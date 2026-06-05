Lo acusaron de romper un dique en Misuri e inundar 14.000 hectáreas para evitar el regreso de su mujer y recibió cadena perpetua

La Gran Inundación de 1993 en Misuri y el Medio Oeste marcó récords históricos de crecidas del río Misisipi y sus afluentes tras meses de lluvias continuas (Departamento de Transporte de Misuri)

En el verano de 1993, una serie de lluvias intensas y persistentes transformaron al Medio Oeste de Estados Unidos en el escenario de una de las catástrofes naturales más prolongadas y devastadoras de la época moderna. Sin embargo, esta situación contó con un aditivo inesperado: James Scott, de 24 años, quien quería que su esposa quedara atrapada al otro lado del río, tras manipular las defensas, desató una inundación que arrasó 14.000 hectáreas.

Los ríos Misuri y Misisipi, junto con sus afluentes, excedieron niveles históricos tras meses de saturación del suelo y tormentas continuas que comenzaron a finales de 1992 y se extendieron durante buena parte del año siguiente. Este fenómeno, conocido como la Gran Inundación de 1993, marcó un punto de inflexión en la relación de las comunidades con los grandes ríos de la región.

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Durante varias semanas, la amenaza de crecida mantuvo en vilo a poblaciones enteras, mientras los meteorólogos advertían que los registros de inundación de los últimos 150 años serían superados. El agua siguió acumulándose hasta alcanzar una primera crecida récord a mediados de julio, precedida y seguida por nuevos episodios de lluvia que elevaron aún más los niveles. Esta situación prolongada dejó imágenes de diques colapsando, casas arrasadas y pueblos enteros luchando contra una fuerza hídrica que parecía no dar tregua.

Tras la Gran Inundación de 1993, el Medio Oeste implementó cambios en infraestructuras y gestión, incluyendo adquisiciones estatales y construcción de nuevos diques para prevenir futuras crecidas (Departamento de Transporte de Misuri)

Esta catástrofe natural se caracterizó por su duración, extendiéndose oficialmente desde mayo hasta septiembre. Afectó a amplias zonas de Dakota del Norte, Dakota del Sur, Nebraska, Kansas, Minnesota, Iowa, Misuri, Wisconsin e Illinois, y estableció marcas de crecida desde St. Joseph hasta St. Louis en el Misuri y desde Rock Island, Illinois, hasta Cape Girardeau en el Misisipi.

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Las autoridades y los habitantes locales coincidieron en que nunca antes se había presenciado una calamidad de tal magnitud, tanto por la cantidad de agua involucrada como por la cantidad de tiempo que la región permaneció bajo amenaza constante, recogió Missuri Independent.

James Scott y una ruptura fatal

En medio del caos provocado por la crecida de los ríos, la atención se centró en un incidente específico ocurrido el 16 de julio de 1993: la repentina ruptura de un dique cerca de West Quincy, Misuri, a orillas del río Misisipi. La fractura permitió que una masa de agua invadiera cerca de 14.000 hectáreas de tierras de cultivo, arrasando viviendas y negocios en la zona. El desborde interrumpió además la conexión vial entre Misuri e Illinois al inutilizar un puente clave, agravando la situación de las comunidades que ya lidiaban con la emergencia.

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James Scott pasó de colaborar con la investigación a ser el principal sospechoso (Captura de video)

Las primeras investigaciones se orientaron a determinar si la falla en el dique había sido producto exclusivo de las condiciones extremas o si existía algún factor humano involucrado. En este contexto surgió el nombre de James Scott, un joven de 24 años residente en las inmediaciones del lugar afectado. El hombre había aparecido en una entrevista televisiva local tras el colapso del dique, relatando que había observado filtraciones y que intentó reforzar la estructura con sacos de arena.

Sin embargo, la inspección oficial del dique realizada pocas horas antes de la ruptura no había detectado señales críticas. Esta contradicción llevó a los investigadores a considerar la posibilidad de una intervención deliberada. Pronto, pasó de colaborador a principal sospechoso, especialmente después de que testigos mencionaran comentarios previos en los que él habría aludido, en tono de broma, a la idea de provocar una inundación que impidiera a su esposa regresar a casa desde su trabajo al otro lado del río.

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Su mujer trabajaba en un restaurante en la ciudad Taylor, del otro lado del caudal, y todos los días debía cruzar por el puente en la ida y en la vuelta. Un testigo afirmó que el propio investigado había mencionado que las inundaciones la podrían dejar atrapada en el trabajo mientras él se dedicaba a tomar y pescar con amigos.

La población de Misuri utilizó bolsones de arena para que funcionen como dique (Captura de video)

En la fase de indagación, las autoridades sostuvieron que Scott retiró varios sacos de arena de la estructura, debilitando así la barrera lo suficiente para que el agua la atravesara. El propio acusado admitió haber manipulado los sacos, aunque argumentó que solo lo hizo para demostrar la vulnerabilidad del dique. La fiscalía afirmó que esta acción fue determinante para el desastre local.

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El proceso judicial se convirtió en un episodio singular en la historia jurídica de Misuri. Los fiscales, tras reunir testimonios y pruebas circunstanciales sobre la manipulación del dique, recurrieron a una ley estatal promulgada en 1979 que penalizaba la provocación intencional de una catástrofe. Esta legislación, raramente utilizada, fue el fundamento para acusarlo de haber causado de manera deliberada el desastre que arrasó 14.000 hectáreas en West Quincy.

El juicio tuvo lugar poco después de los hechos, en 1993. Durante el proceso, la fiscalía centró su acusación en la supuesta intención de impedir que su esposa regresara a casa, apoyándose en declaraciones de testigos y en la admisión del propio acusado sobre la retirada de los sacos de arena. El tribunal lo declaró culpable del delito grave de causar una catástrofe, imponiéndole una pena que oscilaba entre 20 años de prisión y cadena perpetua. Esta resolución lo convirtió en la única persona condenada en el estado bajo esa ley específica para catástrofes.

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James Scott fue condenado por las autoridades judiciales locales por sus palabras sobre su esposa (Captura de video)

A lo largo de los años, el caso generó controversia y fue objeto de análisis periodístico. El periodista Adam Pitluk publicó el libro “Condenados a la eternidad”, en el que exploró la posibilidad de que Scott hubiera sido un chivo expiatorio en medio del caos generalizado. En una entrevista concedida en 2018, reiteró su inocencia, insistiendo en que el jurado se basó en pruebas circunstanciales y no en pruebas directas que lo vincularan con el colapso del dique.

Cuál fue el impacto de las inundaciones en 1993

La Gran Inundación de 1993 dejó una huella profunda tanto en las comunidades como en la infraestructura y la economía del Medio Oeste de Estados Unidos. Según los relatos recogidos por el Missouri Independent, la magnitud del desastre se manifestó en la destrucción de viviendas, el desarraigo de miles de familias y la pérdida de medios de vida. El agua cubrió extensas áreas agrícolas, anegando millones de hectáreas y obligando a la evacuación de cerca de 54.000 residentes. El saldo fue de al menos 47 muertos y daños materiales valorados entre 15.000 y 20.000 millones de dólares.

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El desastre también despertó una notable movilización social. Miles de voluntarios colaboraron en la colocación de sacos de arena, la habilitación de refugios y la provisión de alimentos para los desplazados. Estas acciones solidarias permitieron salvar decenas de hogares y reducir daños potenciales. La tragedia consolidó la idea de que la respuesta colectiva era la única manera de enfrentar una emergencia de tal alcance.

El impacto de la inundación motivó cambios en la gestión y reconstrucción de infraestructuras. Muchas propiedades sujetas a reclamaciones recurrentes por inundaciones fueron adquiridas por el Estado o elevadas por encima de los niveles críticos de agua. Algunas barreras no se reconstruyeron, destinándose los terrenos a la conservación de vida silvestre y a la mitigación de futuras crecidas. En otros sitios, como el valle de Chesterfield, se levantaron diques más altos, aunque persisten dudas sobre si alguna vez podrán superar los registros de 1993.

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