Que viva el Supremo Caballero Elliot Rodger!”

Los “incels” (término que abrevia “involuntariamente célibe”, en inglés) son una comunidad en línea que culpa a las mujeres de sus fracasos sexuales. Rodger se convirtió en su referente central.

Cuatro años después de su muerte, circulaban en YouTube tráilers de ficción titulados “El Supremo Caballero” en su honor, con miles de reproducciones. Se vendían remeras con su imagen en plataformas internacionales.

El movimiento incel forma parte de un ecosistema más amplio conocido como la “manosfera”. Una red de blogs y foros que rechazan las concepciones dominantes sobre la desigualdad de género.

En la última página del manifiesto que envió antes de morir, Rodger escribió: “Soy la verdadera víctima en todo esto. Soy el bueno.” Sin embargo, seis personas inocentes estaban muertas.