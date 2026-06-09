Entre la diabetes, la lesión de 2022 y la ovación en París: el recorrido de Zverev hacia el título en Roland Garros

Alexander Zverev ganó su primer título de Grand Slam en Roland Garros tras superar años de adversidad en el circuito profesional (REUTERS/Stephane Mahe)

Entre la ovación de París y los desafíos médicos, Alexander Zverev alcanzó el mayor logro de su carrera al obtener su primer título de Grand Slam en Roland Garros. El tenista alemán se impuso en la pista más emblemática del tenis tras superar años de adversidad, marcados por la diabetes tipo 1 y una lesión grave que amenazó su futuro en el deporte, según Mundo Deportivo. Su recorrido hacia el título estuvo acompañado por el respaldo incondicional de su entorno familiar, que presenció en el estadio Philippe-Chatrier un triunfo cargado de simbolismo y superación.

Un entorno familiar clave en París

La presencia de la familia de Zverev en la final de París aportó un matiz especial a la consagración. Su padre y entrenador, Alexander Zverev Sr., junto a su hermano Mischa Zverev, exjugador profesional y actual integrante del equipo técnico, conformaron un núcleo de apoyo constante durante la campaña. A ellos se sumaron en la tribuna su madre Irina Zverev, extenista profesional, y la abuela del campeón, quienes rara vez asisten a los torneos y reforzaron el círculo íntimo que impulsa la carrera del deportista.

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Zverev sostuvo que mantiene el equipo más longevo del tenis con su padre y su hermano, piezas centrales de su entorno de trabajo (REUTERS/Stephane Mahe)

“Mantengo el equipo más longevo del mundo del tenis. Son 29 años con mi padre y mi hermano, nadie se desprende de ellos”, expresó Zverev tras la victoria, recogió Mundo Deportivo. La presencia de Sergey Bubka Jr., mánager e hijo del célebre atleta olímpico, completó el grupo que ha acompañado a Zverev en las etapas más exigentes de su trayectoria.

La diabetes tipo 1 y el escepticismo médico

Diagnosticado con diabetes tipo 1 a los cuatro años, Alexander Zverev incorporó desde la infancia el control estricto de sus niveles de azúcar en sangre, una rutina poco habitual en deportistas de elite. De acuerdo con Mundo Deportivo, el tenista alemán debió demostrar ante jueces de silla la necesidad de realizar mediciones durante los partidos, una situación que evidenció las barreras adicionales que enfrentó en el circuito profesional.

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La diabetes tipo 1 acompañó a Alexander Zverev desde los cuatro años y lo obligó a controlar sus niveles de azúcar incluso durante los partidos (AP Foto/Christophe Ena)

En 2022, el deportista fundó una organización dedicada a ayudar a niños con diabetes, iniciativa que visibilizó su compromiso más allá de la competencia. Las dudas del entorno médico respecto a las posibilidades de éxito en el alto rendimiento no impidieron que el jugador consolidara una carrera de proyección internacional y alcanzara el título en París.

Superación de la lesión y regreso a la elite

El recorrido de Zverev estuvo marcado por el episodio ocurrido en las semifinales de Roland Garros 2022, cuando una caída frente a Rafael Nadal lo obligó a abandonar el partido en silla de ruedas. Al día siguiente, se presentó ante el público con muletas para anunciar su retiro de la competencia, un momento que, según Mundo Deportivo, evidenció la gravedad de la lesión.

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La lesión sufrida por Zverev en las semifinales de Roland Garros 2022 ante Rafael Nadal lo dejó fuera del torneo y exigió una rehabilitación de varios meses (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

“El diagnóstico reveló que me rompí siete ligamentos y dos huesos”, declaró Zverev ante los 15 mil espectadores presentes en el estadio. El proceso de rehabilitación lo mantuvo alejado de la competición durante varios meses. El retorno al circuito y la obtención del campeonato en París lo posicionaron junto a figuras que lograron regresar a la elite tras lesiones graves, como Dominic Thiem, quien se retiró del tenis profesional a los treinta y dos años después de una lesión de muñeca.

Raíces familiares y vida fuera de la pista

La familia Zverev emigró de Rusia a Alemania en 1991, estableciendo un círculo de apoyo que fue determinante en el desarrollo personal y deportivo del tenista. El uso del idioma ruso en el ámbito familiar refuerza la identidad y la cohesión entre sus integrantes. La presencia de ambos padres, ambos con antecedentes en el tenis profesional, brindó una estructura sólida y orientada a la alta competencia.

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La ausencia de Sophia Thomalla en la final de Roland Garros llamó la atención del público y la prensa, mientras Alexander Zverev celebraba su primer título de Grand Slam en París

En el plano personal, Zverev fue parte de la agenda mediática en los últimos meses por distintos motivos. La ausencia de su pareja, la modelo Sophia Thomalla, durante la final, y la aparición de acusaciones de violencia doméstica derivadas de relaciones anteriores generaron repercusión en la opinión pública, según Mundo Deportivo. El campeón, padre de una niña llamada Mayla, ha sostenido públicamente su defensa ante los señalamientos.

El vínculo con París y la resiliencia como motor

A lo largo de su carrera, Zverev enfatizó la relación especial con la pista central de París. “Aquí viví mis mejores momentos y también los peores de mi vida”, reconoció, durante la premiación. La capacidad para sobreponerse a diagnósticos adversos y opiniones escépticas estuvo sustentada en la cohesión familiar y la convicción personal. Este entramado permitió al tenista desarrollar la confianza para afrontar y superar cada obstáculo, culminando en la obtención de su primer título de Grand Slam.

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La historia de Alexander Zverev en Roland Garros une resiliencia, respaldo familiar y una relación marcada por sus mejores y peores momentos en París (EFE/EPA/MOHAMMED BADRA)

“Mantenerse firme requiere más que talento: exige disciplina, fortaleza mental y un entorno sólido”, sostuvo Zverev al referirse a la influencia de su familia y equipo en su recuperación y consagración. El recorrido del campeón alemán en Roland Garros sintetiza el impacto de la resiliencia y el respaldo cercano en el deporte profesional.