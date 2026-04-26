Honduras

Rebajas puntuales en kerosene y gas vehicular no frenan nueva ola de alzas en combustibles en Honduras

La nueva estructura de precios de los combustibles trae alivios limitados para los consumidores, mientras crece el debate sobre la sostenibilidad de los subsidios estatales.

Guardar
Semana a semana hondureños hacen frente al aumento en el precios de los carburantes
Semana a semana hondureños hacen frente al aumento en el precios de los carburantes

Los consumidores hondureños recibirán un respiro parcial en sus bolsillos durante la semana del 27 de abril al 3 de mayo, con rebajas puntuales en algunos derivados del petróleo. El kerosene baja 2.11 lempiras, fijando su precio en 142.22 lempiras por galón, mientras que el GLP vehicular experimenta una ligera reducción de 0.13 centavos, para ubicarse en 49.66 lempiras.

Estas disminuciones resultan insuficientes para neutralizar los incrementos registrados en los combustibles de mayor consumo. La gasolina regular sube 1.76 lempiras y se cotiza en 127.37 lempiras por galón; el diésel aumenta 1.29 lempiras hasta los 141.38 lempiras, y la gasolina súper presenta un alza de 0.42 centavos, alcanzando los 138.75 lempiras.

Con este nuevo ajuste, Honduras suma varias semanas consecutivas de incrementos en los carburantes, reflejo directo del comportamiento del mercado internacional. La volatilidad en los precios del crudo se ha intensificado debido a la creciente tensión geopolítica en el Medio Oriente, donde el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán mantiene en alerta a los mercados energéticos.

Uno de los principales focos de preocupación es el estrecho de Ormuz, vía estratégica por la que circula cerca del 20 % del petróleo y gas a nivel mundial. Cualquier interrupción en esta ruta afecta de inmediato los precios internacionales, lo que se traduce en ajustes semanales para países importadores como Honduras.

El aumento en los carburantes genera presión en la economía y eleva el costo de vida de la población
El aumento en los carburantes genera presión en la economía y eleva el costo de vida de la población

A nivel interno, el gobierno continúa implementando medidas de contención para mitigar el impacto en la población. Entre ellas destaca el subsidio al GLP doméstico, cuyo precio permanece congelado en 238.13 lempiras, beneficiando directamente a millones de hogares que dependen de este combustible para cocinar.

No obstante, estas políticas fomentan el debate en el ámbito económico. El vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT), Enrique Jaar, advirtió que mantener subsidios de forma prolongada no es viable: “Es algo inevitable, no es sostenible estar dando estos subsidios, estamos viendo incremento en las tarifas, esto es algo que tiene que pasar, se sale de las manos del gobierno y de los empresarios”, señaló el representante empresarial.

Además, Jaar sostuvo que el gobierno debe garantizar la recaudación de los tributos necesarios para sostener la inversión en infraestructura, al tiempo que hizo un llamado a todos los sectores a aportar su “grano de arena” frente a la crisis.

Honduras sigue siendo vulnerable a los cambios en el mercado internacional al depender de la importación de hidrocarburos
Honduras sigue siendo vulnerable a los cambios en el mercado internacional al depender de la importación de hidrocarburos

El representante empresarial enfatizó que tanto el sector público como el privado deben apostar por soluciones creativas ante el entorno adverso, y subrayó que los empresarios tienen el reto de generar estabilidad y confianza para mantener y atraer inversión, incluso en medio de la incertidumbre económica.

Honduras, al ser un país altamente dependiente de la importación de hidrocarburos, es particularmente vulnerable a choques externos. A diferencia de economías con producción propia de petróleo, el país no tiene capacidad de amortiguar de forma estructural las alzas internacionales, lo que obliga a trasladar, casi de forma inmediata, las variaciones del mercado global al consumidor final. Esta dependencia también limita el margen de acción del gobierno, que recurre a subsidios como medida temporal, pero sin resolver el problema de fondo.

De persistir la tendencia internacional, pueden producirse nuevos ajustes en las próximas semanas.

Temas Relacionados

HondurasCombustiblesSubsidioGobiernoOrmuz

Últimas Noticias

La dictadura de Nicaragua afina su maquinaria de propaganda de la mano de China y Rusia

Con asesoría rusa y tecnología china, el régimen de Ortega y Murillo desarrolla un sistema de propaganda que combina censura, formación de cuadros y control digital

La dictadura de Nicaragua afina su maquinaria de propaganda de la mano de China y Rusia

Honduras y España consolidan alianza estratégica de cooperación

Ambas delegaciones destacaron el impacto de proyectos financiados por España en zonas vulnerables.

Honduras y España consolidan alianza estratégica de cooperación

Guatemala impide el ingreso de 432 extranjeros entre enero y abril por no cumplir requisitos migratorios

La información proporcionada por autoridades migratorias señala que la aplicación de controles reforzados resultó en la denegación de entrada a personas originarias de varios países

Guatemala impide el ingreso de 432 extranjeros entre enero y abril por no cumplir requisitos migratorios

Honduras: 574 personas han sido las víctimas mortales por accidentes viales los primeros cuatro meses del 2026

Los motociclistas representan el 46.3 % de las víctimas fatales en siniestros de tránsito a nivel nacional.

Honduras: 574 personas han sido las víctimas mortales por accidentes viales los primeros cuatro meses del 2026

Minería y construcción empujan el crecimiento económico de Nicaragua

El reciente informe del Banco Central da cuenta de una expansión sostenida durante el primer bimestre de 2026, con principales avances en la extracción de minerales preciosos, la obra civil y las actividades comerciales, según los datos oficiales

Minería y construcción empujan el crecimiento económico de Nicaragua

TECNO

Copilot ya puede hacer el trabajo por ti en Word y Excel sin tener que decirles cómo hacerlo

Copilot ya puede hacer el trabajo por ti en Word y Excel sin tener que decirles cómo hacerlo

Todo lo que escribís en una IA puede ser usado en tu contra

Los 10 animes más populares en Crunchyroll esta semana

Aprende a identificar canciones creadas con IA en Spotify gracias a esta función

La función de WhatsApp que debes revisar todos los días para evitar que roben tu cuenta

ENTRETENIMIENTO

Star Wars regresa al cine con “The Mandalorian & Grogu”: Jon Favreau reveló detalles y la participación de Martin Scorsese

Star Wars regresa al cine con “The Mandalorian & Grogu”: Jon Favreau reveló detalles y la participación de Martin Scorsese

Lisa Kudrow y el dilema de “Friends”: el vacío de Matthew Perry y la verdad sobre una nueva temporada

La historia detrás de la rivalidad entre Michael Jackson y Prince: “Se respetaban mucho”

Erin Moriarty reveló el impacto de su enfermedad de Graves: “No estuve tan presente para Starlight en la última temporada de The Boys”

Antonio Banderas revela las barreras que enfrentó al llegar a Hollywood

MUNDO

La jefa de la iglesia anglicana se reunirá este lunes por primera vez con el papa León XIV en Roma

La jefa de la iglesia anglicana se reunirá este lunes por primera vez con el papa León XIV en Roma

Comenzó en Damasco el primer juicio público contra figuras cercanas al ex dictador Bashar Al-Assad

El turismo en Bali se consolida gracias a su oferta natural y cultural diversificada

El director del OIEA solicitó el inicio urgente de las reparaciones en la central de Chernóbil

La Unión Europea condenó el ataque a Donald Trump en Washington y rechazó la violencia política