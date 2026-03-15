Historias

Comedia, hackeo y censura: la historia detrás de The Interview, la película que sacudió a Hollywood

El film relata una entrevista con el líder de Corea del Norte y fue protagonizado por Seth Rogen y James Franco. Antes de su estreno, sufrió el ciberataque más grave del ámbito cinematográfico, desatando filtraciones masivas, amenazas y presiones políticas inéditas

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Una Loca Entrevista | Tráiler (Crédito: SonyPicturesMéxico)

La comedia que satirizó una entrevista con el líder de Corea del Norte, con Seth Rogen, James Franco y la participación de Sony Pictures, desencadenó el mayor ciberataque en la historia del cine, situando el debate sobre censura, seguridad digital y libertad de expresión en el centro de la agenda internacional.

Se trata de The Interview, una película que se convirtió en culto, pero, antes de su estreno, fue presa de una crisis histórica para Sony, involucró al entonces presidente Barack Obama y marcó un punto de inflexión en la industria, según la plataforma española SensaCine.

Ciberataque y filtraciones: la vulnerabilidad de Hollywood

El ciberataque contra los sistemas de Sony se produjo un mes antes del estreno previsto, en diciembre de 2014.

El FBI señaló a Corea
El FBI señaló a Corea del Norte como responsable del ataque informático, vinculando el incidente con la trama satírica sobre Kim Jong-un (Crédito: The Interview (2014))

Los agresores lograron inutilizar cerca del 70% de los servidores, filtrando información confidencial que incluía guiones inéditos, acuerdos contractuales y correos privados entre ejecutivos y figuras de alto perfil como Adam Sandler y Angelina Jolie.

Las filtraciones expusieron tensiones internas y estrategias comerciales del estudio, generando una crisis reputacional sin precedentes.

El FBI determinó que el régimen de Corea del Norte estaba detrás del ataque, como represalia por la trama de The Interview, centrada en un intento ficticio de asesinato contra Kim Jong-un.

Según SensaCine, la evidencia técnica incluyó patrones de software malicioso coincidentes con otros incidentes atribuidos a Pyongyang, lo que posicionó el conflicto en una dimensión geopolítica.

Obama, la Casa Blanca y el debate por la libertad creativa

El presidente Barack Obama intervino
El presidente Barack Obama intervino para defender la libertad creativa y denunciar la censura extranjera en el caso Sony (AP Foto/Erin Hooley, Archivo)

La magnitud internacional del incidente motivó la intervención directa de Barack Obama, quien mantuvo conversaciones con la cúpula de Sony.

Según Michael Lynton, exdirector ejecutivo, el entonces presidente estadounidense preguntó: “¿En qué estabas pensando cuando convertiste la trama principal en matar al líder de una nación extranjera y hostil?”. Las memorias del ejecutivo, recogidas por SensaCine, reflejan la presión política y mediática sobre la compañía.

Obama advirtió públicamente sobre el riesgo de ceder ante la intimidación extranjera y subrayó la importancia de defender los valores democráticos: “No podemos tener una sociedad en la que algún dictador, en algún lugar, pueda empezar a imponer censura en Estados Unidos. Ojalá me hubieran hablado primero. Les habría dicho: ‘No caigan en la trampa de la intimidación’”, expresó el mandatario. Paralelamente, voces influyentes de la industria y de la propia Casa Blanca exigieron que The Interview llegara a los cines, pese a las amenazas.

Amenazas, cancelaciones y el estreno limitado

Sony Pictures canceló estrenos y
Sony Pictures canceló estrenos y limitó la presencia de los protagonistas de The Interview tras amenazas relacionadas con el ciberataque (Foto: EFE // Instagram / @jamesfrancoo)

La primera función de The Interview se realizó en Los Ángeles el 11 de diciembre de 2014. Sin embargo, tras amenazas de grupos relacionados con los atacantes, Sony canceló la premiere de Nueva York y restringió la presencia pública de Rogen y Franco.

Las principales cadenas de cines de Estados Unidos anunciaron la suspensión o retraso de funciones, sumando presión sobre la distribuidora.

Bajo la insistencia de representantes de la industria y del gobierno estadounidense, Sony autorizó finalmente un estreno limitado el 25 de diciembre de 2014 en un selecto grupo de salas. La estrategia de lanzamiento digital y en salas independientes buscó minimizar riesgos y salvaguardar la exhibición.

El mayor error de Sony y las consecuencias personales

La crisis llevó a Hollywood
La crisis llevó a Hollywood a replantear los límites de la sátira y a priorizar la protección digital en toda la industria del cine (The Interview (2014))

En sus memorias, Michael Lynton calificó la aprobación de The Interview como “el mayor error de su carrera”. El exdirector ejecutivo admitió que la decisión respondió más al deseo de integrarse en la élite creativa de Hollywood que a criterios corporativos.

“Quise unirme a la pandilla de cabrones que hacía películas subversivas”, relató Lynton, según SensaCine, reconociendo que se apartó de su tradicional cautela ejecutiva.

Lynton también asumió el impacto emocional y personal que supuso la crisis, cuyos efectos se extendieron a su familia y a las relaciones profesionales de largo plazo. La filtración de datos comprometió la seguridad y la confianza dentro del entorno laboral, con consecuencias que trascendieron la pérdida económica inmediata.

Impacto económico y redefinición de la industria

The Interview recaudó solo USD
The Interview recaudó solo USD 11,7 millones frente a un presupuesto de USD 44 millones, subrayando el impacto económico del escándalo (The Interview (2014))

Con un presupuesto de USD 44 millones, The Interview recaudó apenas USD 11,7 millones en todo el mundo.

El episodio profundizó la desconfianza interna y debilitó la posición de Sony en sus relaciones con actores, directores y socios estratégicos, según SensaCine. El golpe financiero fue secundario frente al daño reputacional y la exposición de vulnerabilidades.

Este caso redefinió los límites de la sátira en el cine estadounidense y colocó la protección digital como prioridad estratégica en Hollywood. La crisis impulsó reformas en los sistemas de seguridad y generó un debate global sobre el alcance de la censura, la responsabilidad creativa y la resiliencia de las grandes productoras ante amenazas externas.

El legado de The Interview y la huella en Hollywood

El caso The Interview sentó
El caso The Interview sentó precedentes en la producción audiovisual sobre resiliencia ante ciberataques y amenazas a la libertad de expresión (The Interview (2014))

Las consecuencias de este episodio se prolongaron durante años, afectando la toma de decisiones en la industria y la percepción internacional sobre la capacidad de resistencia ante la extorsión cibernética. El caso The Interview sigue siendo un referente sobre los riesgos y desafíos que enfrenta la producción audiovisual en la era digital, marcando una huella indeleble en la memoria de sus protagonistas y en la historia reciente del cine estadounidense.

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