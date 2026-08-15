El trágico accidente del vuelo 981: nueve minutos en el aire, un avión desintegrado en 18.000 fragmentos y 52 niños huérfanos

El DC-10 ascendió hasta los 7.000 metros y giró hacia el oeste, en dirección a Londres. Nueve minutos después del despegue, mientras el avión sobrevolaba la ciudad francesa de Meaux, la puerta de carga trasera izquierda cedió

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El capitán Nejat Berköz tenía 7.000 horas de vuelo. Su primer oficial, Oral Ulusman, 5.600. El ingeniero de vuelo, Erhan Özer, 2.120. Eran, en cualquier medida, una tripulación experimentada a bordo de un avión casi nuevo, en una ruta de menos de una hora entre dos de las ciudades más transitadas de Europa. Ninguno de esos datos importó a las 12:40 del 3 de marzo de 1974.

El vuelo que nunca debió llenarse

El McDonnell Douglas DC-10 de Turkish Airlines había salido de Estambul esa mañana con destino a Londres, con escala en el aeropuerto de Orly. El avión llegó a la capital francesa a las 11:02 con 167 pasajeros a bordo. En París, 50 bajaron. Lo que debía continuar como un vuelo casi vacío hacia Heathrow se transformó por una circunstancia completamente ajena a la aerolínea turca. Una huelga de British European Airways había dejado varados a cientos de pasajeros en Orly.

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Muchos de ellos eligieron el vuelo 981. 216 pasajeros adicionales abordaron el DC-10 en París. La demora por el reembarque fue de apenas 30 minutos. A las 12:32, el vuelo despegó. A bordo viajaban 333 pasajeros y 13 tripulantes. Eran 346 personas en total.

Entre los pasajeros había una muestra casi aleatoria de la vida cotidiana europea de 1974. Los 48 graduados universitarios japoneses que viajaban en grupo hacían una gira de formación por Europa antes de incorporarse a sus puestos en la banca. Los 17 rugbiers ingleses volvían a casa después de ver el partido del Torneo de las Cinco Naciones entre Francia e Inglaterra el día anterior. Viajaban también seis modelos de moda británicas, ejecutivos de empresas, turistas y familias de al menos 20 nacionalidades distintas. John Cooper, atleta británico que había ganado dos medallas de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 1964 en los 400 metros con vallas y en el relevo 4x400, también estaba a bordo. Y Georgina Forester, modelo recién casada e hija del capellán general del Ejército británico.

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Ninguno tenía razón alguna para inquietarse. Las condiciones meteorológicas eran buenas. El vuelo de París a Londres duraba menos de una hora.

El McDonnell Douglas DC-10 de Turkish Airlines había salido de Estambul esa mañana con destino a Londres, con escala en el aeropuerto de Orly, en Francia (Steve Fitzgerald / Wikipedia)

Nueve minutos en el aire: la secuencia de 72 segundos

El DC-10 ascendió hasta los 7.000 metros y giró hacia el oeste, en dirección a Londres. Nueve minutos después del despegue, mientras el avión sobrevolaba la ciudad francesa de Meaux, la puerta de carga trasera izquierda cedió.

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La explosión fue tan potente que se escuchó desde tierra. Testigos en tierra miraron hacia arriba y vieron el avión volar en un ángulo extraño. La detonación provocó una “violenta ráfaga de aire” que succionó hacia afuera a seis pasajeros, todavía sentados en sus butacas. Sus cuerpos, junto con fragmentos de la escotilla, cayeron en un campo de nabos cerca de Saint-Pathus, a unos 15 kilómetros al sur del lugar donde el avión terminaría por estrellarse. Fueron los únicos cuerpos recuperados en condiciones de ser identificados visualmente.

En la cabina de mando, el primer oficial Ulusman alcanzó a gritar: “¡el fuselaje estalló!” Lo que siguió duró 72 segundos.

El piso que colapsó y los mandos que dejaron de responder

La apertura de la escotilla de carga generó una diferencia de presión de 36 kilopascales entre la bodega y la cabina de pasajeros presurizada. Esa diferencia destruyó el piso de la cabina justo sobre la puerta abierta. Por debajo de ese piso corrían los conductos hidráulicos que conectaban la cabina de mando con el timón, los elevadores y el motor número 2. Al romperse el suelo, esos conductos quedaron completamente seccionados.

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Berköz y Ulusman perdieron el control del avión en cuestión de segundos.

El DC-10 entró en un picado de 20 grados y comenzó a ganar velocidad sin que la tripulación pudiera hacer nada para detenerlo. A las 12:40, el avión impactó contra el bosque de Ermenonville, a 40 kilómetros al noreste de París, a una velocidad de 788 kilómetros por hora. El impacto lo desintegró en más de 18.000 fragmentos. No hubo ningún sobreviviente.

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El DC-10 entró en un picado de 20 grados y comenzó a ganar velocidad sin que la tripulación pudiera hacer nada para detenerlo

Lo que encontraron los investigadores en el bosque de Ermenonville

Los primeros equipos de rescate que llegaron al bosque no encontraron a nadie con vida. Tampoco encontraron una aeronave reconocible. Los restos del DC-10 y de sus 346 ocupantes estaban dispersos en una vasta área. La magnitud de la destrucción llevó a los investigadores a sospechar inicialmente que había habido una bomba a bordo. No era una bomba.

Las cajas negras confirmaron que el primer signo de problema se produjo al sobrevolar Meaux. Se escuchó un ruido sordo, seguido de la ráfaga de aire. De los 346 muertos, solo 40 cuerpos pudieron ser identificados visualmente. La identidad de al menos nueve pasajeros nunca pudo determinarse. El accidente dejó más de una docena de familias completas sin ningún sobreviviente, 80 mujeres viudas, 29 hombres viudos y 52 niños que perdieron a ambos padres. Más de 200 menores perdieron al menos a uno.

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La investigación oficial concluyó que la causa fue la apertura en vuelo de la puerta de carga trasera izquierda, que no había quedado correctamente asegurada antes del despegue. Lo que encontraron a continuación fue lo que transformó la tragedia en escándalo.

El defecto que McDonnell Douglas conocía desde 1969

El problema no era nuevo. El diseño de las puertas de carga del DC-10 tenía una falla estructural de origen. Las puertas se abrían hacia afuera, lo que las hacía vulnerables a la presión interna del fuselaje en vuelo si el mecanismo de cierre no estaba completamente enganchado. Para compensar eso, el fabricante había diseñado un sistema de pestillos que debía bloquearse bajo presión cuando la puerta estaba correctamente cerrada. El problema era que ese sistema podía quedar en posición aparentemente cerrada sin estar realmente asegurado, y ningún indicador en la cabina de mando alertaba de esa condición.

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McDonnell Douglas conocía esta falla desde 1969, cuando fue identificada durante el desarrollo del avión. En mayo de 1970, durante una prueba de presión en tierra, la puerta trasera de otro DC-10 cedió. La descompresión del compartimento de carga hizo colapsar el piso de la cabina. El fabricante del fuselaje, Convair, envió a McDonnell Douglas un memorándum interno en el que describía con exactitud la secuencia de eventos que ocurriría en el vuelo 96 de American Airlines dos años después, y fatalmente en el vuelo 981 cuatro años después. El memo concluía que si esos eventos se producían en vuelo, probablemente resultarían en la pérdida total del avión. No se hizo nada.

El accidente que pudo haberlo evitado todo

El 12 de junio de 1972, el vuelo 96 de American Airlines despegó de Detroit con destino a Buffalo. A 3.580 metros de altitud, sobre Windsor, Ontario, la puerta trasera de carga izquierda del DC-10 cedió. La descompresión explosiva hizo colapsar parcialmente el piso de la cabina. Los cables de control quedaron dañados. El capitán Bryce McCormick usó el empuje diferencial de los motores para mantener el control del avión y logró aterrizar de regreso en Detroit. Los 67 ocupantes sobrevivieron. El modo de falla era idéntico al que mataría a 346 personas 21 meses después.

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La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB) documentó la causa en detalle y recomendó dos modificaciones. Pidió cambios en el mecanismo de cierre para que no pudiera forzarse en posición de cerrado sin estar correctamente enganchado, y la instalación de orificios de ventilación en el piso de la cabina trasera para igualar la presión entre compartimentos en caso de descompresión.

La FAA y McDonnell Douglas llegaron entonces a un “acuerdo de caballeros”. La FAA no sacaría de servicio a los DC-10, y el fabricante se comprometía a aplicar las correcciones de forma voluntaria.

Las espigas limadas y la escotilla que cedía con siete kilos de presión

En el caso del avión del vuelo 981, la situación era aún más grave. La documentación de McDonnell Douglas indicaba que las modificaciones acordadas tras el incidente de Windsor habían sido realizadas en ese aparato. No lo habían sido. La placa de soporte que debía reforzar el mecanismo de cierre del pestillo no estaba instalada, aunque los registros de mantenimiento del fabricante decían lo contrario.

Además, durante una escala previa del avión en Turquía, el personal de tierra había limado las espigas de cierre de la puerta para facilitar el cierre, que en condiciones normales resultaba difícil. Esa intervención redujo drásticamente la resistencia del mecanismo. La escotilla, diseñada para soportar 2.100 kilopascales de presión, cedía con apenas 100 kilopascales.

Hubo un tercer factor. El operario que cerró la puerta de carga en Orly no hablaba ni turco ni inglés: los únicos dos idiomas en los que estaba redactado el aviso sobre las fallas de diseño de la puerta y los procedimientos para compensarlas.

La puerta quedó en posición aparentemente cerrada. La luz de advertencia en la cabina de mando se apagó, porque el interruptor de aviso también estaba mal calibrado. Nadie supo que la escotilla no estaba asegurada.

El monumento que recuerda a las vítimas en el bosque francés (Wikipedia)

El juicio, los acuerdos y el legado regulatorio

Cuando quedó claro que sus defensas legales no resistirían un juicio, McDonnell Douglas, Turkish Airlines y las partes asociadas llegaron a acuerdos extrajudiciales con las familias de las víctimas por un total estimado de USD 100 millones (equivalente a unos USD 598 millones en valores de 2026).

El accidente desencadenó además una investigación del Congreso de Estados Unidos sobre la certificación del DC-10 por parte de la FAA. Se emitió una directiva de aeronavegabilidad y todas las aeronaves DC-10 en servicio fueron sometidas a modificaciones obligatorias de sus puertas de carga. El sistema de pestillos fue completamente rediseñado para impedir que pudiera quedar en posición de falso cierre.

Desde que se aplicaron esas correcciones, ningún DC-10 ni su sucesor, el MD-11, volvió a sufrir un accidente relacionado con las puertas de carga.

En el bosque de Ermenonville, donde los restos del avión quedaron esparcidos entre los árboles, hay hoy un monumento a las 346 personas que murieron aquel domingo de marzo.