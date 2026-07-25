Cuerpo de hombre, cabeza sin especie y símbolo bélico: así el dios Seth desafió a la ciencia durante 5 mil años

Seth, el dios del antiguo Egipto, conserva una cabeza de animal que ningún zoólogo ni egiptólogo logró identificar.

Su cuerpo es el de un hombre, empuña una lanza, y su cabeza pertenece a un animal que ningún zoólogo pudo identificar: orejas altas y rectangulares, hocico largo y curvado, cola bífida. Seth, el dios del desierto y las tormentas del antiguo Egipto, desafía desde hace siglos tanto a los estudiosos de la religión como a los biólogos, y su enigma sigue sin resolverse.

Desde las primeras dinastías egipcias, hacia el año 3000 a.C., Seth tuvo presencia en el panteón faraónico. A diferencia de Horus, representado como un halcón, de Anubis, asociado a un cánido, o de Thot, identificado con un ibis, Seth lleva la cabeza de una criatura que no corresponde a ninguna especie conocida.

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Los investigadores barajaron durante décadas candidatos que van desde el asno hasta el cerdo hormiguero africano, pasando por el licaón, el chacal o el okapi, pero ninguno reúne la totalidad de sus rasgos anatómicos.

Según la fuente de National Geographic, el experto en iconografía del antiguo Egipto Richard H. Wilkinson defendió que el llamado animal de Seth pudo no representar una especie concreta, sino ser una creación simbólica cuyo significado se perdió. “Tal vez su aspecto inclasificable fuera, para los antiguos egipcios, la mejor manera de representar todo aquello que Seth encarnaba”, sostiene la teoría recogida por la publicación.

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Un dios de fuerzas opuestas

Las representaciones de Seth aparecen desde las primeras dinastías egipcias, hacia el año 3000 a.C., con rasgos que no corresponden a ninguna especie conocida.

La complejidad de Seth no se limita a su apariencia. El egiptólogo Erik Hornung, especialista en religión egipcia, señala que los antiguos egipcios no concebían el universo como una lucha entre el bien y el mal, sino como un equilibrio permanente entre fuerzas opuestas. Ese equilibrio recibía el nombre de maat, concepto que reunía el orden, la justicia y la armonía; su contraparte era la isfet, el caos y el desorden.

Seth encarnaba todo lo que escapaba al control humano: las tormentas, el desierto y los territorios situados más allá de las fronteras del Nilo. Era, a la vez, el peligro y el guardián.

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Así lo recoge National Geographic, que subraya su papel en el viaje nocturno del dios solar Re por el inframundo: Seth blandía una lanza contra Apofis, la gigantesca serpiente que cada noche intentaba detener la barca solar e impedir el amanecer. El asesino de su hermano era también el garante del nuevo día.

Esa paradoja constituye, según el egiptólogo Jan Assmann, un elemento del pensamiento religioso egipcio: el caos no podía ser eliminado para siempre, sino que debía mantenerse bajo control. Seth no era simplemente el enemigo del orden; también era una herramienta para evitar un caos aún mayor.

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El mito de Osiris

La religión egipcia situaba a Seth entre la maat y la isfet, como una fuerza ligada al desierto, las tormentas y los límites del control humano.

El relato más conocido en el que interviene Seth es el enfrentamiento con su hermano Osiris. Seth preparó un lujoso cofre ajustado exactamente a las medidas de Osiris y, durante un banquete, logró encerrarlo en él antes de arrojarlo al Nilo. Versiones posteriores añaden que lo descuartizó y dispersó los fragmentos de su cuerpo por todo Egipto.

La diosa Isis recuperó los restos de su hermano y esposo y, con su magia, logró concebir a Horus. Cuando este alcanzó la edad adulta, desafió a Seth por el trono y fue reconocido como heredero legítimo por los demás dioses. Osiris, en cambio, se convirtió en soberano del mundo de los muertos. Seth, no obstante, no fue expulsado del panteón.

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National Geographic advierte de que esa imagen de Seth como villano procede principalmente de tradiciones tardías, y que durante buena parte de la historia de Egipto fue una divinidad respetada. Varios faraones del Reino Nuevo lo veneraron activamente: Seti I, cuyo nombre significa literalmente “el hombre de Seth”, y su hijo Ramsés II lo adoptaron como símbolo de poderío militar.

La transformación en figura maligna

National Geographic señala que Seth fue una divinidad respetada por faraones como Seti I y Ramsés II antes de quedar asociado al caos y a los enemigos de Egipto.

Con el paso del tiempo y la llegada de invasiones y dominaciones extranjeras, Seth fue asociado progresivamente a los enemigos del valle del Nilo. El historiador Toby Wilkinson atribuye esa transformación a una evolución política y religiosa: el antiguo dios de las tormentas acabó identificado cada vez más con la isfet, y de guardián del orden pasó a encarnarlo.

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El animal de Seth permanece sin identificar más de cinco mil años después de sus primeras representaciones conocidas, un margen temporal inusual en la iconografía de otras civilizaciones antiguas. De hecho, la imagen de esta criatura no experimentó variaciones a lo largo de los siglos, lo que lleva a varios especialistas a descartar que se trate de un animal real cuya apariencia pudiera haberse distorsionado con el tiempo.

El propio Alan Gardiner, egiptólogo del siglo XX, dejó escrito que Seth “parece permanecer siempre en los límites de lo comprensible”.