Historias

Nació como símbolo del Tercer Reich, la guerra la frenó y hoy es un corredor natural de 70 kilómetros en Alemania

La ruta 46, el mayor tramo vial inacabado del país, fue suspendida el 4 de octubre de 1939 y conserva intactos sus pasos abovedados, portales de túnel y un pilar de puente sobre el Saale franconio

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Vista aérea de una carretera de dos carriles con marcas blancas, serpenteando entre un bosque denso con árboles de hojas amarillas, naranjas y verdes en otoño
El tramo de 70 kilómetros entre Bad Hersfeld y Wurzburgo permanece como la mayor ruina vial catalogada del país (AP)

La autopista fantasma conocida como ruta 46, un tramo de 70 kilómetros entre Bad Hersfeld y Wurzburgo, se mantiene como la mayor ruina vial catalogada de Alemania. Su recorrido, iniciado en la etapa previa a la Segunda Guerra Mundial, permanece inacabado y destaca menos por su funcionalidad que por el peso de la ideología y la propaganda asociadas al régimen de Adolf Hitler.

Según informó la agencia de noticas internacional Euronews, el trazado se conserva como un testimonio monumental de los macroproyectos impulsados por el nacionalsocialismo y la intención de exhibir la belleza del territorio alemán.

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Un trazado marcado por la propaganda y el simbolismo

La ruta 46 surgió como parte de un plan para conectar el norte y el sur de la región de Rhön y el macizo del Spessart, en el sur del país. Las obras comenzaron en 1937, en un contexto de movilización y exhibición tecnológica, con maquinaria de última generación y un despliegue masivo de mano de obra.

De acuerdo con la información suministrada por el portal de noticias, los responsables del proyecto buscaron que la autopista realzara paisajes emblemáticos, como la ruina del castillo de Homburg, integrando elementos arquitectónicos representativos de la época.

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Señal de tráfico azul y blanca para 'Autobahnstrasse' y 'Gepl. Strecke 46'. Cielo azul de fondo con una sombra diagonal en la señal
El proyecto quedó suspendido el 4 de octubre por el giro hacia la militarización y, ya en la República Federal, fue descartado (AFP)

El diseño de la ruta respondía principalmente a criterios estéticos y simbólicos impuestos por la administración nazi, más que a necesidades prácticas de movilidad. La infraestructura debía servir de escaparate para los conductores y transmitir la imagen de una nación fuerte y monumental. En el trayecto se conservan construcciones originales de los años treinta, como pasos abovedados y portales de túneles elaborados con piedra natural.

La guerra frena el avance y sella el destino del proyecto

El desarrollo de la ruta 46 se suspendió abruptamente el 4 de octubre de 1939, cuando la inminencia de la guerra desplazó las prioridades hacia la militarización. Las obras nunca se retomaron tras el final del conflicto. Euronews detalló que la imposibilidad de adaptar el trazado a las nuevas necesidades de tráfico, sumada a las pendientes pronunciadas y el ancho insuficiente en varios sectores, llevó a las autoridades de la recién fundada República Federal a descartar la continuación del proyecto.

En su lugar, se construyó la A7, una nueva autopista que asumió la función de eje norte-sur a través de Hesse y el norte de Baviera. El antiguo recorrido fue absorbido por el entorno y, en 2003, se declaró protegido como monumento. Según el reportes, la ruta 46 representa el tramo continuo mejor conservado de una autopista europea nunca inaugurada.

Un legado integrado en el paisaje y la memoria

Una antigua estructura de hormigón desgastada, con graffiti 'WELCOME ROUTE 46', cubierta de musgo y líquenes, rodeada de densa vegetación forestal
La conservación incluye señalización informativa sobre su origen en los macroproyectos del nacionalsocialismo, mientras varios segmentos se han convertido en senderos y hábitat de flora y fauna (AFP)

A lo largo de los 70 kilómetros, la infraestructura de la autopista fantasma se integró progresivamente al paisaje. Varios segmentos se transformaron en hábitat de flora y fauna local y ofrecen senderos para caminantes. Entre las estructuras más llamativas figura un elevado pilar de puente cerca de Schonderfeld, que se alza sobre el Saale franconio y permanece como símbolo de los restos de la ingeniería de la época.

Diversos puntos del recorrido cuentan con paneles informativos que explican la historia de la ruta 46 y su contexto dentro de los grandes proyectos del régimen nacionalsocialista. La presencia de estos materiales ayuda a preservar la memoria de lo que fue un ambicioso plan de infraestructura, que nunca llegó a cumplir su propósito original.

El trazado se mantiene como un vestigio visible de los objetivos propagandísticos y constructivos del nazismo, así como de los límites que impuso la realidad bélica y la posterior transformación del país. Este tramo, protegido desde hace más de dos décadas, sigue siendo parte del debate sobre el uso de la memoria y el legado material de una de las etapas más controvertidas de la historia alemana.

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