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La foto acertijo: ¿quién es esta joven actriz que convirtió la elegancia y la frialdad inglesa en un arte?

Nació en una familia sin antecedentes artísticos, abandonó la escuela a los 16 años para estudiar actuación y construyó una carrera de más de seis décadas, con dos Oscar y siete premios BAFTA

Maggie Smith
La famosa actriz británica en una entrevista de los años 60
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Nació en 1934, en el este de Londres, en una familia sin un pasado artístico. Su padre era patólogo y su madre, secretaria. Tenía cuatro años cuando sus padres decidieron mudarse con ella y sus dos hermanos mellizos a Oxford, donde transcurrió buena parte de su infancia.

Allí estudió hasta los 16 años, pero tomó una decisión que cambiaría su vida: abandonó la escuela para formarse como actriz en la Oxford Playhouse School. “Creo que siempre hay un maestro que te influye, una persona, alguien. Fui a una escuela secundaria en Oxford para mujeres. Probablemente mi profesora de inglés me alentó a seguir adelante con mi carrera porque la escuela estaba muy en contra del teatro y no lo fomentaban en absoluto. Esta mujer tan particular fue maravillosa para mí”.

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Sus primeros pasos no estuvieron exentos de tropiezos. Una de las audiciones que más recordó con los años fue precisamente una que salió mal. Había llegado a la BBC después de estudiar actuación. “Es un recuerdo muy feo. Leí y pensé que estaba siendo muy avanzada. Leí una historia de James Thurber de Los 13 relojes. Estaba fumando un cigarrillo, que pensaba que era bastante sofisticado y que sería bien recibido. Dejé el cigarrillo en un cenicero que estaba sobre un piano de cola que estaba cubierto como por una manta. No creo que hagan eso ahora. Mientras leía vi el cigarrillo rodar con la ceniza y un humo espiralado hacia arriba. Y pensé: ‘Oh Dios mío dejame terminar el final de la página y salir de aquí’. No sé si se quemó o qué pasó, pero ciertamente nunca volvía a saber de la BBC nunca más. Corrí, literalmente, estaba tan asustada”. relató en una entrevista

A pesar de aquel comienzo accidentado, su carrera no tardaría en despegar.

En la segunda mitad de los años 50 comenzó a abrirse camino sobre los escenarios y poco después llegó al cine. Su primera aparición cinematográfica fue en Child in the House, en 1956, y dos años más tarde recibió una nominación al BAFTA como actriz revelación por Nowhere to Go.

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En 1969 interpretó a una profesora inconformista, excéntrica y manipuladora en una película que la convirtió en una estrella internacional. El personaje le permitió ganar su primer Oscar como mejor actriz y consolidarse tanto en el cine como en el teatro. Su carrera, además, cruzó el Atlántico: trabajó en Broadway, en Hollywood y en grandes producciones británicas.

La vida personal también quedó ligada a su profesión. Se casó con el actor Robert Stephens, con quien tuvo dos hijos, Toby y Christopher, que también eligieron la actuación. El matrimonio terminó en divorcio después de varios años y de una gira teatral por Estados Unidos durante la cual Stephens abandonó la producción y la dejó sola con todos los compromisos.

En 1976 volvió a casarse, esta vez con el dramaturgo Beverley Cross, con quien permaneció hasta la muerte de él, en 1998.

Mientras tanto, su carrera cinematográfica seguía creciendo. Trabajó con figuras como David Niven y Peter Ustinov y participó en películas que se convertirían en clásicos, entre ellas Murder by Death y Death on the Nile. En los años 80 volvió a cosechar premios y reconocimientos por trabajos como A Private Function y A Room with a View, por la que obtuvo, entre otros galardones, un Globo de Oro y una nueva nominación al Oscar.

Durante más de seis décadas construyó un estilo inconfundible. Sus personajes podían ser aristocráticos, autoritarios, mordaces, extravagantes o directamente insoportables, pero casi siempre tenían algo en común: una particular combinación de elegancia, ironía y severidad que terminó convirtiéndose en una de sus marcas registradas.

También cultivó una faceta menos habitual entre las grandes estrellas: no le interesaba demasiado exponerse fuera de la pantalla. Tampoco concedía entrevistas televisivas.

Murió el 27 de septiembre de 2024, a los 89 años, en un hospital de Londres, rodeada de su familia.

Respuesta: la actriz de la foto es Maggie Smith

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La foto acertijoMaggie Smith

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