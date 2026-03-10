La abrupta caída de Aaron Hernández: de super estrella de la NFL a convertirse en un criminal preso de una enfermedad

La mente de un Asesino, serie original de Netflix, narra el descenso de Aaron Hernández hasta su muerte (Youtube / Netflix Latinomérica)

Durante sus años como estrella en ascenso de la NFL, Aaron Hernández se perfiló como uno de los jugadores más talentosos y prometedores de su generación. Nacido el 6 de noviembre de 1989 en Connecticut, mostró desde joven una habilidad sobresaliente para el fútbol americano, lo que le permitió convertirse en figura central primero en la escuela secundaria y luego en la Universidad de Florida bajo la conducción de Urban Meyer.

Su llegada a los New England Patriots en el Draft de 2010 marcó un punto de inflexión tanto para su carrera como para la franquicia. A los 20 años, el tight-end se ganó rápidamente un lugar en el equipo titular, destacándose por su capacidad atlética, versatilidad y destreza para anotar. En 2012, alcanzó la cúspide de su trayectoria profesional: atrapó un touchdown en el Super Bowl, firmó uno de los contratos más valiosos para su posición en la historia de la liga y celebró el nacimiento de su primera hija junto a su prometida, Shayanna Jenkins. Su proyección era tan alta que muchos lo consideraban destinado a convertirse en una leyenda de la NFL.

Aaron Hernández era considerado una de las máximas promesas del fútbol americano y había firmado un contrato millonario con New England Patriots (Wikimedia)

Sin embargo, en el verano de 2013, un suceso inesperado alteró radicalmente el destino de Hernández. La aparición del cadáver de un conocido suyo desencadenó una investigación policial que, en pocos días, transformó a la joven figura deportiva en el principal sospechoso de un crimen. El arresto marcó el comienzo de una caída vertiginosa que no solo puso fin a su carrera, sino que también destapó una vida llena de conflictos y secretos que pocos imaginaban tras la imagen del exitoso deportista.

El caso de Odin Lloyd y la detención de Aaron Hernández

El 17 de junio de 2013, la calma habitual de North Attleborough, Massachusetts, se vio alterada por el hallazgo del cuerpo sin vida de Odin Lloyd, un joven de 27 años que jugaba como linebacker semiprofesional para los Boston Bandits. El cadáver, encontrado en un parque a solo un kilómetro de la casa de Aaron Hernández, presentaba dos impactos de bala en el pecho, además de heridas en los brazos y el costado. La víctima había sido vista por última vez con la estrella del fútbol americano durante la madrugada de ese mismo día, lo que de inmediato atrajo la atención de las autoridades hacia el famoso deportista.

Aaron Hernández brilló en el fútbol colegial y anotó un touchdown en el Super Bowl XLVI en 2012

La investigación avanzó rápidamente cuando los agentes encontraron un cigarrillo de marihuana con ADN de Aaron Hernández cerca de la escena del crimen. Además, las cámaras de seguridad lo registraron, con un arma en la mano, entrando a su mansión acompañado de otros dos hombres poco después de que los vecinos reportaran disparos en la zona. Estos elementos, sumados a la relación personal entre la víctima y el jugador (Odin Lloyd era pareja de Shaneah Jenkins, hermana de Shayanna Jenkins, la prometida de Hernández), reforzaron la hipótesis del vínculo directo entre ambos.

Los investigadores acudieron a la residencia apenas unas horas después del hallazgo. El comportamiento del jugador también generó sospechas: según los registros oficiales, intentó destruir su teléfono móvil y el sistema de videovigilancia de su hogar, explicaron en La mente de un Asesino, la serie de Netflix. Las pruebas acumuladas permitieron a las autoridades avanzar con rapidez. El 26 de junio de 2013 fue arrestado y acusado de asesinato en primer grado, posesión ilegal de arma de fuego y posesión de arma de gran capacidad. Apenas 90 minutos después de su detención, los New England Patriots anunciaron la rescisión inmediata de su contrato, cortando de raíz cualquier posibilidad de que el atleta regresara al campo de juego.

El caso de Odin Lloyd se convirtió en el detonante de una serie de revelaciones que arruinarían la imagen pública del jugador y cambiarían para siempre su historia, poniendo fin a su prometedora carrera y dando inicio a uno de los episodios más controvertidos en la historia reciente de la NFL.

El juicio a Aaron Hernández

El proceso judicial no tardó en volverse mediático, ya que la acusasión principal de asesinato en primer grado tenía como sospechoso a uno de los jugadores del momento. La imputación era clara, un hombre fue asesinado de dos tiros en el pecho, pero el caso se volvió complejo por la ausencia de un motivo claro. Durante el juicio, los fiscales sostuvieron que la muerte de Lloyd se produjo tras un altercado ocurrido días antes en un club nocturno de Boston, aunque las razones exactas del conflicto nunca se esclarecieron completamente. Entre las teorías discutidas figuraban la supuesta relación de la víctima con personas vinculadas a un tiroteo anterior y la posibilidad de que manejara información sensible sobre la vida privada del acusado.

Aaron Hernandez le sonríe a su pareja e hija en el juzgado durante el proceso penal (Keith Bedford /The Boston Globe via AP, Pool)

El juicio se caracterizó por la presentación de pruebas circunstanciales, incluyendo grabaciones de cámaras de seguridad, análisis de ADN y testimonios de allegados a las partes. La Fiscalía argumentó que Hernández, junto a dos acompañantes, lo llevó a una zona apartada, lo ejecutó y luego intentó eliminar evidencias que lo vincularan con el crimen. Por su parte, la defensa insistió en que no existían pruebas directas que lo ubicaran como el autor material del asesinato y cuestionó la solidez de las evidencias presentadas.

La figura del ala cerrada en la sala de audiencias generó un debate sobre el peso de su pasado, su comportamiento fuera del campo y la presión mediática ejercida por su condición de exestrella de la NFL. A pesar de la notoriedad del caso, el proceso judicial expuso también las dificultades para desentrañar los motivos y el trasfondo psicológico de un personaje que había alcanzado la cima del deporte profesional.

El 15 de abril de 2015, tras semanas de deliberaciones, el jurado declaró a Aaron Hernández culpable de asesinato en primer grado, lo que implicaba una condena automática a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Además, fue hallado culpable de tenencia ilegal de armas de fuego. La sentencia selló el destino judicial del exjugador, quien ya no volvería a pisar un campo de fútbol americano como profesional.

La resolución del caso no logró despejar todas las incógnitas sobre las motivaciones ni sobre los factores que influyeron en su conducta. No obstante, la contundencia del veredicto marcó un antes y un después en la percepción pública de una de las figuras más prometedoras del deporte estadounidense, transformada para siempre en símbolo de escándalo y tragedia.

Aaron Hernandez estaba comprometido con Shayanna Jenkins Hernandezy juntos habían tenido una hija (Keith Bedford /The Boston Globe via AP, Pool)

El final de Aaron Hernández

El 19 de abril de 2017 fue hallado sin vida en su celda en el Centro Correccional Souza-Baranowski, donde cumplía cadena perpetua. El exjugador se había ahorcado y dejó a su lado tres notas manuscritas, informó CNN, que añadieron un componente íntimo y perturbador al caso.

Una de ellas se dirigía a Shayanna Jenkins, su prometida y mamá de su hija. Allí expresó sentimientos de amor y resignación, con una frase impactante: “Te dije lo que vendría indirectamente”. También le mencionó que era millonaria en lo que expertos aseguran que fue una intención de tranquilizarla económicamente. Asimismo, le hizo un pedido particular: “Cuenta mi historia completamente, pero nunca piensa nada más allá de cuánto te amo”.

La carta manuscrita que Aaron Hernández le había dejado a su comprometida antes de quitarse la vida

Según documentos judiciales citados por CNN, Hernández tenía conocimiento de una regla legal vigente en Massachusetts, conocida como “abatement”, que anulaba la condena penal de los acusados que morían antes de que se resolviera su apelación. Conversaciones con otros internos sugieren que él mismo habló de ese rumor poco antes de quitarse la vida, lo que planteó dudas sobre si su decisión estuvo motivada también por la posibilidad de beneficiar a su familia en litigios civiles.

En los días previos, quienes convivían con él en prisión lo describieron como inusualmente positivo y emocionalmente estable, incluso después de haber sido absuelto de cargos en un juicio reciente. Algunas fuentes afirmaron que se había vuelto más espiritual, citando la Biblia y reflexionando sobre el sentido de la vida y la muerte. Sin embargo, la aparente serenidad resultó ser el preludio de un desenlace abrupto.

La enfermedad que marcó a Aaron Hernández

Tras su muerte, su cerebro fue trasladado en secreto al hospital de la Universidad de Boston para ser analizado por un equipo de neuropatólogos liderado por la Dra. Ann McKee. El objetivo era descubrir si una enfermedad neurodegenerativa podía explicar los cambios de comportamiento que caracterizaron los últimos años de vida del exjugador de la NFL. El resultado del examen fue contundente: padecía encefalopatía traumática crónica (ETC), una condición causada por golpes repetidos en la cabeza, característica de atletas de deportes de contacto como el fútbol americano y el boxeo.

New England Patriots rescindió automáticamente el contrato de Aaron Hernández cuando fue detenido (Wikimedia)

La ETC provoca daño progresivo en el cerebro y se manifiesta a través de síntomas como agresividad, depresión, pérdida de control emocional, deterioro cognitivo, problemas de memoria y, en fases avanzadas, demencia. En este caso, los especialistas detectaron un deterioro inusualmente severo en los lóbulos frontales, responsables del juicio y la toma de decisiones. Según la experta, el nivel de daño se correspondía con el de una persona de 60 años, a pesar de que tenía solo 27.

La condición fue identificada inicialmente como “demencia pugilística” entre boxeadores, pero los estudios recientes han demostrado que el “trauma repetitivo” por colisiones en la cabeza también es común en jugadores de fútbol americano. Un estudio realizado con 202 cerebros de antiguos jugadores de la NFL reveló síntomas de ETC en 110 de 111 casos analizados y una revisión del mismo equipo de investigadores en 2023 actualizó el número a 245 de 376 jugadores..