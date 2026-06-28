Historias

Cómo funcionaba la justicia en el Antiguo Egipto: los secretos del sistema que protegía el orden del faraón

Sin un código legal general durante siglos, los egipcios resolvían conflictos mediante tribunales locales, consultas a oráculos y la autoridad del visir, según National Geographic

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Reconstrucción de un tribunal del antiguo Egipto con personas vestidas de lino blanco, arquitectura de adobe, hombres y mujeres, escriba, papiros y ostraca.
La justicia en el Antiguo Egipto se basó en la maat, la autoridad del faraón y una tradición oral sin código legal general durante siglos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La justicia en el Antiguo Egipto se sustentó en la tradición, la autoridad real y el principio de maat, entendido como orden universal que el faraón debía garantizar. De acuerdo con National Geographic, el sistema judicial egipcio prescindió durante siglos de un código legal general, recurriendo a usos y costumbres orales que, con el tiempo, adquirieron carácter normativo.

Los conflictos cotidianos se resolvían por la vía del oráculo o por el kenbet, mientras que los delitos de mayor gravedad llegaban al visir, máxima autoridad judicial después del faraón.

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Un sistema sin código legal general

Durante la mayor parte de la historia egipcia, no existió un código legal comparable al de otras civilizaciones como Babilonia. Por ejemplo, cuando Hammurabi promulgó su famoso código hacia 1752 a.C., Egipto resolvía los asuntos judiciales mediante decretos reales específicos y normas consuetudinarias.

El primer cuerpo legal egipcio conocido apareció en 715 a.C. bajo la dinastía XXIV, atribuido a Bocchoris, quien abolió la servidumbre por deudas, según detalló National Geographic. Hasta ese momento, la ley se transmitía oralmente, anclada en la práctica colectiva y legitimada por la maat.

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Sacerdotes transportan una barca ceremonial con una estatua de dios en un templo con columnas y relieves. Hay personas observando, estandartes e incienso.
El primer cuerpo legal conocido de Egipto apareció en 715 a.C. bajo Bocchoris y abolió la servidumbre por deudas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los testimonios más valiosos sobre la justicia egipcia procede de Deir el-Medina, asentamiento de trabajadores de las tumbas reales del Imperio Nuevo, ubicado frente a Tebas. Allí se hallaron 284 textos jurídicos en papiro y ostraca que permiten reconstruir cómo se gestionaban altercados, robos, disputas y episodios de violencia en la vida diaria.

Según National Geographic, los litigios locales se resolvían por dos vías: el oráculo del faraón Amenhotep I divinizado y el kenbet, una suerte de tribunal secular integrado por ciudadanos respetados del poblado.

El oráculo: justicia divina y pública

El oráculo desempeñaba un papel central en la resolución de conflictos menores y en disputas vecinales. Las consultas se realizaban durante procesiones y festividades, con la imagen del dios transportada por sacerdotes laicos ante la comunidad.

Las respuestas, siempre públicas, se expresaban mediante movimientos de la estatua: avanzar significaba afirmación, retroceder, negación. Un papiro conservado en el Museo Británico describe el caso de un acusado que, tras ser declarado culpable en tres consultas sucesivas, fue golpeado por sus partidarios hasta confesar.

El kenbet: el tribunal local y sus procedimientos

Un hombre en un trono, una mujer de pie, cuatro hombres y dos mujeres escribiendo en papiros, columnas decoradas en una sala amplia.
Los 284 textos jurídicos hallados en Deir el-Medina permiten reconstruir robos, disputas y episodios de violencia en la vida cotidiana del Antiguo Egipto (Imagen Ilustrativa Infobae)

El kenbet atendía asuntos civiles como impagos, riñas, pequeños robos, injurias y calumnias. Sus miembros, hombres y mujeres, variaban en número según la sesión. El procedimiento comenzaba con un juramento solemne ante testigos, pues mentir suponía una grave ofensa contra el faraón o el dios Amón, castigada con la muerte.

Las audiencias eran públicas y se celebraban en espacios abiertos, generalmente durante fines de semana o festividades locales. Entre los procesos documentados figura el de una mujer que denunció malos tratos de su esposo y el de disputas por el alquiler de asnos. No siempre se conservó la sentencia final.

El visir y la justicia suprema

Los delitos que implicaban prisión, trabajos forzados, mutilaciones o muerte excedían la competencia del kenbet y pasaban a manos del visir, figura equivalente a un tribunal supremo. Uno de los expedientes más ilustrativos es el de Heria, acusada inicialmente de robar una copa.

Balanza de pie con una pluma en el platillo izquierdo, un faraón sentado en un trono a la derecha, y columnas monumentales en un gran salón iluminado.
El kenbet atendía impagos, riñas, injurias y pequeños robos en audiencias públicas con juramento ante testigos y participación de hombres y mujeres (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pesquisa en su domicilio reveló bienes robados del templo de Amón, por lo que el kenbet la encontró culpable y remitió el caso al visir. El escriba local sintetizó la acusación en una carta citada por National Geographic: “Heria es una gran farsante digna de morir”.

Grandes delitos y penas ejemplares

El proceso más extenso es el de Paneb, documentado en el Papiro Salt 124. Acusado por un colega, Amonnakht, enfrentó cargos de hurto, profanación de tumbas, amenazas, soborno al antiguo visir, apropiación de bienes estatales, abuso contra sus vecinos, violaciones, blasfemia y asesinato. No se conserva la sentencia del visir, pero la ley egipcia preveía la pena de muerte en caso de probarse los cargos, incluso mediante veneno o empalamiento.

Según National Geographic, las fuentes antiguas incluyen consejos dirigidos al poder real sobre la moderación en el uso de castigos severos.

Un poblado del Antiguo Egipto con casas de adobe, personas vestidas con túnicas realizando oficios y un tribunal, montañas y palmeras al fondo bajo un cielo azul.
El visir actuaba como máxima autoridad judicial después del faraón y juzgaba los delitos graves que podían derivar en prisión, mutilación o pena de muerte (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los preceptos de Khety aconsejaba: “Actúa con justicia, para que perdures sobre la tierra. [...] Evita castigar equivocadamente. No golpees a nadie con el cuchillo; no hay en ello beneficio para ti. Debes castigar pegando y encarcelando, de este modo toda la tierra estará ordenada, excepto para el rebelde cuyos planes se descubren. Dios conoce al desafecto y Dios castiga su pecado con sangre”.

Castigos, conspiraciones y el poder del faraón

Las penas más frecuentes incluían azotes, reclusión y trabajos forzados en canteras o minas. Cuando se atentaba contra la figura del faraón, las represalias podían ser extremas. Así ocurrió durante la conspiración contra Ramsés III, orquestada por la reina Tiyi para situar a su hijo en el trono.

El Papiro jurídico de Turín relata que militares, funcionarios y empleados palaciegos fueron condenados a mutilaciones y muerte, y que incluso algunos jueces recibieron castigo por su complicidad con los implicados.

La maat como fundamento del orden social

Un visir en un trono, guardias con lanzas, un acusado, escribas sentados con pergaminos, varios hombres, columnas y estatuas de piedra en una sala.
Los grandes delitos en el Antiguo Egipto incluyeron profanación de tumbas, soborno y conspiración contra Ramsés III, con castigos como azotes, trabajos forzados y muerte (Imagen Ilustrativa Infobae)

La estructura judicial egipcia, basada en la maat y la autoridad del faraón, funcionaba como un sistema flexible que combinaba tradición oral, participación comunitaria y decisiones centralizadas.

Las fuentes rescatadas de Deir el-Medina, junto a los registros de procesos relevantes, permiten reconstruir el modo en que la justicia egipcia articulaba la vida cotidiana, la resolución de conflictos y la preservación del orden sagrado, según la visión expuesta en National Geographic.

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