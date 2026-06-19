Envenenó a dos maridos con anticongelante, drogó a su hija y fabricó una carta de suicidio para inculparla: la historia de la “Viuda Negra” de Syracuse

Las pruebas forenses revelaron que tanto Michael Wallace como David Castor murieron por intoxicación con anticongelante (Captura de video)

Una madre ejemplar, dos maridos muertos y una hija al borde de la muerte. En el tranquilo suburbio de Syracuse, Nueva York, los vecinos jamás imaginaron que detrás de una fachada familiar se gestaba una de las historias criminales más inquietantes de la última década.

Stacey Castor, apodada por los medios como la “Viuda Negra”, tejió a lo largo de varios años una red de engaños y tragedias que transformó a su familia en protagonista de un caso policial que estremeció a Estados Unidos. El juicio que la condenó no solo sacó a la luz métodos de envenenamiento y disputas de herencia, sino también una cadena de traiciones y secretos que marcarían para siempre a sus propios hijos.

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Los inicios: una familia marcada por el drama

Stacey Castor nació en 1967 en Nueva York. Su madre, Judie Eaton, la describió como una joven brillante con interés en el Derecho. A los 17 años, Castor conoció a Michael Wallace, con quien se casó en 1990. De esa unión nacieron dos hijas, Ashley y Bree Wallace. La pareja, en apariencia estable, atravesaba dificultades económicas y problemas de alcohol que erosionaron la convivencia y generaron tensiones crecientes, según BBC News.

A pesar de sus problemas, Castor insistía en que sus hijas eran su mayor motivación. Sin embargo, la relación con Wallace se volvía cada vez más distante. Nadie en el entorno familiar sospechaba que la tragedia estaba a punto de instalarse en sus vidas y que la historia de los Wallace cambiaría para siempre la percepción de la comunidad sobre la familia.

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Michael Wallace experimentó síntomas inusuales antes de morir repentinamente en 2000, sin que se realizara una autopsia (Captura de video)

La extraña muerte de Michael Wallace

A finales de 1999, Michael Wallace comenzó a experimentar síntomas inusuales: pérdida de coordinación, dificultad para hablar y vómitos recurrentes. El 11 de enero de 2000, falleció repentinamente en su hogar.

Los médicos atribuyeron la muerte a un infarto, y Stacey Castor rechazó la realización de una autopsia. Poco después, cobró una póliza de seguro de vida por USD 55.000.

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La muerte de Wallace no fue investigada en profundidad en ese momento. Familiares y amigos intentaron seguir adelante, aunque algunos notaron que el duelo de Stacey parecía breve y que su actitud era más fría de lo esperado. Sin embargo, la sospecha real llegaría años después, cuando la justicia decidió revisar el caso bajo una nueva luz, al descubrirse un inquietante patrón, de acuerdo con Forensic Files.

David Castor, segundo esposo de Stacey, apareció muerto en 2005 junto a un vaso con líquido verde y una botella de anticongelante (Captura de video)

David Castor: un segundo matrimonio y otra tragedia

En 2003, Stacey Castor volvió a casarse, esta vez con David Castor. La unión duró poco. En agosto de 2005, David fue encontrado muerto en su dormitorio. Junto a su cuerpo había un vaso con un líquido verde y una botella de anticongelante. Stacey llamó al 911, informando que su esposo se había encerrado en la habitación.

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El sargento Michael Norton intervino en la escena. En un principio, la hipótesis de suicidio cobró fuerza, pero las circunstancias no cuadraban del todo. David Castor había sido excluido de su propio testamento días antes de morir.

La policía halló un termómetro del pavo con restos de anticongelante y ADN de la víctima, además de huellas dactilares de Stacey Castor en el vaso. Estos indicios encendieron las alarmas de los investigadores, que comenzaron a considerar la posibilidad de un asesinato cuidadosamente planeado.

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La policía encontró huellas de Stacey Castor en el vaso con anticongelante y ADN de David Castor en la sonda de pavo utilizada para envenenarlo (Captura de video)

Investigación forense: el giro que cambió todo

Las pruebas halladas en la escena y las inconsistencias en el relato de Stacey Castor motivaron a la policía a analizar su historial familiar. En septiembre de 2007, las autoridades ordenaron la exhumación del cuerpo de Michael Wallace.

El informe forense fue contundente: Wallace había muerto por intoxicación con anticongelante, el mismo método utilizado años después con David Castor. El fiscal Bill Fitzpatrick confirmó que los síntomas de ambos casos coincidían plenamente.

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El detective Dominick Spinelli explicó a All That’s Interesting que la posición de las huellas en el vaso sugería que alguien lo sostuvo desde abajo, probablemente para forzarlo en la boca de David. Además, la presencia de la sonda para pavo reforzó la hipótesis de que el veneno fue administrado intencionalmente. El hallazgo de estos patrones transformó la investigación y llevó a los agentes a profundizar en la vida privada de Stacey Castor.

Stacey Castor intentó inculpar a su hija Ashley mediante una carta de suicidio falsa para desviar la atención de la policía (Captura de video)

La caída: el error de Stacey y el intento de inculpar a su hija

Durante los interrogatorios, Stacey pronunció accidentalmente la palabra “antifree...” (el inicio en inglés de “antifreeze”, anticongelante) antes de corregirse, lo que despertó sospechas entre los investigadores al coincidir con la sustancia utilizada en los crímenes, tal como desarrolló BBC News.

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Al notar el avance de la investigación, ideó un plan desesperado: su hija Ashley, de 20 años, fue drogada en dos oportunidades después de que su madre la invitara a beber para “desahogarse”. La segunda vez, Bree, la hija menor, encontró a Ashley inconsciente.

Stacey Castor utilizó anticongelante como veneno para asesinar a sus dos esposos en Nueva York, según la investigación (Captura de video)

Ashley fue trasladada al hospital, donde la policía encontró junto a ella una carta de “suicidio” en la que supuestamente confesaba los asesinatos de Wallace y David Castor. La carta contenía errores ortográficos, como “antifree”, que coincidían con la pronunciación de Stacey durante los interrogatorios. Los agentes localizaron borradores de la carta en el ordenador familiar, lo que constituyó una prueba clave en el caso.

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La joven sobrevivió gracias a la intervención médica y negó haber escrito la nota. La secuencia de los hechos y la evidencia digital dejaron claro para los investigadores que Stacey había intentado inculpar a su propia hija para eludir la responsabilidad de sus crímenes.

El juicio y la condena de Stacey Castor

La muerte de Stacey Castor en prisión en 2016 puso fin a una historia criminal que fracturó irreversiblemente a su familia en Syracuse, Nueva York (Captura de video)

Las pruebas acumuladas fueron determinantes para el proceso judicial. Además de la sonda para pavo con restos de anticongelante y ADN de David, las huellas de Stacey Castor en el vaso y los archivos informáticos, la fiscalía demostró que Castor había falsificado el testamento de David para heredar su patrimonio. El patrón de comportamiento quedó al descubierto: la ambición y la frialdad guiaban sus acciones, según reconstruyó People.

En febrero de 2009, un jurado declaró culpable a Stacey Castor por asesinato en segundo grado, intento de asesinato y falsificación de testamento. La sentencia fue de 51 años de prisión.

Durante el juicio, Castor negó todos los cargos: “No maté a Michael Wallace, no maté a David Castor y no intenté matar a mi hija”, aseguró ante la corte y los medios, según All That’s Interesting. La contundencia de las pruebas, sin embargo, selló su destino.

El final de la retorcida historia

Stacey Castor falleció en prisión en junio de 2016 tras un infarto. La familia quedó completamente fracturada: su madre continuó defendiendo su inocencia y culpó a Ashley, quien había sido víctima directa de los intentos de asesinato y tenía apenas 11 años cuando perdió a su padre.