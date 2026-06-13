Abandonó los privilegios de su linaje y defendió a los pobres de los usureros: la vida de San Antonio de Padua

San Antonio de Padua nació en Lisboa en 1195 en el seno de una familia aristocrática y fue bautizado con el nombre de Fernando

Los orígenes de San Antonio de Padua y Lisboa permanecen bajo un denso velo de misterio. Su propia fecha de nacimiento carece de confirmación documental precisa, aunque relatos históricos posteriores ubican el acontecimiento el 15 de agosto de 1195, coincidiendo con la festividad mariana de la Asunción. No obstante, existe certeza absoluta sobre su lugar de origen: la ciudad de Lisboa, que entonces funcionaba como el epicentro del Reino de Portugal. Nacido en el seno de un hogar aristocrático conformado por Martín de Bouglioni y María Taveira, fue bautizado como Fernando. Este trasfondo noble le garantizaba un futuro de privilegios y prestigio social, pero el joven sentía un llamado interior diferente.

A la temprana edad de quince años, Fernando tomó la determinación de abandonar su vida secular para ingresar al monasterio de San Vicente de Fora, una comunidad agustina situada en los suburbios de su ciudad natal. Su percepción sobre este cambio radical quedó registrada en sus propios escritos teológicos:

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«Entrar a una comunidad religiosa con el propósito de hacer penitencia asemeja la experiencia de aquellas piadosas mujeres que acudieron al sepulcro de Cristo en la mañana de Pascua. Al toparse con la inmensa roca que bloqueaba el ingreso, se cuestionaban mutuamente sobre quién podría retirarla. Esa enorme piedra simboliza la aspereza de la vida monástica: el complejo acceso, las extensas noches de vigilia, las recurrentes privaciones alimentarias, la sencillez de los alimentos, la tosquedad del ropaje, el riguroso ordenamiento y la obediencia inmediata. Sin embargo, el relato evangélico detalla que un mensajero celestial descendió, movió la roca y tomó asiento sobre ella. Ese ser celestial representa la gracia del Espíritu Santo, la cual vigoriza a las almas debilitadas, mitiga los rigores cotidianos y transforma cualquier desazón en amor puro».

La ubicación de San Vicente de Fora entorpecía sus anhelos de introspección. Debido a la cercanía con su entorno familiar, Fernando sufría constantes interrupciones por parte de parientes y conocidos que quebrantaban su búsqueda de aislamiento, oración y análisis académico. Tras pasar veinticuatro meses en aquel sitio, gestionó su traslado hacia el monasterio de Santa Cruz en Coímbra. En este nuevo espacio experimentó ocho años de riguroso adiestramiento teológico enfocado en los textos sagrados, culminando su proceso con la ordenación presbiteral en el año 1220.

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San Francisco de Asís (imagen) y San Antonio de Padua se conocieron durante el célebre “Capítulo de las Esteras”, la multitudinaria asamblea franciscana de 1221

Mientras esto ocurría en suelo ibérico, la península itálica presenciaba una revolución espiritual. En la localidad de Asís, un joven proveniente de una próspera familia mercantil, conocido como Francisco, cimentaba las bases de una nueva corriente existencial basada en el desapego absoluto. En 1219, un grupo de sus discípulos cruzó el territorio francés y llegó a Coímbra con el propósito de abastecerse antes de continuar su viaje misionero hacia el norte de África, específicamente a Marruecos.

Poco tiempo después, la comunidad portuguesa recibió las reliquias de estos frailes, quienes se convirtieron en los primeros mártires de la orden tras ser ejecutados en tierras africanas. El impacto de su entrega radical transformó la perspectiva de Fernando, quien para entonces contaba con veinticinco años. Conmovido por el testimonio de fe, resolvió dejar de lado las vestiduras agustinas para revestirse con el sayal franciscano. Para simbolizar el desprendimiento absoluto de su identidad previa, adoptó el nombre de Antonio, rindiendo homenaje al célebre eremita del desierto oriental. De este modo, permutó la comodidad intelectual del cenobio agustino por la precariedad de la ermita del Monte Olivais.

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El anhelo primordial del nuevo fraile consistía en continuar la labor evangelizadora en Marruecos. Sin embargo, poco después de desembarcar en territorio africano, contrajo malaria, una dolencia que mermó su salud y lo forzó a emprender el retorno. El trayecto marítimo no resultó como esperaba, ya que una violenta tempestad desvió la embarcación hacia las costas de Sicilia, obligándolo a desembarcar en Milazzo, cerca de Messina. Allí fue acogido por las fraternidades franciscanas locales.

En ese periodo histórico, las comunicaciones internas de la orden anunciaban que Francisco de Asís había convocado a una gran asamblea general para la festividad de Pentecostés. Motivado por este suceso, Antonio viajó hacia la región de Umbría en la primavera de 1221, participando en el célebre “Capítulo de las Esteras”, donde tuvo la oportunidad de conocer personalmente al fundador del movimiento.

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Al concluir la asamblea, Antonio fue asignado a la provincia de Romaña, y se estableció en la remota ermita de Montepaolo. En ese lugar ejerció su labor sacerdotal procurando mantener bajo estricto anonimato tanto su linaje noble como su vasta formación académica, asumiendo las tareas más sencillas de la convivencia fraterna.

El anonimato de Antonio concluyó de manera fortuita en el año 1222. Durante una ceremonia de ordenación sacerdotal celebrada en la ciudad de Forlì, se requirió un orador improvisado debido a un malentendido organizativo, y Antonio recibió la orden de hablar. Su disertación causó un profundo impacto entre los asistentes, quienes quedaron maravillados ante su agudeza intelectual y su profundo dominio de las Escrituras. Ante este descubrimiento, sus superiores lo nombraron Predicador de forma oficial.

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Según la tradición cristiana, en una humilde celda de Camposampiero, San Antonio de Padua sostuvo al Niño Jesús en sus brazos durante una experiencia mística

A partir de ese acontecimiento histórico, se dio inicio a una intensa etapa de evangelización itinerante que abarcó extensas zonas de Italia y del sur de Francia entre los años 1224 y 1227. En aquellas regiones, donde las doctrinas heréticas de los cátaros ganaban terreno de forma acelerada, Antonio se erigió como un firme defensor de la ortodoxia católica, ganándose el respeto de las multitudes gracias a sus sermones y a los fenómenos prodigiosos que se le atribuían.

Su liderazgo dentro de la orden se consolidó al ser designado Ministro Provincial para el norte de Italia entre 1227 y 1230. Esta responsabilidad lo llevó a recorrer múltiples comunidades, supervisando la disciplina regular y coordinando la apertura de nuevas fundaciones monásticas. Durante este periodo compuso su obra literaria más relevante: los Sermones Dominicales. En el transcurso de estas giras pastorales conoció la urbe de Padua en 1228, aunque su estancia fue breve debido a un llamado urgente del Ministro General de la orden, Giovanni Parenti, quien requería su consejo para resolver asuntos administrativos en Roma.

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Durante su estancia en la sede papal, el pontífice Gregorio IX le encomendó la tarea de guiar las meditaciones espirituales destinadas a los miembros de la curia. Fascinado por la erudición del fraile, el Papa lo describió públicamente como el «cofre del tesoro de las Sagradas Escrituras». Tras cumplir con esta asignación, Antonio se trasladó a Asís para presenciar la canonización formal de Francisco, regresando posteriormente a Padua para enfocar sus esfuerzos en la región de Emilia. En esta etapa alzó su voz de manera enérgica contra las prácticas usurarias que asfixiaban a las clases desposeídas, protagonizando el célebre relato del milagro del corazón del usurero.

San Antonio de Padua es uno de los santos más venerados de la Iglesia Católica FOTO: HILDA RIOS /CUARTOSCURO.COM

Para el año 1230, durante la celebración de una nueva asamblea general, el santo decidió declinar a su cargo de ministro provincial. Esta renuncia le permitió asumir el rol de Predicador General, lo que motivó un nuevo viaje a Roma para cumplir misiones especiales ante el Sumo Pontífice.

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Antonio alternaba sus extenuantes jornadas de oratoria con la enseñanza académica de la disciplina teológica, convirtiéndose en el pionero de la docencia y la producción escrita dentro de su orden. Esta labor educativa contó con el aval explícito de Francisco de Asís, quien le remitió una célebre misiva que decía: «El hermano Francisco desea salud al hermano Antonio, mi obispo. Apruebo que instruyas a los hermanos en las ciencias teológicas, con la condición de que estos estudios no apaguen el espíritu de oración y devoción, tal como se establece en nuestra regla de vida».

El teólogo retornó de manera definitiva a Padua a finales de 1230. En este breve pero fructífero lapso, concluyó la redacción de sus textos homiléticos dominicales e inició el desarrollo de los discursos dedicados a las festividades de los santos. Durante la Cuaresma de 1231, implementó un ciclo diario de sermones públicos que transformó el entorno social y moral de la comunidad paduana, abogando continuamente por reformas legales que protegieran a los ciudadanos caídos en desgracia financiera por culpa de prestamistas inescrupulosos. Incluso llegó a interceder de forma directa ante el gobernante Ezzelino III da Romano para solicitar clemencia por prisioneros políticos.

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Basílica de San Antonio de Padua en Padua, Italia, construida entre 1238 y 1310. Alberga la tumba y las reliquias de San Antonio

Al concluir las actividades de Cuaresma, con la salud seriamente deteriorada por la hidropesía, Antonio buscó descanso en la localidad rural de Camposampiero. Allí pasaba las horas en una rústica estructura de madera acondicionada sobre las ramas de un gran nogal. En la habitación del convento cercano ocurrió la célebre experiencia mística en la que se le concedió sostener al Niño Jesús en sus brazos.

Al percibir la inminencia de su fallecimiento, el 13 de junio de 1231 solicitó ser trasladado a Padua. No obstante, sus fuerzas fallaron en el trayecto, obligando a la comitiva a detenerse en el monasterio de las clarisas de Arcella, ubicado en la periferia urbana. En ese lugar, antes de expirar, exclamó la frase: «Veo a mi Señor».

La muerte del religioso desencadenó un tenso conflicto de intereses en la comunidad civil y eclesiástica. Los frailes de Santa María Mater Domini reclamaban el cuerpo para cumplir la última voluntad del difunto, mientras que las monjas de Arcella y los pobladores del distrito de Capo di Ponte pretendían retener los restos debido al prestigio que conllevaba su sepultura. La disputa escaló a tal nivel que requirió la intervención formal de un tribunal eclesiástico presidido por el obispo de Padua y el ministro provincial franciscano. El dictamen final ordenó respetar los deseos de Antonio, procediéndose a su entierro en la iglesia de su propia comunidad el martes 17 de junio de 1231. Ese mismo día se reportaron los primeros milagros post-mortem, acelerando un proceso de canonización que culminaría el 30 de mayo de 1232 bajo el pontificado de Gregorio IX.