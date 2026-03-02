La historia de la Danza de los Espíritus: el ritual que desafió al poder de Washington y marcó la historia nativa

La Danza de los Espíritus surgió en 1889 en Mason Valley, Nevada, como símbolo de resistencia y esperanza entre las tribus nativas americanas

A finales del siglo XIX, la Danza de los Espíritus surgió como un simbolismo de esperanza y resistencia entre las tribus nativas del oeste de Estados Unidos, impulsada por la visión profética de Wovoka, líder paiute, durante un eclipse el 1 de enero de 1889.

Originado en Mason Valley (Nevada), el ritual emergió en un contexto de despojo y opresión, prometiendo paz y reencuentro con seres queridos fallecidos. La ceremonia se expandió velozmente, atrayendo la atención de las autoridades federales, lo que culminó en la masacre de Wounded Knee, según la revista National Geographic.

Orígenes y contexto del ritual

La Danza de los Espíritus se consolidó tras la afirmación de Wovoka de haber experimentado una visión en la que fue llevado al cielo, donde vio a Dios y a los ancestros muertos viviendo en felicidad.

El líder paiute Wovoka promovió el ritual tras una visión profética que instó a las tribus a bailar por la paz y el reencuentro con sus antepasados

De acuerdo con la revista National Geographic, aseguró que se le encomendó transmitir que el bienestar de su pueblo dependería de la paz y de aprender un nuevo baile espiritual. Este mensaje se tradujo en un ritual de cinco días: las comunidades danzaban cuatro noches y, al amanecer del quinto día, se bañaban en el río antes de regresar a casa.

El mensaje y las promesas de Wovoka

Wovoka subrayó la importancia de la no violencia. En una carta dirigida a diversas tribus, escribió: “No deben dañar a nadie ni pelear con nadie”. Tribus como los arapahos, cheyenes y sioux adoptaron el ritual, adaptando las enseñanzas a sus propias tradiciones.

Para muchas, especialmente aquellas recluidas en reservas, la Danza de los Espíritus se convirtió en una fuente renovada de esperanza y cohesión espiritual.

Diversidad de interpretaciones tribales

La ceremonia de la Danza de los Espíritus se extendía durante cinco días, con danzas nocturnas y un baño ritual en el río al amanecer del último día (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ritual evolucionó en un movimiento social y espiritual que aportaba consuelo y promesas de restauración. El mensaje de Wovoka fusionaba tradiciones indígenas, danzas previas y elementos del cristianismo, creando una nueva espiritualidad.

Según National Geographic, para numerosos pueblos la Danza de los Espíritus representaba la posibilidad de reencontrarse con los difuntos en un lugar restaurado y en paz.

La naturaleza pacífica del rito fue fundamental. Las instrucciones de Wovoka reiteraban la necesidad de evitar la violencia. Cada tribu interpretó la ceremonia de acuerdo a su cosmovisión, reforzando la solidaridad ante la adversidad.

El conflicto con las autoridades y la masacre

Entre los Sioux Lakota, la Danza de los Espíritus adquirió un significado distinto: algunos pensaron que el ritual anunciaba el final del hombre blanco y el retorno a la forma de vida anterior a la colonización.

El temor de las autoridades de Estados Unidos ante el auge del ritual desencadenó la masacre de Wounded Knee, donde cientos de Lakotas murieron en 1890 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los participantes comenzaron a vestir la denominada camisa espiritual, adornada con símbolos, que, según se creía, podía protegerlos de las balas.

Este fervor suscitó temor en las autoridades federales. Los funcionarios del gobierno de Estados Unidos consideraron el auge del ritual como una amenaza, ignorando las advertencias de expertos sobre su carácter pacífico.

Para 1890, algunos seguidores sioux de la Danza de los Espíritus fueron incluidos en listas de indígenas destinados a reubicación forzosa. El clima de tensión se agravó con el miedo oficial.

La crisis alcanzó su clímax el 29 de diciembre de 1890, cuando tropas del ejército de Estados Unidos rodearon un campamento Lakota junto al arroyo Wounded Knee, en Dakota del Sur. Durante la búsqueda de armas, algunos miembros de la tribu comenzaron a entonar cánticos y a realizar el ritual.

La Danza de los Espíritus sigue viva en la memoria y espiritualidad de muchas comunidades indígenas, a pesar del intento de represión y el dolor de la masacre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras un disparo de origen desconocido, los soldados abrieron fuego, asesinando a cientos de hombres, mujeres y niños Lakota. Este hecho, conocido como la masacre de Wounded Knee, puso fin al movimiento como fuerza unificadora, haciendo que la Danza de los Espíritus perdiera su impulso original.

A pesar de la masacre de Wounded Knee, la Danza de los Espíritus persistió en formas transformadas durante el siglo XX y mantiene presencia en la memoria colectiva y la espiritualidad de diversas comunidades nativas.