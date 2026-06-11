Ladrillos de adobe, 90 metros y un agujero en el desierto cargado de misterio: ¿existió realmente la Torre de Babel?

El zigurat Etemenanki de Babilonia es el candidato más citado para haber inspirado el relato bíblico de la Torre de Babel

¿La Torre de Babel fue solo un relato, o existió realmente una construcción que inspiró esta leyenda? Para la mayoría de los arqueólogos e historiadores actuales, el candidato más citado por los arqueólogos e historiadores actuales es el zigurat Etemenanki de Babilonia, aunque la falta de pruebas arqueológicas definitivas mantiene abierto el debate, según National Geographic.

La identificación de la Torre de Babel con el Etemenanki se basa en análisis arqueológicos y documentales, aunque no existe consenso definitivo. Este zigurat, construido en la antigua Babilonia entre los siglos XV y X a. C., es el edificio más vinculado a la narración bíblica, pero la ausencia de evidencias concluyentes impide afirmar que ambas estructuras sean idénticas.

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El relato de la Torre de Babel, presente en el Génesis, narra cómo los sobrevivientes del diluvio, que compartían un único idioma, se asentaron en la región de Sinar —correspondiente al sur del actual Irak— y decidieron construir una torre que alcanzara el cielo. La reacción de Dios, según el texto, fue dispersarlos y confundir sus lenguas y dio origen a la ciudad llamada Babel, detalla National Geographic.

Candidatos históricos a la Torre de Babel

La falta de pruebas arqueológicas definitivas impide confirmar que el Etemenanki y la Torre de Babel del Génesis sean la misma construcción

Durante siglos, exploradores y estudiosos sugerían ubicaciones reales distintas para la torre mencionada en la Biblia. Entre los lugares propuestos se encuentran Aquar Quf y Borsippa, ambos en el territorio de la antigua Mesopotamia. La investigación moderna señala principalmente al zigurat Etemenanki, situado en el centro de la histórica Babilonia.

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El historiador Juan Luis Montero Fenollós destaca que, en la Edad Media, apenas quedaban restos visibles de la torre, lo que dificultaba su identificación por los viajeros. No fue hasta 1913 cuando el arqueólogo alemán Robert Koldewey localizó las ruinas del templo-torre, consolidando a Etemenanki como el candidato más citado por los arqueólogos e historiadores actuales, informa National Geographic.

Evidencias arqueológicas del Etemenanki

La existencia histórica del Etemenanki fue confirmada mediante textos antiguos, como los escritos de Heródoto, y documentos cuneiformes hallados por arqueólogos. Esta estructura era un zigurat, una torre-templo escalonada levantada en honor a una deidad central —en este caso, el dios Marduk, protector de Babilonia— y cumplía una función religiosa.

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El Génesis sitúa la Torre de Babel en la región de Sinar, en el sur del actual Irak, y vincula su historia con la confusión de lenguas

Las excavaciones iniciales evidenciaron que el zigurat se construyó con ladrillos de adobe secados al sol y ladrillos de bitumen cocidos, ensamblados con barro. Un hallazgo de los años noventa fue la “Estela de la Torre de Babilonia”, con ilustraciones e inscripciones que describen una torre de 90 metros de altura (295 pies) y base cuadrada.

Estos datos permitieron crear modelos virtuales del Etemenanki, aunque especialistas como el académico británico Andrew George advierten que no se sabe con certeza si se lograron en la realidad tales dimensiones.

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Desafíos para probar la existencia real de la Torre de Babel

La historia del Etemenanki está marcada por numerosas reconstrucciones y destrucciones, incluidas invasiones, saqueos, deterioro natural y la demolición ordenada por Alejandro Magno en el año 331 a. C. Tras siglos de cambios, solo quedó un gran hoyo donde estaba la base de la estructura. Actualmente, el sitio se encuentra protegido por la UNESCO en el actual Irak.

Antes de que la investigación señalara al Etemenanki, exploradores y estudiosos propusieron lugares como Aquar Quf y Borsippa para ubicar la Torre de Babel

La ausencia de restos visibles de la superestructura dificulta la reconstrucción precisa del aspecto que tuvo el Etemenanki. Esta carencia de evidencias materiales impide que la arqueología confirme si fue efectivamente el edificio referido en el Génesis.

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El experto Andrew George, citado por National Geographic, sostiene que buscar pruebas definitivas sobre relatos legendarios es una tarea compleja.

El legado de la Torre de Babel en la cultura y la historia

Más allá de la evidencia material, la figura de la Torre de Babel influyó en la cultura occidental como símbolo de la diversidad de lenguas y culturas. El Etemenanki representa hoy el nexo entre historia, religión y la imaginación colectiva.

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Las destrucciones, reconstrucciones y la demolición ordenada por Alejandro Magno dejaron sin restos visibles al Etemenanki y mantienen abierto el debate sobre la Torre de Babel (Imagen Ilustrativa Infobae)

El término “torre”, empleado en el Génesis, probablemente refleja la impresión que causaban estas edificaciones en los israelitas, poco familiarizados con la arquitectura mesopotámica, según el especialista bíblico John Walton.