Historias

La foto acertijo: ¿Quién es esta estrella de Hollywood que debutó en el cine a los cinco años en un filme experimental?

Nacido en Nueva York, hijo de un cineasta y una actriz, vivió una infancia entre rodajes y mudanzas, marcada por una temprana exposición al cine y al consumo de drogas en el entorno familiar

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acertijo Robert Downey Jr.
El niño debutó a los cinco años en una película experimental dirigida por su padre

La infancia de quien luego se convertiría en una figura emblemática de Hollywood se desarrolló en un entorno poco convencional y plagado de creatividad en la ciudad de Nueva York.

Nacido en Manhattan en 1965, fue hijo de un cineasta de vanguardia y una actriz, ambos protagonistas de la bohemia artística de la época. Desde sus primeros años, el niño estuvo inmerso en el ambiente del cine independiente, asistiendo a rodajes y proyecciones caseras que organizaba su padre. “Recuerdo caminar por el Village con mi papá, usando una camiseta de Superman; él era un tipo grande, oscuro, apuesto, todo eso”, evocó en una entrevista con Vanity Fair.

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A los cinco años debutó en el cine bajo la dirección de su padre, interpretando a un cachorro en una película de corte experimental. “Fue todo muy orgánico porque mi papá proyectaba las tomas del día en una sábana en nuestra sala de estar”, relató al ser consultado por Playboy. La madre también participaba en esas producciones, por lo que en su casa se respiraba arte en la vida cotidiana.

Su niñez estuvo marcada por mudanzas frecuentes y una convivencia directa con el mundo adulto. La separación de sus padres cuando tenía doce años lo llevó a alternar residencias entre Nueva York y California. “No tuve mucha infancia; mi padre, conocido como Senior en la familia, dirigía películas de vanguardia… y yo anhelaba una vida familiar más normal”, confesó en diálogo con Esquire.

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En distintos reportajes, el actor compartió episodios muy asperos de su niñez, como el acceso temprano a las drogas, algo propiciado por su propio padre. “Cuando mi papá y yo consumíamos drogas juntos, era su manera de demostrarme amor de la única forma que sabía”, explicó en declaraciones recopiladas por SPYSCAPE. Esa dinámica, sumada al ambiente bohemio, tuvo un impacto determinante en su personalidad y en los primeros años de su carrera.

Su interés por la actuación se afianzó durante la adolescencia, cuando participó en un campamento de verano teatral en el estado de Nueva York y tomó parte en obras escolares. “Hacía pequeños unipersonales en el Stage Door, o aprendía de Mr. Jellison, el profesor de teatro en Santa Monica High School”, rememoró en Vanity Fair. La decisión de dedicarse por completo a la actuación llegó temprano: abandonó la escuela secundaria y se trasladó a Nueva York para probar suerte en el cine y el teatro, desempeñando diversos trabajos mientras asistía a audiciones.

La influencia familiar y la exposición permanente al arte fueron determinantes en su formación. “Crecí con gente diciendo: ‘Ese es el hijo de .... ’ Él era un gran innovador y un excelente cineasta”, expresó en una entrevista publicada en The New Breed. El recorrido por sets de filmación y la convivencia con el mundo artístico desde muy temprano sentaron las bases para una carrera que, pese a las tormentas personales, alcanzaría una notoriedad internacional.

Respuesta: el niño de la foto es Robert Downey Jr.

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La foto acertijoRobert Downey Jr.

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