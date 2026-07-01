El trágico final de la joven alemana que murió desnutrida y deshidratada tras soportar 67 exorcismos para “salvar su alma”

Las últimas palabras de Anneliese Michel fueron una mezcla de temor y resignación: “Mamá, tengo miedo”

Pesaba apenas 30 kilos. Tenía las rodillas destruidas por flexiones compulsivas y un cuerpo devastado por la desnutrición y la deshidratación extrema. Esa fue la verdadera causa de la muerte de Anneliese Michel. El 1 de julio de 1976, la universitaria de 23 años fue hallada sin vida en su habitación de Klingenberg, en la entonces Alemania Occidental. La autopsia reveló que no murió por una fuerza sobrenatural ni un fenómeno inexplicable, sino porque había sido privada de alimentos, agua y atención médica.

La noticia conmocionó a todo el país. Lo que comenzó como la búsqueda desesperada de una explicación para una enfermedad terminó convertido en uno de los casos más controvertidos del siglo XX; en una historia en la que la fe desplazó a la medicina y el fanatismo terminó imponiéndose sobre la evidencia. Durante casi un año, Anneliese fue sometida a más de 60 exorcismos autorizados por la Iglesia Católica, con el consentimiento de su familia. Pero todo, en realidad, se trató de un desenlace evitable: lo que sus allegados interpretaron como una lucha por la liberación de su alma terminó siendo considerado un caso de homicidio por negligencia.

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Mucho antes de convertirse en la cara de una de las crónicas más inquietantes de Europa, Anneliese era una estudiante brillante con un complejo cuadro clínico: padecía epilepsia del lóbulo temporal y una severa depresión acompañada de alucinaciones psicóticas. Pero el progresivo deterioro de su salud y las limitaciones de los tratamientos disponibles en los años setenta llevaron a sus padres y a sus guías espirituales a buscar respuestas fuera de los hospitales. Esa decisión abrió la puerta a una verdadera tragedia.

El último exorcismo tuvo lugar el 30 de junio de 1976. Para entonces, Anneliese estaba en un estado deplorable: su cuerpo, debilitado por la neumonía, la deshidratación y la malnutrición, ya no podía soportar más

El laberinto de la medicina y el refugio en la fe

El calvario de Anneliese Michel comenzó en 1969, cuando sufrió sus primeras convulsiones graves a los 16 años. Luego de que fuera internada en un hospital psiquiátrico de Wurzburgo, los neurólogos le diagnosticaron epilepsia del lóbulo temporal, un trastorno que le causaba estados de trance, pérdidas recurrentes de memoria y una profunda depresión. Aunque recibió tratamiento con distintas drogas anticonvulsivas y antipsicóticas, las crisis nunca desaparecieron y su estado mental comenzó a deteriorarse de manera progresiva.

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En los años siguientes pasó por varias internaciones y constantes cambios de medicación. Los especialistas intentaron controlar los episodios con distintos fármacos, pero sin resultados favorables. Pese a esas dificultades, Anneliese pudo terminar el bachillerato e ingresar en 1973 a la Universidad de Wurzburgo. Sin embargo, mientras su vida académica avanzaba, la enfermedad profundizaba el aislamiento que la acompañaba desde la adolescencia. Con el paso de los meses, las crisis fueron cada vez más inquietantes para su familiar, católica devota y practicante.

La joven decía ver rostros demoníacos mientras rezaba, escuchar voces que la condenaban y sentir rechazo hacia los crucifijos, imágenes de la Virgen y otros objetos consagrados. Para sus padres, esos episodios dejaron de parecer síntomas de una enfermedad y comenzaron a interpretarse como señales de una posesión demoníaca.

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La propia Anneliese terminó convencida de que la medicina ya no podía ayudarla: dos veces, solicitó a la Iglesia que le practicaran un exorcismo, pero esas peticiones fueron rechazadas porque la doctrina católica exige descartar previamente cualquier causa médica antes de autorizar ese ritual. Su salud no mejoraba, sino que se deterioraba cada vez más. Convencidos de que la ciencia había fracasado y de que su hija estaba bajo la influencia de fuerzas malignas, Josef y Anna Michel dejaron de lado las consultas médicas y regresaron con las autoridades eclesiásticas para solicitar la aplicación del Rituale Romanum, el antiguo ritual de exorcismo de la Iglesia Católica.

Tras varias solicitudes rechazadas por la prudencia inicial de la diócesis, el obispo de Wurzburgo, Josef Stangl, autorizó finalmente el exorcismo en septiembre de 1975. El prelado encomendó la tarea a los sacerdotes Arnold Renz y Ernst Alt bajo estricta reserva. A partir de ese momento, la habitación de Anneliese dejó de ser el espacio donde una joven enferma intentaba recuperarse para convertirse en el escenario de un prolongado proceso de aislamiento, sufrimiento físico y tormento psicológico.

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El último exorcismo de Anneliese Michel fue realizado el 30 de junio de 1976

Los 67 rituales

El exorcismo se extendió durante diez meses y comprendió 67 sesiones, todas documentadas mediante grabaciones de audio que hoy constituyen uno de los registros más completos de un ritual de este tipo. Dos veces por semana, los sacerdotes Renz y Alt llegaban a la vivienda de la familia Michel para realizar el rito que podía extenderse por cuatro horas consecutivas. En las grabaciones quedó registrado el progresivo deterioro físico y emocional de Anneliese, cuya voz alternaba gritos, llantos, plegarias y largas horas de agotamiento, casi extremo.

Durante las sesiones, los sacerdotes aseguraron haber identificado la presencia de al menos seis entidades demoníacas en el cuerpo de la joven: dijeron que Anneliese estaba poseída por Lucifer, Caín, Judas Iscariote, el emperador Nerón, Adolf Hitler y un sacerdote del siglo XVI de apellido Fleischmann. Para quienes participaban del ritual, esas supuestas manifestaciones confirmaban que se libraba una batalla espiritual, cosa que fue determinante para que cada nuevo exorcismo fuera más duro.

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Fuera de las ceremonias, el estado de la joven empeoraba día tras día. Los documentos judiciales y los testimonios recogidos durante el juicio describieron una conducta cada vez más errática y autodestructiva. Anneliese realizaba genuflexiones compulsivas —hasta seiscientas en un solo día—, una práctica que terminó destruyendo los ligamentos de sus rodillas y le provocó graves lesiones articulares. También pasaba horas escondida debajo de las mesas ladrando como un perro, comía carbón y arañas, mordía las paredes de su habitación, lamía su propia orina del suelo e incluso llegó a arrancarle la cabeza de un pájaro muerto de una mordida. Los vecinos declararon que era frecuente escuchar sus gritos durante horas.

Tras un año de torturas y abandono, las últimas palabras de la joven fueron para su madre: le pidió perdón por causarle ese dolor

Mientras los síntomas se agravaban, la familia veía en cada uno de esos episodios una prueba de la resistencia de los supuestos demonios a los rituales. Esa idea fortaleció la decisión de continuar con los exorcismos y redujo cada vez más la intervención médica, pese al evidente deterioro físico de la joven.

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En la primavera de 1976, Anneliese ya padecía un severo cuadro de desnutrición, anemia y neumonía. Apenas podía mantenerse en pie y dependía casi por completo de sus padres para las tareas más básicas. Sin embargo, las sesiones continuaron desarrollándose con la misma intensidad, mientras su organismo se debilitaba de manera irreversible.

La negativa de la joven a ingerir alimentos terminó marcando el punto de no retorno de la tragedia. Anneliese aseguraba que los demonios no le permitían comer y que su ayuno era “un sacrificio” para expiar los pecados de la juventud moderna y de la propia Iglesia... Ni los sacerdotes ni sus padres tomaron la determinación de hospitalizarla de urgencia ni intentaron alimentarla para evitar un desenlace que, según concluiría más tarde la Justicia, todavía podía impedirse.

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Durante en juicio, los sacerdotes Ernst Alt y Arnold Renz y los padres de Anneliese, Anna y Josef Michel

El trágico desenlace y el impacto judicial

Las últimas semanas de vida de Anneliese dejaron al descubierto la dimensión de la tragedia. Era incapaz de caminar debido a las graves lesiones de las rodillas. Estaba consumida por una extrema desnutrición, dependía por completo de sus padres para desplazarse y realizar las tareas más básicas. Aún así, los exorcismos continuaron realizándose diariamente, hasta la noche anterior a su muerte.

En la primavera de 1976, su organismo ya no resistía. A la desnutrición y la deshidratación se sumaban un cuadro de neumonía, anemia y un progresivo deterioro físico que la había llevado a pesar apenas 30 kilos. La última grabación la muestra casi sin fuerzas para hablar, con una respiración entrecortada y un evidente agotamiento. Sus palabras finales fueron para su madre: “Mamá, tengo miedo”, le dijo y le pidió perdón por el sufrimiento causado, mientras encomendaba su destino a Dios. Esa fue su última noche.

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Durante la madrugada del 1 de julio de 1976, su corazón dejó de latir. Se quedó dormida en su cama. La autopsia descartó cualquier causa sobrenatural y concluyó que la joven había muerto como consecuencia de una severa desnutrición y deshidratación, agravadas por la falta de atención médica. Para los investigadores, su muerte hubiera sido evitable con una intervención médica, que habría podido salvarle la vida incluso en los últimos días.

La muerte de la joven conmocionó a la Alemania Occidental y trascendió sus fronteras. La fiscalía abrió una investigación que puso bajo la lupa tanto a la familia Michel como a la Iglesia Católica, en un caso que enfrentó dos formas opuestas de entender la enfermedad: la explicación científica y la interpretación religiosa. La acusación sostuvo que los cuatro acusado —los padres de la joven y los dos sacerdotes—habían permitido que Anneliese muriera lentamente al reemplazar la asistencia médica por un prolongado ritual religioso, pese a que su estado físico hacía evidente la necesidad de una hospitalización de emergencia.

El juicio —realizado en 1978 y conocido popularmente como el “Caso Klingenberg”—, despertó una enorme atención mediática. Durante las audiencias, la defensa intentó presentar las grabaciones de los exorcismos como prueba de una posesión demoníaca y argumentó que la medicina ya no podía ofrecer ninguna solución. Sin embargo, el tribunal dio prioridad a los informes médicos y forenses, concluyendo que la muerte había sido consecuencia directa de la omisión de cuidados básicos.

Anneliese Michel tenía 16 años cuando comenzaron los primeros episodios "extraños" que alertaron a su familia

El veredicto y el caso llevado al cine de terror

La Justicia alemana concluyó que las convicciones religiosas no eximían del deber legal de proteger la vida de una persona vulnerable cuando existían tratamientos médicos disponibles. Los padres de Anneliese Michel y los sacerdotes Arnold Renz y Ernst Alt fueron condenados por homicidio por negligencia a seis meses de prisión en suspenso y tres años de libertad condicional, una sentencia que dividió a la opinión pública entre quienes la consideraron demasiado leve y quienes defendían que los acusados actuaron convencidos de estar salvando el alma de la joven.

La repercusión del caso trascendió el ámbito judicial y obligó a la Iglesia Católica a endurecer los criterios para autorizar exorcismos. Con el paso de los años, la práctica quedó sujeta a protocolos mucho más estrictos, que exigen descartar previamente cualquier enfermedad física o psiquiátrica mediante la evaluación de profesionales de la salud.

Considerado el supuesto caso de posesión demoníaca mejor documentado de la historia contemporánea, el expediente reunió decenas de horas de grabaciones, informes médicos, peritajes forenses y miles de páginas judiciales. Esa abundante documentación convirtió la historia de Anneliese Michel en centro de estudio para médicos, psiquiatras, juristas, historiadores y teólogos, además de inspirar películas como El exorcismo de Emily Rose (2005) y Réquiem, el exorcismo de Micaela (2006).

Cinco décadas después, el caso continúa siendo una referencia ineludible en el debate sobre los límites entre la fe, la enfermedad mental y la responsabilidad legal. En tanto, su tumba en Klingenberg sigue recibiendo la visita de fieles que la consideran una mártir.