El “Doctor Sangre”: quién fue Norman Bethune, el canadiense que cambió la atención de los heridos en la Guerra Civil española

Norman Bethune revolucionó la medicina de guerra durante la Guerra Civil española al crear el primer servicio móvil de transfusión de sangre en Madrid (EFE/Javier García)

Norman Bethune, conocido como el “Doctor Sangre”, dejó una huella profunda en la medicina de guerra al transformar la atención a heridos y civiles durante la Guerra Civil española. Como médico canadiense y pionero en las transfusiones de sangre en el frente, introdujo prácticas innovadoras que mejoraron la supervivencia y el tratamiento de los afectados por el conflicto.

Bethune fue un cirujano canadiense que fundó el primer servicio canadiense de transfusiones de sangre móvil en Madrid durante la Guerra Civil española. Con experiencia previa como camillero en la Primera Guerra Mundial y como teniente-cirujano en la Royal Navy, organizó la atención médica cerca del frente y por su ayuda a la población civil en medio del conflicto.

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Antes de llegar a España en 1936, Norman Bethune ya había servido en la Primera Guerra Mundial y superado una tuberculosis. Desarrolló un interés social por las enfermedades en su Canadá natal y se unió al Partido Comunista.

El cirujano canadiense fundó el Servicio de Transfusión de Sangre que permitió salvar vidas de soldados y civiles en el frente de batalla

Su decisión de cruzar el Atlántico respondía a convicciones humanitarias ante el avance del fascismo europeo. “No vine a España a derramar sangre, sino a darla”, afirmó, según recogió National Geographic.

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Las transfusiones de sangre en la Guerra Civil española

En Madrid, Bethune fundó el Servicio Canadiense de Transfusión de Sangre. Utilizó el río Tajuña para refrigerar la sangre, una innovación descrita por la Biblioteca Nacional de España y citada por National Geographic.

Este procedimiento permitió efectuar transfusiones cerca del frente, una práctica inédita entonces. Así, la atención a heridos se realizaba de forma inmediata y salvó vidas tanto de soldados como de civiles.

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El doctor Norman Bethune, pionero en transfusiones de sangre, posa junto a una colega y su unidad de ambulancia, lista para brindar asistencia médica en un entorno rural montañoso

Acompañado por Hazen Edward Sise, arquitecto y fotógrafo que documentó la labor, Bethune amplió sus operaciones en ciudades como Guadalajara, Valencia y Barcelona. Su trabajo se difundió en círculos médicos y humanitarios, y lo convirtió en una referencia en la medicina de guerra.

La huida de Málaga a Almería

Su paso por España incluyó la caída de Málaga en 1937 ante las fuerzas rebeldes. Decenas de miles de civiles huyeron hacia Almería por una carretera bombardeada por el ejército italiano aliado del franquismo, lo que dejó a la población en situación crítica.

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Bethune utilizó una camioneta equipada con material médico para recorrer varias veces el camino entre ambas ciudades y evacuar a supervivientes: “No tenían fuerza para seguir, pero temían detenerse. Decían que los fascistas iban detrás de ellos. Sí, Málaga había caído”, según National Geographic.

El cirujano canadiense Norman Bethune (izquierda) se reúne con oficiales del ejército chino para coordinar esfuerzos médicos durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa

Durante tres días, el cirujano evacuó heridos y asistió a las víctimas en lo que llamó “El crimen de la carretera Málaga-Almería”. Esta intervención amplió su reconocimiento por la ayuda a civiles.

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El legado más allá de España

El compromiso de Bethune se extendió fuera del ámbito médico. Sise registró las intervenciones con fotografías, creando un testimonio visual para la memoria colectiva sobre las víctimas civiles.

Antes de trasladarse a China, Bethune financió el documental El corazón de España para denunciar internacionalmente el sufrimiento causado por la guerra. Su objetivo era mostrar la tragedia vivida por la población a través de la imagen y el cine.

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Norman Bethune (segundo por la derecha) y miembros de su equipo con animales de carga en un paisaje árido y montañoso, posiblemente durante una de sus misiones médicas

Aunque la Real Academia de la Historia señala que Frederic Durán i Jordà, hematólogo catalán, realizó una transfusión móvil de sangre antes que Bethune, ambos proyectos se consideran complementarios. Su ejemplo inspiró a generaciones de médicos y voluntarios en todo el mundo.

Bethune trasladó su experiencia en España a otros escenarios de conflicto. Tras su paso por la península, viajó a China, donde aplicó sus innovaciones en transfusión y atención médica en el frente junto al ejército comunista.

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