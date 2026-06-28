Más allá de Señor Miyagi: el hombre resiliente que superó la tuberculosis y la discriminación, pero no pudo con sus adicciones

Una de las escenas icónicas de la película Karate Kid

Aunque participó en más de ciento sesenta películas y decenas de proyectos televisivos, para millones de espectadores alrededor del mundo Pat Morita siempre será el venerable Señor Miyagi, el maestro silencioso, paciente y profundamente humano que demostró que el verdadero karate se defiende en el corazón y no una pelea. Con su mirada noble, sus metáforas cotidianas y ese movimiento ritual de manos para pulir autos, la saga de Karate Kid lo inmortalizó en los años 80 como el mentor de una generación y ese rol, que atravesó pantallas, le otorgó una histórica nominación al premio Óscar.

Pero, detrás de la sabiduría guionada se escondía Noriyuki Morita, un hombre cuya propia existencia fue una lección magistral de supervivencia. El actor de raíces niponas y nacido en Estados Unidos tuvo que moldear su camino transformando una vida marcada por la adversidad extrema: desde una infancia postrado en cama por una tuberculosis espinal, pasando por el encierro en los campos de concentración para familias asiáticas durante la Segunda Guerra Mundial, hasta un complejo debut profesional en los márgenes de un Hollywood que solo le ofrecía estereotipos.

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Por eso, su Miyagi nunca fue simplemente un papel ensayado frente a las cámaras. Fue, en realidad, la síntesis artística y la catarsis de una biografía atravesada por el dolor histórico y una resiliencia personal. Al revés de lo que muchos creían, Morita no sabía artes marciales; lo que vertió en ese personaje fue algo mucho más valioso: la profunda empatía de una persona que experimentó el sufrimiento en carne propia.

En febrero de 1971, Morita se presentaba en circuitos de stand up, antes de consolidar sus primeros personajes en la televisión estadounidense

La infancia entre la enfermedad y el encierro

Noriyuki “Pat” Morita nació en Isleton, California, el 28 de junio de 1932 en el seno de una familia de inmigrantes japoneses que trabajaban en la venta ambulante de fruta. Su infancia estuvo marcada desde el inicio por una enfermedad grave: a los dos años contrajo tuberculosis espinal (enfermedad de Pott), que afectó de forma severa su columna vertebral.

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Durante casi una década debió ser internado en hospitales del norte de California, sometido a tratamientos prolongados e inmovilización casi total. Pasó gran parte de su niñez sin poder caminar, lo que lo obligó a desarrollar formas alternativas de comunicación y entretenimiento. En ese contexto comenzó a improvisar personajes, dibujarle caras a las medias y diseñar pequeñas rutinas para enfermeras y otros pacientes. Más tarde, él mismo reconocería que allí surgió su vínculo inicial con la actuación, entendida más como herramienta de supervivencia emocional que como vocación artística.

Luego de una cirugía de fusión vertebral, logró recuperar la movilidad de su cuerpo a los 11 años. Sin embargo, esa recuperación coincidió con la Segunda Guerra Mundial. Tras el ataque a Pearl Harbor y la orden ejecutiva que autorizó la reclusión de ciudadanos japoneses-estadounidenses, su familia fue internada en campos como Gila River (Arizona) y Tule Lake (California). Morita pasó parte de su adolescencia en un entorno de vigilancia militar y restricciones civiles que marcaría profundamente su visión del racismo institucional en Estados Unidos.

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Pat Morita junto a Ron Howard en la grabación de la tercera temporada de "Happy Days" (1975 y 1976), de la cadena ABC. Su interpretación de Matsuo "Arnold" Takahashi marcó su primer gran éxito televisivo y le dio visibilidad masiva antes de su consagración en el cine de los años 80

Los primeros pasos en el espectáculo

Cuando terminó la guerra, la familia Morita se estableció en Sacramento, donde abrió el restaurante Ariake Chop Suey. Pat trabajó allí como mozo y animador improvisado. Utilizaba el humor como forma de conexión con los clientes. En paralelo terminó su formación académica y se graduó en la Universidad de Fairfield en aeronáutica y trabajó como técnico en la empresa aeroespacial Aerojet-General, un entorno completamente alejado del mundo artístico. Para entonces, ya estaba casado y era padre de una hija. Pero, la pasión lo pudo y decidió abandonar esa estabilidad laboral y económica para dedicarse de lleno a la comedia.

Ese inicio en el entretenimiento fue en los clubes de stand-up de Los Ángeles, donde se presentó bajo el nombre artístico “The Hip Nip”. Su estilo combinaba observación social y humor físico, cosa que llamó la atención de productores de televisión.

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En la serie Ohara, emitida entre enero de 1987 y enero de 1988 por ABC, Pat Morita interpretó al teniente de policía Ohara. Fue co-creador del proyecto, un rol clave en su carrera porque le permitió visibilizar la cultura asiática en horarios centrales

En 1967 debutó en cine con Millie, una chica moderna (Thoroughly Modern Millie), seguido por papeles secundarios en producciones como The Shakiest Gun in the West (1968) y Where Does It Hurt? (1972). Aunque eran roles menores y frecuentemente estereotipados, le permitieron ingresar en la industria.

Un punto de inflexión fue su incorporación al grupo de improvisación The Groundlings en Los Ángeles, un colectivo clave en la renovación del humor televisivo estadounidense de los años setenta. Esta experiencia consolidó su versatilidad escénica y le abrió nuevas oportunidades en televisión.

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En esa etapa logró papeles en series como MASH*, donde interpretó al capitán coreano Sam Pak, y más tarde alcanzó mayor visibilidad con Happy Days, en el rol de Arnold Takahashi, propietario del restaurante Arnold’s. El personaje tuvo una gran popularidad entre el público, aunque su participación en la serie fue intermitente debido a otros proyectos, incluyendo la serie propia Mr. T and Tina, que fue cancelada. Pero lo mejor estaba por llegar.

Las enseñanza del Señor Miyagi trascienden generaciones

El salto a The Karate Kid

En 1983 comenzó el proceso de casting para una película titulada The Karate Kid, dirigida por John G. Avildsen. El proyecto buscaba un actor capaz de interpretar a Nariyoshi Miyagi, un conserje japonés-estadounidense que se convierte en mentor de un adolescente. La elección de Morita no fue inmediata. El productor Jerry Weintraub se mostró inicialmente en contra de su participación, al considerarlo un actor asociado principalmente a la comedia televisiva. Incluso, evaluaron otros nombres con mayor prestigio internacional para ese personaje.

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Pero el director Avildsen insistió en realizarle una prueba de cámara. Algo podía “oler”... En esa audición, Morita adoptó un registro completamente distinto al habitual: modificó su tono de voz, redujo su gestualidad y construyó un personaje contenido, de ritmo pausado y fuerte carga emocional. La grabación que dejó cambió la percepción que el equipo de producción tenía de él y consolidó su candidatura.

El contexto de Hollywood también fue determinante. Entonces, los actores asiático-estadounidenses enfrentaban una fuerte limitación de roles, frecuentemente reducidos a estereotipos. La interpretación de Morita introdujo una figura distinta: un mentor complejo, con pasado militar, silencios narrativos y profundidad emocional.

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Las enseñanzas del personaje fueron más allá de las pantallas

El estreno de Karate Kid en 1984 convirtió a Morita en una figura central del cine estadounidense y con proyección internacional. El personaje de Miyagi, inicialmente secundario, pasó a ser el eje emocional de la película.

Morita no tenía formación en artes marciales, por eso, las escenas de acción fueron realizadas por el especialista Fumio Demura. Su trabajo se centró de lleno en la construcción del personaje, la relación con Daniel LaRusso (interpretado por Ralph Macchio), la contención emocional y el uso del humor mínimo como herramienta narrativa.

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La película generó, éxito en taquilla, logró un fuerte impacto tan fuerte que obligó a producir y grabarla en secuelas (partes dos y tres), además de consolidar la figura de Miyagi como un arquetipo del mentor cinematográfico. Por su interpretación, Morita fue nominado al Óscar como Mejor Actor de Reparto, convirtiéndose en uno de los primeros actores de ascendencia asiática en obtener esa nominación en Hollywood en un papel de alto perfil.

Una de las escenas de Karate Kid

Los últimos años: entre la incansable actividad y las sombras personales

Tras el arrollador éxito de la saga que lo consagró, Morita se mantuvo sumamente activo en la industria, consolidándose como uno de los rostros más reconocibles del cine y la televisión. Un hito importante ocurrió cuando co-creó y protagonizó la serie policíaca Ohara entre 1987 y 1988 para la cadena ABC. Este proyecto resultó histórico porque se convirtió en una de las primeras producciones estadounidenses en tener a un actor japonés-estadounidense en el rol principal absoluto. En ella dio vida a un teniente de la policía de Los Ángeles que desafiaba los métodos convencionales al resolver crímenes sin utilizar armas de fuego, recurriendo en su lugar a la meditación, la espiritualidad oriental y el diálogo.

En las décadas posteriores su volumen de trabajo fue exagerado. Alternó producciones comerciales con películas independientes de bajo presupuesto y doblaje de animación, como su recordada interpretación del Emperador de China en la película animada Mulán de 1998. Debido a ese ritmo ininterrumpido de filmación, su carrera cinematográfica continuó activa de manera póstuma durante casi una década. Lejos de limitarse al año de su fallecimiento, diversos proyectos que dejó grabados se estrenaron en años posteriores, incluyendo largometrajes como Only the Brave, en 2006; Royal Kill, en 2009 y, finalmente, Rice Girl, en 2014. Así cerró un récord de lanzamientos tras su muerte.

El señor Miyagi, recreado por a IA, en Cobra Kai

Detrás de esta inmensa productividad, Morita batalló a solas con los fantasmas de sus adicciones que además de afectar su estabilidad financiera y matrimonio, afectó gravemente su salud llevándolo a un progresivo deterioro físico en sus últimos años de vida.

Noriyuki “Pat” Morita falleció el 24 de noviembre de 2005 a los 73 años en su casa de Las Vegas, Nevada. Aunque en los primeros días se difundieron noticias afirmando que la causa de la muerte fue la insuficiencia cardíaca, confirmada por su familia, su representante dijo que fue un fallo renal y el registro médico oficial confirmó que la causa del deceso fue una insuficiencia renal crónica. Esta complicación fue agravada por una infección bacteriana derivada de sus problemas hepáticos tras décadas de adicción. Tras su partida, su cuerpo fue cremado en Nevada.

Su figura quedó asociada eternamente al señor Miyagi, convertido no solo en un ícono de los años 80, sino en uno de los mentores más humanos y reconocibles de la historia de la cultura cinematográfica contemporánea. Al punto de “obligarlo” a volver (gracias a la IA) en la serie Cobra Kai. Aún así, su sonrisa y enseñanzas siguen emocionando.