El gol de Enzo Fernández para el triunfo del Chelsea ante Leeds que valió la clasificación a la final de la FA Cup

Enzo Fernández volvió a destacarse en Inglaterra al anotar el gol que abrió el marcador para la victoria del Chelsea sobre Leeds United por 1-0 en la semifinal de la FA Cup. El encuentro, disputado en el estadio de Wembley, marcó el regreso del mediocampista argentino al gol y a la capitanía con los Blues, consolidando su papel central en un momento de cambio para el club londinense.

La definición llegó a los 23 minutos del primer tiempo. Tras una salida larga del arquero Robert Sánchez, un error de la defensa rival permitió a Chelsea recuperar el balón y lanzar un ataque por la banda derecha. Pedro Neto ejecutó un centro preciso y Enzo Fernández se impuso de cabeza en el área, superando a los centrales y abriendo el marcador. Este gol representó el segundo del argentino en la presente edición de la FA Cup y elevó su cuenta personal a 13 en la temporada.

El partido se jugó bajo un clima de tensión institucional en Chelsea. La reciente salida de Liam Rosenior como director técnico, consecuencia de una serie de resultados adversos, llevó a la designación de Calum McFarlane como entrenador interino. El club atraviesa una campaña compleja en la Premier League, donde la clasificación a la próxima Champions League está comprometida al ubicarse en el octavo lugar a 10 puntos de los puestos que otorgan plazas. En ese marco, la FA Cup aparece como la única oportunidad concreta de darle una alegría a los hinchas y la obtención de un título.

La actuación de Fernández con el nuevo entrenador en cancha resultó significativa y puso en el centro del debate la medida que había tomado su ex técnico de marginarlo del equipo tras sus declaraciones. El ex River Plate fue multado luego de unas palabras sobre su preferencia por la ciudad de Madrid, que generaron especulaciones sobre un futuro traspaso a Real Madrid. “Si tengo que elegir una ciudad donde vivir es Madrid, me gusta mucho y es muy parecida a Buenos Aires”, había expresado Fernández.

Enzo Fernández abrió el marcador para el Chelsea en la FA Cup (Reuters)

Posteriormente, el jugador aclaró que su comentario no tenía relación con los rumores de transferencia y manifestó: “El interés por la ciudad de Madrid no tiene nada que ver con los rumores sobre si estoy abierto a unirme al Real Madrid o no, simplemente amo la ciudad, eso es todo”.

La reacción del club incluyó la exclusión del mediocampista de los partidos anteriores de FA Cup y Premier League, una medida que coincidió con el deterioro deportivo del equipo. Finalmente, la dirigencia optó por un cambio en la conducción técnica, hecho que descontracturó la situación del argentino en el plantel.

El triunfo frente a Leeds United clasifica a Chelsea a la final de la FA Cup, que se disputará el 16 de mayo nuevamente en Wembley. El rival será Manchester City (Le ganó 2-1 al Southampton), en una cita que puede definir el futuro inmediato de varios integrantes del plantel londinense y, en particular, de Enzo Fernández. El equipo de Leeds, por su parte, sigue enfocando sus esfuerzos en evitar el descenso en la Premier, pero el acceso a la semifinal ya representó un logro relevante para la institución.

Chelsea accedió a esta instancia tras eliminar a Port Vale con un marcador contundente, mientras que Leeds United avanzó luego de vencer por penales a West Ham. El antecedente más reciente entre ambos equipos había terminado en empate 2-2 en Stamford Bridge.