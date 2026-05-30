Más de 50 puñaladas y 17 días de impunidad: la historia de Brian Blackwell, el estudiante modelo de Liverpool que mató a sus padres

El asesinato de Sydney y Jacqueline Blackwell impactó a la sociedad británica por la brutalidad del ataque y el perfil académico de su hijo (Captura de video / YouTube / Aftershock Real Crime)

La historia de Brian Blackwell asombró a la opinión pública británica a mediados de la década de 2000 por un estremecedor crimen. El joven, de 18 años oriundo de Liverpool, era considerado por su entorno como un estudiante brillante, educado y de buena familia, con un futuro prometedor en la medicina. Hijo único de Sydney y Jacqueline Blackwell, había accedido al prestigioso Liverpool College y había recibido una oferta para estudiar en la Universidad de Nottingham. Sus padres, un contable jubilado y una anticuaria, lo apoyaban en su educación y en su pasión por el tenis, ofreciéndole todas las oportunidades materiales para prosperar.

A pesar de esa imagen impecable, Brian mantenía una vida secreta construida sobre mentiras y fantasías. Según la crónica de The Guardian, presentaba una personalidad similar a la del personaje ficticio Walter Mitty, inventando historias en las que se describía como un tenista profesional y un joven millonario. Esta necesidad de aparentar éxito y recursos ilimitados se intensificó cuando comenzó una relación sentimental con Amal Saba, a quien convenció de que era dueño de varias propiedades y autos de lujo, además de tener contactos en el mundo del tenis. Para sostener ese relato, recurrió al uso de tarjetas de crédito y préstamos solicitados con información falsa, llegando a tramitar hasta 13 tarjetas y a utilizar los documentos de sus padres para obtener más crédito, detalló The Telegraph.

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El entorno, tanto familiar como académico, desconocía la magnitud de las mentiras y el modo en que estas iban escalando. Mientras sus papás lo apodaban “El Cerebrito” por sus logros académicos, él alimentaba una imagen pública de éxito y ostentación que contrastaba radicalmente con su realidad económica y emocional. Los relatos falsos de su vida y su obsesión por impresionar a su entorno marcaron el inicio de una espiral que lo conduciría a uno de los crímenes más impactantes de la época, según reseñó Crime and Investigation.

Cómo fue el crimen de Brian Blackwell, el cerebrito

El 25 de julio de 2004, la vida de Brian Blackwell dio un giro irreversible. Tras una acalorada discusión con su papá en el living de la casa familiar, el joven agarró un martillo mientras colgaba cuadros en su habitación y, en un arrebato de furia, comenzó el ataque.

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Golpeó a Sydney Blackwell varias veces y luego lo apuñaló con un cuchillo de cocina de 25 centímetros. Su madre, Jacqueline, intentó intervenir, pero también la agredió con el cuchillo, provocándole la muerte después de una serie de apuñalamientos. Según la reconstrucción de los hechos por la policía, el señor Blackwell recibió más de 30 puñaladas y su esposa 20, en un acto de violencia descrito como frenético y prolongado por las fuentes judiciales citadas en The Telegraph.

El joven británico utilizó tarjetas de crédito obtenidas con datos falsos y engañó a su entorno simulando ser millonario y tenista profesional (Captura de video / YouTube / Aftershock Real Crime)

Tras los asesinatos, el chico se comportó con una frialdad desconcertante. Se lavó la sangre de la cara y las manos, terminó de armar valijas y salió de la casa, dejando los cuerpos de sus padres donde habían caído. Cerró la casa con llave antes de irse en taxi hasta la vivienda de su novia.

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Esa misma noche, inició un viaje hacia Estados Unidos y el Caribe junto a Saba, quien desconocía totalmente lo ocurrido. En palabras del inspector Geoff Williams de la policía de Merseyside: “Desconocemos los hechos que tuvieron lugar aquella tarde de julio. Desconocemos la secuencia de acontecimientos que ocurrieron en esa casa que enfurecieron al joven Brian y lo llevaron a sentir que tenía que matar a sus padres”, recogió The Guardian.

Durante los 17 días posteriores al crimen, Blackwell utilizó las tarjetas de crédito y las cuentas bancarias de sus padres para financiar un estilo de vida ostentoso. Viajó con su novia en primera clase, se alojaron tres noches en la suite presidencial, y gastaron generosamente en comidas y bebidas de primer nivel. El monto total del derroche ascendió a cerca de USD 40.000, como señalaron las crónicas de The Guardian y The Telegraph. El joven solicitó 11 tarjetas de crédito adicionales a nombre de sus papás y acumuló deudas considerables, repitiendo ante el personal del banco el relato falso de su supuesta carrera de tenista profesional.

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Durante ese tiempo, los cadáveres de Sydney y Jacqueline comenzaron a descomponerse. Los vecinos, convencidos por Brian de que la pareja estaba de vacaciones en España, no sospecharon nada hasta que un fuerte olor los alertó varias semanas después. Mientras tanto, él seguía manteniendo la rutina de su vida estudiantil: regresó al país, recibió las notas de sus exámenes de acceso universitario y convivió con la familia de su pareja, alegando que no tenía llaves de su casa porque sus padres seguían de viaje.

El inspector Geoff Williams enfatizó ante la prensa: “Se planteó la hipótesis de si este chico había sido llevado demasiado lejos, pero no había nada que indicara que así fuera”. Añadió además: “Sus padres eran muy ambiciosos para él, pero nada indicaba que lo hubieran presionado para que siguiera un camino determinado. De hecho, parece que los exámenes y los estudios le resultaban bastante fáciles”. Durante todo ese periodo, Brian vivió la vida que había imaginado, entre hoteles de cinco estrellas y lujos financiados con el dinero robado a sus padres.

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El juicio y la sentencia de Brian Blackwell

Después del crimen, Brian Blackwell viajó al extranjero y gastó cerca de 40.000 dólares en lujos financiados con el dinero de sus padres fallecidos (Captura de video / YouTube / Aftershock Real Crime)

El proceso judicial se celebró en el Tribunal de la Corona de Liverpool en 2005 y estuvo marcado por el debate en torno a su salud mental. La fiscalía presentó a Brian como un joven narcisista y manipulador, motivado por el deseo de independizarse del control parental y sostener su vida ficticia de lujos. La acusación subrayó el carácter calculador de sus actos tras el crimen, mientras que la defensa centró su estrategia en el diagnóstico de un trastorno narcisista de la personalidad, apoyándose en los informes de cinco expertos médicos.

Durante las audiencias, el tribunal escuchó cómo los síntomas del trastorno se habían intensificado desde que inició su relación sentimental con Amal Saba, y cómo esa condición lo llevaba a fantasear obsesivamente con el éxito y el poder. La defensa logró que el juez Royce aceptara la declaración de culpabilidad por homicidio involuntario por responsabilidad disminuida, lo que sentó un precedente legal en el tratamiento de casos similares en Gran Bretaña.

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Antes de conocerse la sentencia, el abogado del asesino leyó una carta escrita por el acusado, en la que afirmaba: “Lamento profundamente mis acciones. Fue un crimen verdaderamente miserable y deplorable. La culpa me castigará y me atormentará las 24 horas del día por el resto de mi vida. Lo siento de verdad", según recogió The Telegraph.

El juez fijó una pena mínima de 12 años de prisión, dejando abierta la posibilidad de libertad condicional sólo después de ese periodo. No obstante, expresó sus reservas: “Las pruebas actuales sugieren que es improbable que se llegue alguna vez a esa conclusión”, señaló el magistrado, según The Guardian. El caso quedó registrado como un ejemplo relevante del impacto de los trastornos de personalidad en la responsabilidad penal.

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