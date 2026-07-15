La apariencia como declaración política: por qué Roma castigó a sus propios ciudadanos por llevar el pelo largo

La ley imperial romana de 416 prohibió el pelo largo y las prendas de piel en Roma para preservar la cohesión social y los códigos del Imperio (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el año 416, bajo la sombra de los estandartes imperiales, los emperadores Honorio y Teodosio II dictaron una orden que atravesó Roma como un filo: nadie vestiría cabelleras largas ni pieles en la ciudad ni en sus alrededores. La amenaza de castigo pendía sobre todos, desde los ciudadanos libres hasta los esclavos.

En medio de los rumores de invasiones y traiciones, la ley no buscaba expulsar a los forasteros, sino frenar a los propios romanos que, seducidos por la moda de los pueblos del norte, comenzaban a lucir como aquellos a quienes el Imperio debía enfrentar.

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La disposición, promulgada el 12 de diciembre de 416, convirtió la apariencia en un asunto político porque en la Roma tardía peinarse o vestirse de cierta forma expresaba rango, posición social y adhesión al modelo romano. Según el estudio citado por National Geographic, la prohibición buscaba impedir que ciudadanos romanos adoptaran una imagen vinculada a pueblos germánicos.

La constitución se emitió desde Rávena y se dirigió al prefecto urbano de Roma Probiano. El texto vetaba las largas cabelleras y las prendas confeccionadas con pieles.

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La constitución emitida desde Rávena y dirigida al prefecto Probiano estableció sanciones según la condición jurídica, incluso para esclavos (Imagen Ilustrativa Infobae)

También fijaba sanciones distintas según la condición jurídica del infractor, desde libertos hasta esclavos, a quienes podían condenar a trabajos públicos. La norma podía parecer una regla sobre indumentaria o peinado.

National Geographic la sitúa dentro de una política de vigilancia simbólica sobre cómo debía verse un romano dentro de la ciudad y en las regiones cercanas.

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Por qué la ley no apuntaba a los extranjeros

Durante décadas, la lectura sostuvo que la prohibición se dirigía contra germanos, godos o francos instalados en la capital. Esa hipótesis tropieza con un problema básico: supondría aceptar que Roma estaba llena de esos grupos, algo para lo que no existen pruebas en las fuentes citadas por la revista.

Tampoco el pelo largo era una costumbre general entre esos pueblos. El historiador Agatías, citado por National Geographic, explicó que entre los francos solo los reyes podían dejarse crecer el cabello como símbolo de autoridad.

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National Geographic sostiene que la ley romana no apuntaba a extranjeros, sino a romanos que imitaban modas de pueblos germánicos del norte (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los godos ocurría algo parecido. Las largas cabelleras distinguían a altos dignatarios, miembros del entorno del rey o integrantes de la guardia personal, no al conjunto de la población.

El problema eran los romanos que imitaban esas modas

La interpretación que destaca el estudio cambia el foco de la ley. Los destinatarios reales habrían sido ciudadanos romanos que empezaban a copiar peinados y vestimentas inspirados en pueblos del norte.

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No era una novedad. Ya en el siglo I, el poeta latino Marcial ironizaba sobre romanos que se teñían el cabello de rojo para imitar a los catos, y a comienzos del siglo V esa atracción por modas foráneas parecía haberse intensificado.

La redacción de la disposición refuerza esa lectura porque advertía que castigaría a cualquier persona que desobedeciera la prohibición, sin distinguir origen. El problema, según resume National Geographic, era la erosión visible de los códigos tradicionales de la ciudad.

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La vestimenta como herramienta de control político

La redacción de la prohibición reforzó la vigilancia simbólica sobre la identidad romana al castigar a cualquiera que desobedeciera la norma (Imagen Ilustrativa Infobae)

La constitución de Honorio no fue una excepción. Augusto había ordenado que nadie compareciera en el Foro sin toga.

Más tarde, Alejandro Severo impulsó un código de vestimenta para distinguir funcionarios, esclavos y hombres libres, con el fin de evitar confusiones y posibles disturbios. El Codex Theodosianus (Código Teodosiano) reunió otras disposiciones contra prendas consideradas impropias o demasiado ligadas a influencias extranjeras.

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Vestirse de la manera correcta equivalía a ocupar el lugar asignado dentro de la jerarquía imperial. Esa visión también aparece en los escritos de Sinesio de Cirene, filósofo y obispo.

En Elogio de la calvicie, según National Geographic, contrapuso a los hombres de largas melenas, a quienes presenta como seductores y poco fiables, con los calvos, asociados a sabiduría, salud y conocimiento. En De regno, pronunciado ante Arcadio en 399, atacó la presencia de bárbaros en la administración imperial.

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Para Roma, el cabello largo y las prendas de piel representaban influencias externas y una amenaza política para las señas de identidad del Imperio (Imagen Ilustrativa Infobae)

También denunció que muchos funcionarios recuperaban sus vestimentas tradicionales nada más abandonar el Senado y dejaban en ridículo la toga romana. Ambos textos reflejan la misma preocupación por la pérdida de las señas de identidad del Imperio.

Qué significaba el cabello largo fuera de Roma

Entre los pueblos germánicos, el cabello largo podía expresar prestigio y autoridad. Afeitar la cabeza a un noble constituía uno de los castigos más humillantes porque le impedía aspirar al poder.

Para Roma, en cambio, esa imagen remitía a un exterior asociado al desorden, la inmoralidad y la amenaza política. Así, una cabellera o una prenda de piel podían delatar una fisura en la identidad que el poder imperial buscaba preservar, como subraya National Geographic.