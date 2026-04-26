El Salvador asegura presencia en Mundial femenino de voleibol playa tras victoria sobre Puerto Rico

Fátima Giselle Rendón y Débora Medina, la dupla salvadoreña, sellaron su clasificación al Mundial Sub-18 de voleibol playa tras vencer a Puerto Rico en el torneo clasificatorio NORCECA celebrado en República Dominicana. El resultado les otorga un lugar en la máxima cita juvenil de la disciplina, prevista del 8 al 12 de julio en La Haya, Países Bajos.
En las semifinales femeninas del torneo clasificatorio NORCECA Sub-18, los equipos de Estados Unidos, Costa Rica, El Salvador y Canadá lograron asegurar su cupo para el Campeonato Mundial Sub-18, según la información oficial del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES) y la Federación Salvadoreña de Voleibol. Este avance representa un logro destacado para el voleibol playa salvadoreño, dado que la dupla de Rendón y Medina superó a las puertorriqueñas Ana Barcías y Coralys Pérez en dos sets corridos, con parciales de 24-22 y 21-15.
La trayectoria de Rendón y Medina en el certamen fue consistente. Iniciaron el torneo con victorias directas sobre las selecciones de Trinidad y Tobago y Costa Rica, sin ceder sets en la fase de grupos. Su desempeño permitió que El Salvador accediera a las instancias definitivas en condición invicta, una muestra del crecimiento del voleibol playa femenino nacional en la región norte, centroamericana y caribeña.
El siguiente paso para la dupla será enfrentar a las canadienses Julia McDougall y Natalia Casas, quienes también avanzaron a las semifinales tras derrotar cómodamente a las guatemaltecas Daniela Campos y Fátima Reina, con sets de 21-3 y 21-9. Estados Unidos y Costa Rica completan el cuadro de semifinales, tras las victorias de Lauren Leach y Janie McCanna (Estados Unidos) sobre las bermudeñas Olivia Gazzard y Sophie Weikl (21-8, 21-9), y de Keila Moreno e Ingrid Núñez (Costa Rica) sobre Zoe Paniagua y Yerelin Reyes, el equipo local, por 22-20 y 21-19.
Como consecuencia de estos resultados, los cuatro equipos semifinalistas femeninos tienen asegurada su presencia en el Mundial Sub-18. Queda por definirse la última plaza que se conocerá tras la ronda de eliminación final, programada para el domingo en el mismo escenario de Juan Dolio, República Dominicana.
Rendón y Medina cuentan con experiencia previa en competencias internacionales y han integrado selecciones nacionales desde temprana edad. En 2024, obtuvieron el campeonato invictas en la segunda edición del Campeonato Centroamericano de Voleibol Playa Sub-17, disputado en San José, Costa Rica, lo que las consolidó como una de las duplas más sólidas en la región centroamericana en la categoría juvenil.
El reconocimiento a la trayectoria de Fátima Giselle Rendón incluyó el premio Cultura y Deporte en la Edición 35 del Homenaje a las Estrellas del Deporte, auspiciado por Centro Legal. Este galardón destaca no solo su rendimiento competitivo, sino también su papel en la proyección del voleibol salvadoreño a nivel internacional.
El reciente anuncio de la clasificación al Mundial Sub-18 fue compartido por el INDES, la Federación Salvadoreña de Voleibol y la federación respectiva, quienes transmitieron felicitaciones a las jugadoras y al cuerpo técnico, subrayando el avance para el deporte salvadoreño.
El Campeonato Mundial Sub-18 de Voleibol Playa se disputará del 8 al 12 de julio en La Haya, Países Bajos, evento que congregará a las mejores selecciones juveniles del mundo.