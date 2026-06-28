Historias

Detrás del imperio Musk: la vida desconocida de una familia singular

Secretos, vínculos y desafíos personales conforman el universo íntimo que ha marcado el destino y la proyección global del apellido

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Caricatura de Elon Musk, Maye Musk, Tosca Musk y Errol Musk sentados. Fondo abstracto con cámara de cine, auto, libro y engranajes.
La familia Musk atrae atención por los éxitos, las polémicas y la vida privada de Elon Musk, fundador de Tesla y comprador de Twitter (Imagen Ilustrativa Infobae)

La familia Musk se ha convertido en un fenómeno de interés público por la combinación de logros, controversias y la complejidad de sus vínculos personales. SheKnows, medio centrado en cultura pop y celebridades, presenta a Elon Musk como “trillonario” y fundador de Tesla, destacando que tanto sus decisiones empresariales, como la compra de Twitter, como sus elecciones privadas provocan debate y atención constante.

El retrato familiar incluye la presencia activa de Maye Musk junto a su hijo en eventos y una carrera profesional propia, así como hermanos que han conseguido reconocimiento en distintos ámbitos.

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La familia mantiene una actitud reservada frente a la exposición pública y Errol Musk, el padre, opta por un perfil discreto. La dinámica del grupo volvió al centro de la escena tras una reciente publicación de Tosca Musk, hermana menor del multimillonario.

Historia y vida profesional de Maye Musk

Maye Musk conoció a Errol Musk en la secundaria, se casaron en 1970 y se divorciaron en 1979. Tuvieron tres hijos: Elon, Kimbal y Tosca, quienes mantienen una relación cercana con ella de adultos.

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Maye inició su carrera como modelo a fines de los años sesenta tras ser finalista en Miss Sudáfrica. Más tarde, fue imagen de marcas como Revlon, CoverGirl y Target.

Elon Musk Familia
Maye Musk se casó con Errol Musk en 1970, se divorció en 1979 y tuvo con él a Elon, Kimbal y Tosca Musk (Instagram Maye Musk)

Además de su carrera en el modelaje, Maye tiene dos maestrías en dietética y ciencias de la nutrición. Ha dado conferencias sobre salud y nutrición en distintos países durante décadas.

A los 74 años, posó para Sports Illustrated Swim y se convirtió en la modelo más longeva en hacerlo. Su hija Tosca escribió sobre la admiración y expectativas que siempre tuvo hacia su madre.

Historia y situación de Errol Musk

Errol Musk es ingeniero electromecánico, piloto y navegante. Sus hijos mantienen una relación distante con él, a diferencia del vínculo estrecho que comparten con su madre.

Según informes, Errol tuvo tres hijos más: dos con su segunda esposa, Heidi, y uno con su hijastra Jana Bezuidenhout, quien tenía cuatro años cuando el hombre se casó con su madre.

A pesar del distanciamiento, Errol ha expresado orgullo por sus hijos en entrevistas. En 2015 relató que solía llevarlos de viaje por el mundo, con Elon en el asiento trasero y Kimbal guiando. El artículo subraya que el padre de la familia es una figura controvertida. Su vida y relaciones siguen generando especulación pública.

Elon Musk Familia
Errol Musk es ingeniero electromecánico, piloto y navegante, y mantiene una relación distante con sus hijos Elon, Kimbal y Tosca Musk (Instagram Maye Musk)

Trayectoria y logros de Tosca Musk

Tosca Musk nació el 20 de julio de 1974 y es la única hija de Errol y Maye Musk. Es cineasta y fundadora de Passionflix, una plataforma de streaming dedicada al cine romántico que se especializa en adaptaciones de bestsellers.

Además, es madre de gemelos y ha compartido públicamente su admiración por el ejemplo de su madre. En un perfil reciente, Tosca relató cómo la figura de Maye influyó en sus metas y visión de vida.

En tanto, considera que el empoderamiento femenino y la búsqueda de propósito son valores centrales en su familia. Tosca continúa su carrera en el ámbito internacional.

Relación entre los hermanos Musk y valores familiares

Según el testimonio de Tosca Musk, su madre siempre les enseñó a buscar una misión en la vida. Ella afirma que su objetivo es empoderar mujeres, mientras que Elon se orienta a cuestiones humanitarias. Kimbal, por su parte, se dedica a la transparencia alimentaria y la salud. Los tres hermanos coinciden en señalar la influencia de su madre.

Elon Musk Familia
Elon Musk estuvo casado tres veces y tuvo 14 hijos, mientras su vida familiar y sus exparejas siguen bajo atención mediática (Instagram Maye Musk)

A pesar de las diferencias personales, los Musk comparten una inclinación hacia causas sociales. La influencia de Maye se refleja en el compromiso y visión de cada uno.

El artículo sugiere que los valores familiares son un lazo en la vida de los hermanos. Las relaciones internas muestran tanto cercanía como momentos de conflicto.

Exparejas e hijos de Elon Musk

Elon Musk ha estado casado en tres ocasiones y ha tenido un total de 14 hijos. El artículo señala que muchos aspectos de su vida privada, como su primer matrimonio, aún son poco conocidos. La dinámica con sus exparejas y la crianza de sus hijos atrae atención mediática. Los detalles personales suelen mantenerse fuera del foco público.

El misterio y la curiosidad sobre su entorno siguen vigentes. Tanto la cantidad de hijos como la diversidad de su historia personal despiertan preguntas. La exposición pública de Elon ha generado un interés constante en su vida familiar. La información disponible invita a seguir explorando el trasfondo y los vínculos de este grupo.

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