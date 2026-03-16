Una leyenda en el desierto texano: el juez que impuso su propia ley “al oeste del Pecos” y transformó su cantina en un tribunal

Retrato de Roy Bean, el legendario "Juez de la horca" de la frontera estadounidense, conocido por imponer su particular visión de la justicia en el viejo oeste

En el Viejo Oeste abundaron personajes que parecen salidos de leyendas populares o del cine más que de registros históricos. Pero pocos fueron tan peculiares como el hombre que convirtió su cantina en tribunal, un mostrador en estrado y una botella de whisky en compañera constante. El Oeste necesitaba figuras extravagantes, y él encarnó esa necesidad.

Phantly Roy Bean, conocido como Roy Bean, fue dueño de una cantina, comerciante ocasional, aventurero y, finalmente, juez de paz. Ganó notoriedad al autoproclamarse “The Law West of the Pecos”, es decir, “La ley al oeste del Pecos”. Su tribunal no funcionaba en un edificio oficial, sino en su propio establecimiento: el saloon Jersey Lilly, situado en Langtry, una pequeña localidad del desierto de Texas, cerca del río Grande.

Roy Bean fue más que un juez de paz: fue un personaje que cultivó su propia leyenda, cruzando la frontera entre lo real y lo mítico con la misma facilidad con la que servía un trago. En una región donde la justicia formal era escasa y las instituciones apenas existían, él decidió improvisar la suya.

Y todo ocurrió en un territorio en plena transformación, en una frontera donde el ferrocarril, los comerciantes y los aventureros comenzaban a imponer un orden precario en un paisaje áspero. Su muerte, ocurrida el 16 de marzo de 1903, marcó el final de una era que el propio Roy Bean ayudó a definir y de la que se convirtió en símbolo.

Roy Bean posa frente a su cantina Jersey Lilly en Langtry, donde impuso su propia ley con mano firme (Institute of Texan Cultures)

Un juez hecho de polvo, whisky y leyendas

El distrito de Val Verde era un territorio áspero y mayormente salvaje, un paisaje de colinas rocosas, ríos traicioneros y poblados dispersos donde la ley era escasa y la violencia cotidiana. Los conflictos surgían con frecuencia: desde disputas de ganado hasta homicidios repentinos, pasando por robos y enfrentamientos que quedaban resueltos más por la fuerza que por los códigos legales. En ese mundo duro y sin formalidades, la llegada de un personaje como Roy Bean parecía casi inevitable, un hombre que encajaba perfectamente en la frontera agreste que lo esperaba.

Roy Bean nació alrededor del 10 de marzo de 1825 en el condado de Mason, Kentucky, aunque algunos registros sugieren que pudo haber visto la luz dos años antes. Era hijo de Phantly Roy Bean Sr. y Anna Gore, y nieto de Benjamin Bean y Fernetta Johnston, ambos de Virginia. Como muchos jóvenes estadounidenses de la época, Roy creció escuchando relatos de aventuras, oportunidades y leyendas del Oeste, historias que avivaban en él un espíritu inquieto y ansioso por descubrir mundos más allá de los límites conocidos.

A los quince años, dejando atrás el hogar familiar, decidió emprender su propia odisea, siguiendo los pasos de sus hermanos mayores, Sam y Joshua, quienes ya buscaban fortuna en las regiones fronterizas. Durante su juventud recorrió el suroeste estadounidense y México, alternando trabajos ocasionales con negocios legales e ilegales, y enfrentando la crudeza de un mundo donde la supervivencia exigía astucia y audacia.

John Huston, director de “El juez de la horca”, conversa con Paul Newman durante el rodaje de la película en 1972. La película retrata la vida y leyenda de Roy Bean en el desierto de Texas

En uno de sus primeros viajes, cruzó el río Grande junto a Sam y llegó a Chihuahua, donde hasta levantaron una pequeña oficina de correos. Pero la experiencia finalizó cuando Roy se vio envuelto en un violento incidente que terminó con la muerte de un lugareño, obligándolo a huir hacia California para salvar su vida. Allí se reunió con su hermano Joshua, quien más tarde se convertiría en el primer alcalde de San Diego. En la ciudad, Roy trabajó como mozo en la cantina de su hermano, The Headquarters, aprendiendo un oficio que más tarde definiría su vida y su leyenda.

Su temperamento impulsivo no tardó en meterlo en problemas nuevamente. En 1852, fue arrestado luego de herir a un hombre en un duelo, pero logró escapar de la cárcel meses después. Regresó al territorio de Nuevo México, donde Sam ya era comisario, y durante varios años ayudó en la cantina familiar mientras aumentaba sus ingresos mediante el contrabando de armas mexicanas destinadas al Ejército de la Unión durante la Guerra Civil.

Con el tiempo, Roy decidió asentarse en Texas, lugar en el que buscó estabilidad familiar. En 1866, se casó con María Anastacia Virginia Chávez, una mujer mexicana con la que tuvo varios hijos, entre ellos Roy, Laura, Zulema, Sam y John (posiblemente adoptado). La pareja se estableció en San Antonio, donde Roy intentó mantener a su familia a través de pequeños negocios de supervivencia: vendía leña y leche diluida puerta a puerta, prácticas que le ganaron cierta notoriedad y el apodo informal de Beanville entre sus vecinos.

Pero siendo miraba la frontera que, con su aire de aventura y peligro, lo llamaba constantemente... Su carácter inquieto, sus negocios al margen de la ley y una ambición por la independencia lo empujaron nuevamente hacia el oeste, a territorios donde la ley era más una sugerencia que un mandato, y donde él inventaría su propia justicia.

Roy Bean frente a su cantina Jersey Lilly en Langtry, donde impuso su propia ley con mano firme (Institute of Texan Cultures)

El juez que fallaba con humor y teatralidad

A comienzos de la década de 1880, el avance del ferrocarril hacia el oeste abrió nuevas oportunidades en las zonas más remotas de Texas. Bean se trasladó a Vinegaroon, una pequeña ciudad surgida al final de la línea ferroviaria que conectaba San Antonio con El Paso. Allí volvió a trabajar como mozo, sirviendo whisky a obreros del ferrocarril y a viajeros que cruzaban la región.

Las autoridades locales, desesperadas por imponer algún tipo de orden en aquella zona turbulenta, decidieron nombrarlo juez de paz del condado de Pecos. Poco después, Bean se trasladó a un pequeño asentamiento cerca del río Grande, Langtry, donde más tarde abrió una cantina (más tarde su propio tribunal).

El local se llamaba Jersey Lilly, en honor a la famosa actriz británica Lillie Langtry, de quien Bean se había declarado admirador después de leer sobre ella en los diarios. Detrás del mostrador colgaba un retrato de la actriz y sobre la puerta un cuya frase lo haría famoso: The Law West of the Pecos.

Retrato de Roy Bean, el excéntrico juez de paz del Viejo Oeste estadounidense, conocido por su particular aplicación de la ley en la frontera americana

En su corte improvisada, los juicios eran tan rápidos como inusuales. Bean no solía encarcelar a nadie: prefería imponer multas que muchas veces terminaban financiando su propio negocio. Su juzgado estaba equipado con un revólver, un libro de leyes y, según la tradición, incluso un oso “mascota” que merodeaba por el establecimiento.

Sus sentencias se movían constantemente entre el pragmatismo y el absurdo. En una ocasión encontró a un hombre muerto con una pistola oculta y cuarenta dólares en el bolsillo. Bean decidió multar al cadáver con esa misma cantidad por portar un arma escondida.

Otra anécdota famosa ocurrió cuando un cliente pagó una cerveza de treinta centavos con un billete de veinte dólares y, al no recibir el cambio rápidamente, insultó al juez. Bean resolvió el conflicto imponiéndole una multa de 19,70 dólares por insultar a la autoridad, equilibrando así las cuentas.

En otro caso célebre, un irlandés fue acusado de asesinar a un obrero chino. Al revisar su libro de leyes durante varios minutos, Bean declaró que el código legal hablaba del asesinato de hombres, pero no mencionaba específicamente el de un “chinaman”. Con esa interpretación, cerró el caso.

Aunque muchas de estas historias fueron exageradas con el tiempo, reflejan el estilo teatral y arbitrario con el que el juez administraba justicia en una región donde el sistema legal formal era prácticamente inexistente.

Roy Bean, rodeado de vecinos y familiares, frente a su saloon Jersey Lilly en Langtry, Texas, a fines del siglo XIX. El establecimiento funcionaba como cantina y tribunal, símbolo de la ley improvisada en el Viejo Oeste

El viaje que inició su final

A comienzos de 1903, Roy Bean viajó a San Antonio, donde pasó varios días participando en reuniones sociales, celebraciones y, según varios testimonios, abundantes noches de bebida. Su salud, ya debilitada por décadas de vida errante y consumo de alcohol, comenzó a resentirse seriamente.

Regresó a Langtry agotado y enfermo. El hombre que durante años había cultivado la imagen de juez indestructible ya no podía sostener el mismo ritmo.

Murió el 16 de marzo de 1903, en la sencilla habitación de su cantina. Tenía alrededor de 77 años. La versión histórica cuenta que falleció tranquilamente en su cama tras una noche de excesos alcohólicos, aunque la leyenda posterior inventaría relatos más dramáticos, incluyendo historias que afirmaban que había sido asesinado por un forajido mexicano en el porche del Jersey Lilly.

Fue enterrado en Del Río, Texas, en el actual Museo conmemorativo Whitehead, donde aún se recuerda su figura. Tras su muerte, la imagen de Roy Bean creció rápidamente y su historia se difundió por todo el país gracias a diarios, relatos de viajeros y posteriormente obras de ficción.

Parte de su fama se consolidó en 1896, cuando organizó en una isla del río Grande un combate por el campeonato mundial de boxeo entre Bob Fitzsimmons y Peter Maher, ya que los combates de boxeo eran ilegales en Texas. La cobertura nacional del evento ayudó a convertirlo en una figura conocida en todo Estados Unidos.

Con el tiempo, inspiró numerosas representaciones en la cultura popular. En 1940, la película The Westerner, protagonizada por Gary Cooper, presentó una versión ficticia del personaje. Décadas más tarde, en 1972, el director John Huston estrenó The Life and Times of Judge Roy Bean, con Paul Newman interpretando al famoso juez.

Incluso una historieta europea se interesó por su figura: el guionista francés René Goscinny lo incorporó al universo del cómic Lucky Luke, en el episodio titulado El juez.