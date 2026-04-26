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El Salvador asegura presencia en Mundial femenino de voleibol playa tras victoria sobre Puerto Rico

Las jugadoras Fátima Giselle Rendón y Débora Medina consiguieron su pase tras superar a sus rivales en dos sets, consolidando la participación salvadoreña en el certamen mundial, programado en Países Bajos en el mes de julio

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La dupla salvadoreña Fátima Giselle Rendón y Débora Medina aseguró su clasificación al Mundial Sub-18 de voleibol playa en República Dominicana tras vencer a Puerto Rico. (Foto cortesía Federación Salvadoreña de Voleibol)
La dupla salvadoreña Fátima Giselle Rendón y Débora Medina aseguró su clasificación al Mundial Sub-18 de voleibol playa en República Dominicana tras vencer a Puerto Rico. (Foto cortesía Federación Salvadoreña de Voleibol)

Fátima Giselle Rendón y Débora Medina, la dupla salvadoreña, sellaron su clasificación al Mundial Sub-18 de voleibol playa tras vencer a Puerto Rico en el torneo clasificatorio NORCECA celebrado en República Dominicana. El resultado les otorga un lugar en la máxima cita juvenil de la disciplina, prevista del 8 al 12 de julio en La Haya, Países Bajos.

En las semifinales femeninas del torneo clasificatorio NORCECA Sub-18, los equipos de Estados Unidos, Costa Rica, El Salvador y Canadá lograron asegurar su cupo para el Campeonato Mundial Sub-18, según la información oficial del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES) y la Federación Salvadoreña de Voleibol. Este avance representa un logro destacado para el voleibol playa salvadoreño, dado que la dupla de Rendón y Medina superó a las puertorriqueñas Ana Barcías y Coralys Pérez en dos sets corridos, con parciales de 24-22 y 21-15.

El Salvador accedió a las semifinales del torneo clasificatorio NORCECA Sub-18, junto a Estados Unidos, Costa Rica y Canadá, garantizando su cupo mundialista. (Foto cortesía Federación Salvadoreña de Voleibol)
El Salvador accedió a las semifinales del torneo clasificatorio NORCECA Sub-18, junto a Estados Unidos, Costa Rica y Canadá, garantizando su cupo mundialista. (Foto cortesía Federación Salvadoreña de Voleibol)

La trayectoria de Rendón y Medina en el certamen fue consistente. Iniciaron el torneo con victorias directas sobre las selecciones de Trinidad y Tobago y Costa Rica, sin ceder sets en la fase de grupos. Su desempeño permitió que El Salvador accediera a las instancias definitivas en condición invicta, una muestra del crecimiento del voleibol playa femenino nacional en la región norte, centroamericana y caribeña.

El siguiente paso para la dupla será enfrentar a las canadienses Julia McDougall y Natalia Casas, quienes también avanzaron a las semifinales tras derrotar cómodamente a las guatemaltecas Daniela Campos y Fátima Reina, con sets de 21-3 y 21-9. Estados Unidos y Costa Rica completan el cuadro de semifinales, tras las victorias de Lauren Leach y Janie McCanna (Estados Unidos) sobre las bermudeñas Olivia Gazzard y Sophie Weikl (21-8, 21-9), y de Keila Moreno e Ingrid Núñez (Costa Rica) sobre Zoe Paniagua y Yerelin Reyes, el equipo local, por 22-20 y 21-19.

Rendón y Medina derrotaron a Puerto Rico en dos sets seguidos, con marcadores de 24-22 y 21-15, logrando una victoria clave para el voleibol salvadoreño. (Foto cortesía Federación Salvadoreña de Voleibol)
Rendón y Medina derrotaron a Puerto Rico en dos sets seguidos, con marcadores de 24-22 y 21-15, logrando una victoria clave para el voleibol salvadoreño. (Foto cortesía Federación Salvadoreña de Voleibol)

Como consecuencia de estos resultados, los cuatro equipos semifinalistas femeninos tienen asegurada su presencia en el Mundial Sub-18. Queda por definirse la última plaza que se conocerá tras la ronda de eliminación final, programada para el domingo en el mismo escenario de Juan Dolio, República Dominicana.

Rendón y Medina cuentan con experiencia previa en competencias internacionales y han integrado selecciones nacionales desde temprana edad. En 2024, obtuvieron el campeonato invictas en la segunda edición del Campeonato Centroamericano de Voleibol Playa Sub-17, disputado en San José, Costa Rica, lo que las consolidó como una de las duplas más sólidas en la región centroamericana en la categoría juvenil.

El Salvador avanzó invicto a las instancias decisivas del clasificatorio NORCECA tras imponerse a Trinidad y Tobago y Costa Rica en la fase de grupos. (Foto cortesía Federación Salvadoreña de Voleibol)
El Salvador avanzó invicto a las instancias decisivas del clasificatorio NORCECA tras imponerse a Trinidad y Tobago y Costa Rica en la fase de grupos. (Foto cortesía Federación Salvadoreña de Voleibol)

El reconocimiento a la trayectoria de Fátima Giselle Rendón incluyó el premio Cultura y Deporte en la Edición 35 del Homenaje a las Estrellas del Deporte, auspiciado por Centro Legal. Este galardón destaca no solo su rendimiento competitivo, sino también su papel en la proyección del voleibol salvadoreño a nivel internacional.

El reciente anuncio de la clasificación al Mundial Sub-18 fue compartido por el INDES, la Federación Salvadoreña de Voleibol y la federación respectiva, quienes transmitieron felicitaciones a las jugadoras y al cuerpo técnico, subrayando el avance para el deporte salvadoreño.

El Campeonato Mundial Sub-18 de Voleibol Playa se disputará del 8 al 12 de julio en La Haya, Países Bajos, evento que congregará a las mejores selecciones juveniles del mundo.

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