La decepción de LeBron James y el premio que aún le duele: “Ese es el único que no tengo en mi casa”

LeBron James revela su decepción por no haber ganado el premio al Mejor Defensor del Año, el único gran galardón individual que le falta en la NBA (Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images)

La persistente frustración de LeBron James por no haber obtenido el premio al Mejor Defensor del Año quedó nuevamente expuesta tras declarar en el podcast The Shop que ese galardón, entregado en 2013 al pívot español Marc Gasol, es el único gran logro individual que le falta en su palmarés. Según sus propias palabras, “de alguna manera duele”, como recogió el medio deportivo español Mundo Deportivo.

La controversia sobre el premio de 2013

La polémica decisión de 2013 en la NBA sigue provocando debate, ya que Marc Gasol ganó el premio al Mejor Defensor sin integrar el primer equipo defensivo (REUTERS/Eric Miller/File Photo)

James sostiene que sus méritos en la cancha justificaban el reconocimiento ese año y considera inusual que el galardonado no haya sido incluido en el primer equipo defensivo de la temporada, lo que generó debate entre aficionados y analistas por romper la tradición de la liga.

“No tiene sentido. El año que terminé segundo en el premio al Mejor Defensor del Año, el tipo que lo ganó ni siquiera estuvo en el primer equipo defensivo”, expresó el alero, según Mundo Deportivo.

Esta decisión sigue siendo motivo de discusión en cada temporada de premios, ya que pone en cuestión la coherencia de los reconocimientos individuales en la NBA.

El reencuentro entre James y Gasol en los Lakers

Años después de aquella controversia, LeBron James y Marc Gasol coincidieron como compañeros en los Lakers durante la temporada 2020-2021. Según Mundo Deportivo, el reencuentro dio pie a bromas sobre el episodio del galardón, convirtiendo la anécdota en un tema habitual dentro del vestuario, aunque la situación evidenció que el asunto seguía presente para ambos.

Si bien la tensión inicial no se disipó por completo, la convivencia consolidó un respeto deportivo mutuo, donde rivalidad y camaradería coexistieron.

La rivalidad entre LeBron James y Marc Gasol cobró vida dentro del vestuario de los Lakers, donde bromas y comentarios recordaron la controversia del premio (EFE/EPA/ALEX GALLARDO)

Durante esa temporada, la interacción entre James y Gasol mostró cómo los premios individuales pueden influir en la dinámica interna de un equipo, incluso cuando los protagonistas ya no compiten directamente por el mismo logro.

La “espinita” de LeBron y la comparación con Beyoncé

En una analogía significativa, James comparó su frustración con la experiencia de Beyoncé en los premios Grammy, donde la cantante estadounidense, a pesar de su éxito, tardó años en obtener el galardón a Mejor Álbum del Año.

Según relató el propio jugador, aunque Beyoncé finalmente consiguió el Grammy con Cowboy Carter, él sigue esperando sumar el premio al Mejor Defensor del Año a su colección personal.

LeBron James comparó su frustración por el galardón perdido con la experiencia de Beyoncé en los Grammy, evidenciando el valor simbólico del premio (Foto AP/Chris Pizzello)

Esta comparación subraya el valor simbólico que el galardón tiene para una superestrella acostumbrada a ganar casi todo. Para James, la ausencia de ese trofeo representa un desafío pendiente y una referencia constante en su carrera, evidente en los comentarios habituales entre compañeros y rivales.

Rivalidad, respeto y legado en la NBA

Con el paso de los años, la “espinita” del premio perdido se ha integrado en la narrativa personal y profesional de LeBron James. El episodio, lejos de quedar en el olvido, permanece como motivo de conversación y análisis tanto en medios especializados como en el entorno de la NBA.

La relación entre James y Gasol, transformada en respeto y camaradería, ejemplifica cómo la rivalidad puede evolucionar en el deporte profesional.

La historia del premio disputado entre James y Gasol subraya cómo la rivalidad, el respeto y el legado marcan la carrera de las estrellas de la NBA (Mandatory Credit: Kevin Jairaj-Imagn Images)

La historia del premio al Mejor Defensor del Año en 2013 y las reacciones de sus protagonistas mantienen vigente el debate sobre la justicia y coherencia de los reconocimientos individuales en la liga, consolidando a ambos jugadores como referentes tanto por sus logros como por la manera en que afrontaron una de las controversias más recordadas de la última década en la NBA.