No solo petróleo, gas y fertilizantes: la Guerra en Medio Oriente también disparó el precio mundial del pistacho

La producción de pistachos argentinos crece a un ritmo sostenido y atrae inversores internacionales Pistachos (Freepik)

El 26 de febrero pasado se celebró el “Día mundial del Pistacho”. Dos días después, el 28, se inició la Guerra en Medio Oriente, que además de Israel enfrentó a los dos principales productores mundiales de este fruto seco que en los últimos años se puso de moda.

Estados Unidos es el principal productor mundial, con casi 713.000 toneladas producidas (principalmente en California) en el “año comercial” 2025/26, nada menos que 65% de la producción mundial, e Irán es el segundo, con unas 200.000 toneladas, un 13% del total. Es decir, dos de los tres protagonistas de la guerra explican el 83% de la producción global y un país cercano a la zona de conflicto, Turquía, produce otro 11%, estirando la proporción al 94 por ciento.

Más grave aún, el grueso del comercio mundial se realiza por el Estrecho de Ormuz, con lo cual la guerra provocó el mayor aumento del precio del pistacho en los últimos ocho años, tanto por la interrupción de los suministros como por la fuerte demanda, impulsada por el auge de productos como el chocolate de Dubái y otros alimentos elaborados a base de pistacho.

De hecho, la proporción iraní del comercio mundial, cerca de 30%, es aun mayor a su participación en la producción, mientras EEUU consume gran parte de lo que produce.

El precio del pistacho, precisó un artículo del Financial Times, llegó en marzo a su nivel más alto desde 2018, 4,57 dólares por libra, esto es,poco más de 10 dólares el kilo. Además, la cosecha de 2025 fue inferior a lo esperado en los principales países productores, incluida Irán, afectada por la sequía. Además, las exportaciones iraníes ya estaban limitadas por sanciones y conflictos internos, a lo que en la últimas semanas se sumaron los cortes de internet, que complican la coordinación con compradores internacionales.

El gráfico del precio del pistacho de FRED (sigla de Federal Reserve Economic Data), el seguimiento que realiza el Banco Central de EEUU, es contundente al respecto. Tras un largo período de estabilidad, casi una línea horizontal, los precios se dispararon con la guerra. Los compradores internacionales buscan alternativas de provisión, pero los exportadores de EEUU ya vendieron la mayor parte de su stock, con lo cual la persistencia del conflicto, los precios seguirían su escalada.

En la Argentina, en los últimos años el cultivo del pistacho se proyectó como un producto orientado a una demanda mundial en crecimiento. La brecha entre oferta y demanda provocó que los precios se duplicaran en varios mercados y generó interés por nuevos productores que pudieran abastecer a mercados con escasez. “El pistacho no es una moda, viene creciendo hace veinte años a un 6,5% anual. La oferta tiene una barrera de entrada muy alta, principalmente agroclimática, y es capital intensivo al inicio. Eso hace que la brecha entre demanda y producción se agrande año contra año, y para 2040 se estima un déficit estructural de 250.000 toneladas”, había señalado a Infobae, en el pasado día mundial del futo, Juan Ignacio Ponelli, dueño de Agrofides, “

En el país, el modelo adoptado en varios proyectos combina la plantación de hectáreas, infraestructura y administración profesionalizada por fideicomisos rurales, con costos por hectárea de unos 72.000 dólares incluyendo inversión inicial y gastos anuales.

El pistacho argentino se utiliza en helados, chocolates, postres y recetas gourmet, al mismo tiempo que impulsa producción, inversión y exportaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

El retorno no es inmediato, pues los cultivos empiezan a dar su fruto a partir del séptimo año, aunque llegado ese punto son muy gauchas, al punto de mantenerse productivas durante casi 50 años, aunque no de forma constante. Eso depende mucho de las condiciones climáticas.

El auge del pistacho en Argentina abarcó la gastronomía: heladerías, chocolaterías y pastelerías lo adoptaron como ingrediente en preparaciones dulces y saladas: el fruto dejó de ser exclusivo de nichos gourmet.

Además, posee buenas propiedades nutricionales: alto contenido de proteínas, grasas saludables y minerales, lo cual reforzó su posición como “producto funcional”, más allá de su sabor y textura.

Dónde se produce en la Argentina

En el país la superficie sembrada con pistacho aumentó fuertemente en los últimos años. San Juan lidera con unas 6.500 hectáreas, casi 90% de la superficie y la producción nacional y Mendoza la secunda con cerca de 770 hectáreas. La Rioja y La Pampa tienen áreas dispersas dedicadas al cultivo.

Trabajadores en Piste, una empresa familiar pionera en el cultivo de pistachos en Argentina, preparan portainjertos de pistacho en la provincia de San Juan, Argentina. 17 nov, 2025. REUTERS/Ramiro Gomez

“Argentina creció aproximadamente 500% en superficie plantada en los últimos años, pero en proporciones mundiales sigue siendo muy pequeña. Eso nos da una posibilidad de crecimiento enorme y la oportunidad de reconvertir otros sectores, como la uva, que hoy está en crisis en varias regiones”, agregó Ponelli.

El pistacho fue así una oportunidad para la diversificación agrícola frente a cultivos tradicionales, en especial en regiones en que el clima limita otras producciones. Pero la Argentina aún no produce suficiente para abastecer toda la demanda local, aunque sí sería satisfecha cuando todo lo plantado en los últimos años entre en producción. Además, la Argentina ya exporta pistacho, aunque todavía menos delo que importa del producto.