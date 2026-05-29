Historias

Un arrecife aislado, días a la deriva y 635 muertos: así fue el devastador naufragio del SS Norge

En medio de niebla y confusión operativa, el vapor chocó contra las rocas de Helen’s Reef y se hundió en minutos. Contaba con botes para apenas 251 personas de los 795 pasajeros que cruzaban el Atlántico

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El SS Norge, vapor de emigrantes construido en Escocia, trasladaba principalmente pasajeros de tercera clase desde Europa hacia Nueva York (Wikimedia Commons)
El SS Norge, vapor de emigrantes construido en Escocia, trasladaba principalmente pasajeros de tercera clase desde Europa hacia Nueva York (Wikimedia Commons)

El SS Norge fue un barco a vapor de pasajeros construido en Escocia en 1881 y operado, en sus últimos años, por la naviera danesa Det Forenede Dampskibs-Selskab (DFDS). Durante más de dos décadas trasladó a emigrantes desde puertos del norte de Europa hacia Nueva York, hasta que el 28 de junio de 1904 encalló en un arrecife cerca de Rockall, en el Atlántico Norte, y se hundió con un saldo de 635 muertos y apenas 160 sobrevivientes, según reconstrucciones históricas y reportes periodísticos de la época publicados por The New York Times.

Aquel naufragio —ocurrido ocho años antes del Titanic— quedó como una advertencia: por la velocidad con la que se perdió el buque y por lo que reveló sobre el viaje migratorio en tercera clase, la fragilidad de las comunicaciones en alta mar y las limitaciones del salvamento.

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La tragedia impulsó debates y reformas en torno a la seguridad marítima en Europa y expuso la brecha entre el crecimiento del negocio transatlántico y la protección real de quienes viajaban en condiciones precarias.

Un barco para emigrantes: ruta, capacidad y condiciones a bordo

El SS Norge —de 3.359 toneladas y 105 metros de eslora, con casco de hierro— fue concebido para cubrir rutas entre Escandinavia y América en una era de expansión del tráfico transatlántico. Su clientela principal eran familias y trabajadores que viajaban en tercera clase, el segmento más numeroso y también el más vulnerable por espacio, acceso a cubiertas y posibilidades de evacuación.

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El último viaje comenzó en Copenhague y continuó por Oslo y Kristiansand antes de poner proa hacia Nueva York. A bordo iban cerca de 795 pasajeros, con nacionalidades diversas: noruegos, daneses, suecos, rusos y otros europeos que buscaban establecerse en Estados Unidos. La cifra —repetida en reconstrucciones históricas y cronologías de desastres— muestra el problema central: un buque lleno en un corredor marítimo peligroso, con clima cambiante y navegación compleja.

Infografía que muestra el SS Norge, un barco a vapor en aguas turbulentas, con texto y gráficos explicando su naufragio y las 635 víctimas.
El naufragio del SS Norge en 1904 causó 635 muertos y provocó reformas en la seguridad marítima europea (Imagen Ilustrativa Infobae)

El historiador y divulgador de patrimonio marítimo que mantiene el archivo digital Norway Heritage, archivo digital sobre patrimonio marítimo noruego, recopiló reportes de diarios y testimonios de sobrevivientes que describieron el caos posterior al impacto y el efecto del pánico sobre la evacuación. En una de esas crónicas, un sobreviviente relató una escena que explica la magnitud de la tragedia: “Cuando salí a la superficie, observé varios cuerpos flotando”, según el reporte reproducido por The New York Times en julio de 1904 y republicado en el compendio de Norway Heritage.

También la emisora pública estadounidense PBS, en su cronología de grandes catástrofes marítimas, incluyó el caso y consignó que el 28 de junio de 1904 el Norge encalló en el Atlántico Norte, un dato que lo ubica en el mismo período que otros siniestros que empujaron cambios técnicos y regulatorios en el transporte marítimo.

El choque en Helen’s Reef: niebla, cálculo y un hundimiento rápido

El 28 de junio de 1904, a las 7:45, el SS Norge chocó contra rocas sumergidas en la zona conocida como Helen’s Reef, un sector asociado a Rockall, un islote rocoso aislado. El registro horario aparece de forma consistente en reconstrucciones históricas europeas y en archivos de prensa; el portal noruego Store norske leksikon, enciclopedia noruega de referencia, también fija ese momento como el momento clave del desastre.

La secuencia posterior fue breve: el impacto abrió una vía de agua, el barco comenzó a hundirse y la emergencia se descontroló en minutos. En esa combinación de niebla cerrada, mar agitado y confusión operativa, los botes salvavidas no alcanzaron o no pudieron utilizarse con eficacia.

Un estudio académico disponible en DiVA Portal, repositorio académico, resumió un hallazgo: el Norge contaba con botes para 251 personas, “aproximadamente un tercio” de quienes iban a bordo, una proporción que hacía previsible el desenlace incluso antes del choque.

Ilustración de acuarela de un gran barco hundiéndose por la popa, con personas cayendo al mar y varios botes salvavidas llenos en primer plano.
Sobrevivientes del naufragio del SS Norge relataron el caos tras el choque y la dureza de ser rescatados días después en alta mar (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tragedia no se explica solo por una mala decisión de rumbo o por un error de cálculo. Se explica por la suma: una ruta peligrosa, una navegación afectada por condiciones meteorológicas y, sobre todo, un sistema de salvamento insuficiente para una embarcación que transportaba a cientos de emigrantes. Por eso, cuando se cuantifica el resultado, la cifra resume el resultado: 635 muertos. 160 sobrevivientes.

En el archivo de Outer Hebrides Heritage Services, organismo/archivo local de patrimonio de las Hébridas, el naufragio se recuerda como una catástrofe humana de emigrantes “en ruta a Nueva York” y se detalla que los sobrevivientes pasaron días en botes antes de ser recogidos y trasladados a distintos puertos, un dato que refuerza que el rescate no fue inmediato ni coordinado.

El impacto en Europa: el antes y el después de un desastre olvidado

Aunque el SS Norge no quedó instalado en la cultura popular como el Titanic, su naufragio fue uno de los peores desastres marítimos europeos previos a 1912. El golpe fue particularmente sensible en comunidades emigrantes del norte de Europa: el barco era parte del corredor que conectaba el “Viejo Continente” con el proyecto de vida en Estados Unidos.

El episodio abrió discusiones sobre regulaciones, controles de seguridad, requisitos de botes, entrenamiento de tripulaciones y responsabilidades empresariales en el negocio de transportar migrantes. El caso anticipó debates que, con el tiempo, derivaron en estándares internacionales más exigentes en materia de salvamento y navegación.

Más de un siglo después, persiste como símbolo de un tránsito migratorio que no fue épico ni romántico, sino físico, masivo y riesgoso.

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