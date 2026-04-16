Quince ladrones, un error infantil y una condena de más de 300 años: la caída de la banda que desafió a la corona británica

El motín: fajos de billetes de 500 libras esterlinas recuperados tras el Gran Robo del Tren de 1963. El monto total sustraído por la banda ascendió a 2.600.000 libras, según estimaciones oficiales (EFE)

A las tres de la mañana del 8 de agosto de 1963, el tren postal de la Royal Mail se detuvo ante una señal de luz roja que había sido manipulada en Sears Crossing a unos 800 metros del puente Bridego, en Buckinghamshire.

Quince hombres, armados con barras de hierro, asaltaron la locomotora que transportaba la recaudación de los bancos escoceses hacia Londres. En apenas media hora, la banda descargó 121 bolsas con 2,6 millones de libras esterlinas. Fue un golpe técnicamente impecable que dejó al país en estado de shock.

Al escaparse, se refugiaron en Leatherslade, una granja solitaria donde el grupo cometió un error casi infantil que terminaría por hundirlos. Mientras esperaban que la policía levantara los controles en las rutas, los asaltantes mataron el tiempo con un juego de mesa y ahí, relajados, cometieron los descuidos que terminaron en su captura.

Ocho meses después, el 16 de abril de 1964, el juez Edmund Davies transformó la fascinación del público en una sentencia sin precedentes: les dio penas individuales de 30 años, cifras que triplicaban las condenas habituales por robo. La Corona británica buscó sepultar bajo tres siglos de cárcel a los hombres que habían humillado su sistema de seguridad nacional. Los “grandes ladrones” —como fueron apodados— se convirtieron en los presos más vigilados de Inglaterra. El plan original había salido de una mente que operaba con absoluta frialdad.

Tres de los sospechosos detenidos por su vinculación con el Gran Robo del Tren al momento de salir del juzgado (AP)

El cerebro de la banda

Bruce Reynolds no se veía a sí mismo como un delincuente común, sino como un director de operaciones que dedicó meses a estudiar la logística del tren postal de la Royal Mail. Su obsesión no era solo el dinero que transportaba, sino realizar el robo con una ejecución perfecta. Sabía que cada segundo en las vías era un riesgo de muerte o captura, por lo que reclutó a los mejores especialistas en alarmas, logística y conducción de la escena criminal londinense.

El trabajo de inteligencia previa que realizó fue la llave del éxito. O casi... A través de un contacto anónimo conocido solo como “The Ulsterman”, Reynolds supo que el tren que salía de Glasgow la noche del 7 de agosto de 1963 transportaba las ganancias del feriado bancario escocés.

El botín no estaba en lingotes de oro —que serían imposibles de mover con rapidez— sino en billetes usados y difíciles de rastrear. Esta información permitió que la banda preparara el plan y se hiciera de herramientas específicas para un volumen de papel moneda que superaba los dos mil kilos.

El lugar elegido fue el puente Bridego, un punto ciego en la geografía de Buckinghamshire. Allí, la banda aplicó una técnica de sabotaje simple pero letal: usaron una batería de seis voltios conectada a los cables de la señal ferroviaria para forzar la luz roja. En ese mismo momento, taparon la luz verde con un guante de cuero negro y el tren, una mole de metal que cortaba la niebla a gran velocidad, se vio obligado a detenerse en medio de la nada absoluta, lejos de cualquier mirada curiosa o estación de policía.

Bruce Reynolds, el autor intelectual del Gran Robo al Tren

Cuando el tren frenó, la precisión de Reynolds se puso a prueba. El grupo sabía exactamente qué vagón atacar: el segundo detrás de la locomotora, donde se almacenaban los valores. El plan incluía desacoplar el resto de los vagones para que el maquinista solo moviera la parte del tren que a ellos les interesaba. No hubo gritos ni disparos; solo se escuchaba el ruido de herramientas metálicas en la madrugada inglesa.

Pero, detrás de la sofisticación de Reynolds, estaba la desesperación de otros hombres que buscaban el retiro definitivo de la vida delictiva.

El grupo estaba compuesto por figuras del hampa como Douglas Goody y Charlie Wilson, quienes veían en este golpe la culminación de sus carreras. Esta mezcla de planificación meticulosa y ambición desmedida fue lo que permitió que, en menos de treinta minutos, lograran lo que Scotland Yard consideraba imposible: vaciar el sistema postal británico sin disparar una sola bala.

El tren postal de Glasgow, asaltado el 8 de agosto de 1963 (EFE)

Jack Mills y el caos en el vagón

El éxito técnico del robo quedó manchado para siempre por la violencia ejercida contra Jack Mills, el maquinista de 57 años que esa noche conducía el tren. Cuando Mills detuvo la locomotora y asomó la cabeza por la ventanilla para entender por qué la señal estaba en rojo, fue abordado por hombres encapuchados. Al intentar resistirse a lo que ya sabía que era un robo y queriendo proteger la correspondencia de la Corona, fue golpeado con una barra de hierro en la cabeza. Mills se desplomó instantáneamente dejando un charco de sangre sobre el suelo de la cabina.

Este acto de violencia no estaba en el guion original de Reynolds, quien prefería la astucia sobre la fuerza bruta. Pero el caos real llegó cuando el conductor que los ladrones habían llevado para mover el tren (un jubilado apodado “Pop”) les confesó que no sabía operar ese modelo específico de máquina diésel. En medio de los nervios, los asaltantes obligaron a un Mills semiinconsciente y ensangrentado a conducir unos 800 metros, hasta el punto exacto donde esperaban los camiones de carga.

Oficiales de policía y detectives transportan cajas y artículos como evidencia en el caso de El Gran Robo

Dentro del vagón de valores, los empleados postales vivieron el terror. Aunque no había armas de fuego, los atracadores desplegaron una agresividad física intimidante: redujeron a los trabajadores y los obligaron a tirarse al suelo boca abajo. No hubo tiempo para protocolos de seguridad ni nada. Ellos mismos formaron una cadena humana, pasándose las 121 bolsas de dinero con una coordinación impactante.

Mientras el botín pasaba de mano en mano, Jack Mills sufría las primeras consecuencias del trauma que lo acompañaría hasta su muerte. Aunque sobrevivió al ataque, nunca volvió a ser el mismo. Sufrió pesadillas constantes, dolores de cabeza crónicos y un deterioro físico que lo obligó a retirarse prematuramente. La opinión pública británica, que inicialmente sintió cierta fascinación por la audacia del robo, cambió drásticamente su postura al conocer el estado de salud del maquinista, convirtiendo a los “héroes” en villanos despreciables.

El asalto terminó cuando el último camión arrancó, dejando a Mills y a los empleados postales abandonados en la oscuridad del puente. La banda se llevaba todo el dinero, dejando atrás una víctima inocente cuya historia se convertiría en el principal argumento del juez para aplicar las condenas más duras del siglo. El factor humano, el único que Reynolds no pudo controlar totalmente, sería el principio del fin para los quince asaltantes.

El trabajo de investigación en el mismo lugar en que se produjo el Gran Robo al Tren en Ledburn, Buckinghamshire, en agosto de 1963

El juego de mesa y la granja delatora

Tras el asalto, la banda se dirigió a la granja Leatherslade, un refugio alquilado semanas antes que debía servir como “zona fría” para esperar a que pasara el primer vendaval policial. La euforia dentro de la casa era total. Tenían frente a ellos más dinero del que cualquier criminal británico hubiera soñado jamás. Sin embargo, la convivencia de quince hombres con antecedentes penales en un espacio cerrado y con millones de libras bajo la mesa resultó ser una receta para el desastre.

La tensión de la espera y la adrenalina del éxito llevaron a una de las situaciones más surrealistas de la historia criminal... Los ladrones, aburridos y seguros de su impunidad, decidieron pasar el tiempo con un juego de mesa, el Monopoly. Jugaron relajados mientras el país entero los buscaba y sin imaginar que mientras se divertían terminaba su racha de suerte. El descuido no fue el juego en sí, sino el rastro físico que dejaron en cada pieza y en los elementos cotidianos de la granja.

A medida que pasaban las horas, la paranoia empezó. Reynolds dio la orden de limpiar el lugar y quemar cualquier evidencia antes de huir, pero la banda estaba ansiosa por repartir el botín y desaparecer. En el apuro por marcharse, pagaron a un cómplice para que realizara la limpieza profunda, pero el hombre jamás lo hizo. Escaparon dejando atrás una escena del crimen intacta: platos con restos de comida, botellas de cerveza y, sobre todo, los elementos del juego que habían usado para matar el tiempo. Y huellas, todo estaba lleno de sus huellas y hasta algunos billetes tirados...

Cuando la policía llegó a Leatherslade gracias a la denuncia de un vecino, se encontró con una mina de oro forense. En una época en la que la tecnología de ADN no existía, las huellas dactilares eran la prueba por excelencia. Los expertos de Scotland Yard recuperaron huellas nítidas de las fichas, de los billetes esparcidos y de un envase de kétchup. La identidad de casi todos los miembros de la banda quedó expuesta en cuestión de días, destruyendo el anonimato que tanto les había costado construir.

El abandono de la granja fue el error táctico más grave de la operación. Lo que comenzó como un golpe de genio terminó como un descuido amateur. La arrogancia de creerse más inteligentes que la ley los llevó a subestimar el rastro que dejaron. Aquel juego, símbolo de estrategia y propiedad, se convirtió irónicamente en la herramienta que el Estado utilizó para identificarlos y asegurar que ninguno de ellos pudiera disfrutar de sus ganancias en libertad.

Ronnie Biggs tras ser arrestado por su participación en el Gran Robo del Tren de 1963

La respuesta del Estado

El juicio que comenzó el 20 de enero de 1964 en los tribunales de Aylesbury no fue solo un proceso legal, sino una declaración de principios del Estado británico. La magnitud del robo había dejado en ridículo a las instituciones nacionales, y la respuesta de la Corona fue una demostración de fuerza bruta judicial. El juez Edmund Davies, consciente de que el mundo observaba, decidió que la audacia de la banda no merecía admiración, sino un castigo ejemplar que sirviera de advertencia para las próximas generaciones.

Al dictar las sentencias, el juez transformó la fascinación del público en un mensaje casi letal: impuso penas individuales de 30 años de prisión para los cabecillas de la banda. Entre los sentenciados a esta cifra récord estaban figuras clave como Ronnie Biggs —que burló su condena protagonizando una fuga de película y viviendo como fugitivo en Brasil durante más de tres décadas—; el estratega Douglas Goody, el tesorero Charlie Wilson y el piloto de carreras Roy James. Esta condena no solo era inusual, sino que triplicaba las penas habituales por robos similares en la época. La justicia no buscaba la rehabilitación, sino sepultar bajo tres siglos de cárcel acumulada a los hombres que se habían atrevido a vulnerar el corazón del sistema postal y la seguridad nacional.

Para los asaltantes, el sueño del retiro dorado se desvaneció entre los muros de máxima seguridad. Bruce Reynolds logró mantenerse prófugo cinco años antes de ser capturado y condenado: pasó de ser el arquitecto de un golpe perfecto a convertirse en uno de los ladrones más buscados de Inglaterra. La desproporción de las penas buscaba quebrar el mito del “ladrón caballero” que los medios empezaban a alimentar. El Estado necesitaba demostrar que, aunque el robo había sido técnicamente impecable, el sistema siempre tendría la última palabra.

A pesar del rigor de las condenas, la mayoría recuperó la libertad entre 10 y 12 años después bajo libertad condicional. Reynolds salió en 1978 y terminó sus días escribiendo sus memorias y asesorando películas sobre el robo. Charlie Wilson se mudó a Marbella, donde murió asesinado en 1990 en un ajuste de cuentas. Biggs, tras décadas de burla y celebridad en Brasil, regresó a Inglaterra en 2001 solo para pasar sus últimos años bajo custodia, siendo liberado por razones humanitarias apenas semanas antes de morir en 2013.