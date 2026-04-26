Rebajas puntuales en kerosene y gas vehicular no frenan nueva ola de alzas en combustibles en Honduras

Semana a semana hondureños hacen frente al aumento en el precios de los carburantes

Los consumidores hondureños recibirán un respiro parcial en sus bolsillos durante la semana del 27 de abril al 3 de mayo, con rebajas puntuales en algunos derivados del petróleo. El kerosene baja 2.11 lempiras, fijando su precio en 142.22 lempiras por galón, mientras que el GLP vehicular experimenta una ligera reducción de 0.13 centavos, para ubicarse en 49.66 lempiras.

Estas disminuciones resultan insuficientes para neutralizar los incrementos registrados en los combustibles de mayor consumo. La gasolina regular sube 1.76 lempiras y se cotiza en 127.37 lempiras por galón; el diésel aumenta 1.29 lempiras hasta los 141.38 lempiras, y la gasolina súper presenta un alza de 0.42 centavos, alcanzando los 138.75 lempiras.

Con este nuevo ajuste, Honduras suma varias semanas consecutivas de incrementos en los carburantes, reflejo directo del comportamiento del mercado internacional. La volatilidad en los precios del crudo se ha intensificado debido a la creciente tensión geopolítica en el Medio Oriente, donde el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán mantiene en alerta a los mercados energéticos.

Uno de los principales focos de preocupación es el estrecho de Ormuz, vía estratégica por la que circula cerca del 20 % del petróleo y gas a nivel mundial. Cualquier interrupción en esta ruta afecta de inmediato los precios internacionales, lo que se traduce en ajustes semanales para países importadores como Honduras.

El aumento en los carburantes genera presión en la economía y eleva el costo de vida de la población

A nivel interno, el gobierno continúa implementando medidas de contención para mitigar el impacto en la población. Entre ellas destaca el subsidio al GLP doméstico, cuyo precio permanece congelado en 238.13 lempiras, beneficiando directamente a millones de hogares que dependen de este combustible para cocinar.

No obstante, estas políticas fomentan el debate en el ámbito económico. El vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT), Enrique Jaar, advirtió que mantener subsidios de forma prolongada no es viable: “Es algo inevitable, no es sostenible estar dando estos subsidios, estamos viendo incremento en las tarifas, esto es algo que tiene que pasar, se sale de las manos del gobierno y de los empresarios”, señaló el representante empresarial.

Además, Jaar sostuvo que el gobierno debe garantizar la recaudación de los tributos necesarios para sostener la inversión en infraestructura, al tiempo que hizo un llamado a todos los sectores a aportar su “grano de arena” frente a la crisis.

Honduras sigue siendo vulnerable a los cambios en el mercado internacional al depender de la importación de hidrocarburos

El representante empresarial enfatizó que tanto el sector público como el privado deben apostar por soluciones creativas ante el entorno adverso, y subrayó que los empresarios tienen el reto de generar estabilidad y confianza para mantener y atraer inversión, incluso en medio de la incertidumbre económica.

Honduras, al ser un país altamente dependiente de la importación de hidrocarburos, es particularmente vulnerable a choques externos. A diferencia de economías con producción propia de petróleo, el país no tiene capacidad de amortiguar de forma estructural las alzas internacionales, lo que obliga a trasladar, casi de forma inmediata, las variaciones del mercado global al consumidor final. Esta dependencia también limita el margen de acción del gobierno, que recurre a subsidios como medida temporal, pero sin resolver el problema de fondo.

De persistir la tendencia internacional, pueden producirse nuevos ajustes en las próximas semanas.