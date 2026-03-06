De niño amable a 11 tomas de rehenes en 9 motines: el oscuro recorrido de Charles Bronson, el preso más famoso del Reino Unido

Charles Bronson intentó en reiteradas ocasiones obtener la libertad (Grosby)

Charles Bronson, conocido como uno de los presos más notorios del Reino Unido, nació en 1952 bajo el nombre de Michael Peterson. Su historia personal se caracteriza por una infancia en un entorno familiar marcado por inclinaciones políticas y por ser uno de tres hermanos varones. Según relató su tía Eileen Parry en el año 2000, durante su niñez era un muchacho amable, brillante y protector de los más débiles, lejos de la imagen violenta que adquiriría más adelante.

Con el tiempo, su familia se trasladó a Cheshire, donde se desencadenó el inicio de su carrera delictiva, según el testimonio de la mujer. Desde joven, fue diagnosticado con trastorno de personalidad antisocial, un aspecto que influiría de manera relevante en su vida y en su relación con el sistema penitenciario británico.

En el entorno familiar, Parry aportó una visión que contrasta con la reputación adquirida por su sobrino. En declaraciones a la BBC, subrayó que de niño era “un muchacho encantador”, con facilidad para relacionarse y defender a quienes consideraba más vulnerables. Según ella, nunca se comportó como un matón y siempre mostró actitudes afables y protectoras.

Charles Bronson fue diagnosticado como una persona antisocial durante sus reclusiones

Sin embargo, fue criado en un ambiente donde las discusiones políticas eran habituales, lo que le proporcionó una perspectiva particular sobre la autoridad y el entorno social. La combinación de su entorno, su diagnóstico y las circunstancias del entorno familiar influyeron en el desarrollo posterior de su personalidad y su conducta.

Historial delictivo de Charles Bronson

En 1974, Charles Bronson fue condenado por primera vez a los 21 años, recibiendo una pena de siete años de prisión por delitos como robo, robo agravado, agresión con intención de robar y posesión de un arma de fuego. Desde ese momento, su vida quedó marcada por una secuencia de encarcelamientos y reincidencias. Tras esa primera condena, Bronson pasó la mayor parte de los siguientes 48 años tras las rejas, con apenas dos breves períodos de libertad en los que volvió a delinquir.

Durante sus décadas tras las rejas, cometió una serie de actos violentos y delictivos que incluyeron robos, delitos con armas de fuego y un total de 11 tomas de rehenes en 9 asedios (o motines) a prisiones diferentes. Las víctimas de estos episodios fueron variadas: entre ellas figuran directores de cárceles, médicos, personal penitenciario y, en una ocasión, su propio abogado.

Charles Bronson protagonizó varias tomas de rehenes a trabajadores penitenciarios durante sus reclusiones (Grosby)

En el año 2000, recibió una cadena perpetua discrecional con una pena mínima de cuatro años por secuestrar durante 44 horas al profesor de arte Phil Danielson en la prisión de Hull. Su última condena por un delito violento se produjo en 2014, cuando fue juzgado por agresión. Durante su paso por distintas prisiones, Bronson acumuló al menos 20 ataques contra funcionarios penitenciarios, consolidando su reputación como uno de los presos más violentos del Reino Unido, recogió The Independent.

A lo largo de su extenso periodo en prisión, fue diagnosticado como alguien antisocial, una condición que influyó en su comportamiento y en la respuesta de las autoridades penitenciarias. Tras un ataque a un funcionario de prisiones y un intento de suicidio en 1978, fue trasladado temporalmente un hospital especializado en problemas psiquiátricos, donde permaneció bajo supervisión.

En los últimos años, ha sido recluido principalmente en régimen de aislamiento. Según lo relatado en la audiencia de libertad condicional, permanece encerrado en su celda durante 23 horas al día, disponiendo de solo una hora para hacer ejercicio o realizar otras actividades. Esta restricción se debe, en parte, a la escasez de personal en la prisión, lo que limita aún más las interacciones entre reclusos.

Desde su primer reclusión, el criminal pasó tan solo dos años en libertad

Actualmente, se encuentra en la prisión de Woodhill, en Milton Keynes, Buckinghamshire. Comparte la unidad con solo ocho presos y pasa tiempo fuera de la celda con otros tres, aunque evita a uno de ellos por diferencias personales. La mayor parte de su tiempo la dedica a escuchar la radio y crear arte, actividad que se ha convertido en un recurso para sobrellevar el encierro y canalizar sus emociones, informó The Independent.

Al pasar gran parte de su vida privado de su libertad, las audiencias han sido un capítulo recurrente. En varias ocasiones solicitó su liberación, siendo la más reciente en marzo de 2023, la octava desde que fue condenado a condena perpetua a principios del siglo.

Tras un cambio de reglas en el sistema penal del Reino Unido, el cual buscaba mayor transparencia en los procesos, exigió salir de la cárcel, pero sin efecto tras la decisión de la Junta de Libertad Condicional. A pesar de que sus abogados aseguran que mostró una mejora en su comportamiento, el último dictamen confirma que permanecerá encerrado.

La vida actual de Charles Bronson

Sus abogados aseguran que su comportamiento mejoró en los últimos años (Grosby)

Durante su reclusión siempre encontró nuevas formas de ocupar el tiempo y proyectar una nueva imagen. Su nueva faceta incluye la creación artística, la cual llegó a tener repercusión tras los muros de la prisión. El arte se convirtió en su principal vía de expresión y el mismo afirmó que logró distanciarse de la violencia, reveló The Independent.

En el ámbito mediático, Bronson protagonizó recientemente un episodio particular con un karaoke con un teléfono celular, interpretando My Way del célebre Frank Sinatra, según informó The Mirror. Asimismo, se contacta con frecuencia con escritores y personas ajenas a la prisión, reforzando su nueva personalidad pública.