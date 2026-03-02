Historias

La historia de la Danza de los Espíritus: el ritual que desafió al poder de Washington y marcó la historia nativa

Un movimiento de esperanza nacido de la visión de Wovoka unió a tribus del oeste de Estados Unidos y desató una respuesta brutal de las autoridades, dejando una huella imborrable en la memoria indígena

Guardar
La Danza de los Espíritus
La Danza de los Espíritus surgió en 1889 en Mason Valley, Nevada, como símbolo de resistencia y esperanza entre las tribus nativas americanas

A finales del siglo XIX, la Danza de los Espíritus surgió como un simbolismo de esperanza y resistencia entre las tribus nativas del oeste de Estados Unidos, impulsada por la visión profética de Wovoka, líder paiute, durante un eclipse el 1 de enero de 1889.

Originado en Mason Valley (Nevada), el ritual emergió en un contexto de despojo y opresión, prometiendo paz y reencuentro con seres queridos fallecidos. La ceremonia se expandió velozmente, atrayendo la atención de las autoridades federales, lo que culminó en la masacre de Wounded Knee, según la revista National Geographic.

Orígenes y contexto del ritual

La Danza de los Espíritus se consolidó tras la afirmación de Wovoka de haber experimentado una visión en la que fue llevado al cielo, donde vio a Dios y a los ancestros muertos viviendo en felicidad.

El líder paiute Wovoka promovió
El líder paiute Wovoka promovió el ritual tras una visión profética que instó a las tribus a bailar por la paz y el reencuentro con sus antepasados

De acuerdo con la revista National Geographic, aseguró que se le encomendó transmitir que el bienestar de su pueblo dependería de la paz y de aprender un nuevo baile espiritual. Este mensaje se tradujo en un ritual de cinco días: las comunidades danzaban cuatro noches y, al amanecer del quinto día, se bañaban en el río antes de regresar a casa.

El mensaje y las promesas de Wovoka

Wovoka subrayó la importancia de la no violencia. En una carta dirigida a diversas tribus, escribió: “No deben dañar a nadie ni pelear con nadie”. Tribus como los arapahos, cheyenes y sioux adoptaron el ritual, adaptando las enseñanzas a sus propias tradiciones.

Para muchas, especialmente aquellas recluidas en reservas, la Danza de los Espíritus se convirtió en una fuente renovada de esperanza y cohesión espiritual.

Diversidad de interpretaciones tribales

La ceremonia de la Danza
La ceremonia de la Danza de los Espíritus se extendía durante cinco días, con danzas nocturnas y un baño ritual en el río al amanecer del último día (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ritual evolucionó en un movimiento social y espiritual que aportaba consuelo y promesas de restauración. El mensaje de Wovoka fusionaba tradiciones indígenas, danzas previas y elementos del cristianismo, creando una nueva espiritualidad.

Según National Geographic, para numerosos pueblos la Danza de los Espíritus representaba la posibilidad de reencontrarse con los difuntos en un lugar restaurado y en paz.

La naturaleza pacífica del rito fue fundamental. Las instrucciones de Wovoka reiteraban la necesidad de evitar la violencia. Cada tribu interpretó la ceremonia de acuerdo a su cosmovisión, reforzando la solidaridad ante la adversidad.

El conflicto con las autoridades y la masacre

Entre los Sioux Lakota, la Danza de los Espíritus adquirió un significado distinto: algunos pensaron que el ritual anunciaba el final del hombre blanco y el retorno a la forma de vida anterior a la colonización.

El temor de las autoridades
El temor de las autoridades de Estados Unidos ante el auge del ritual desencadenó la masacre de Wounded Knee, donde cientos de Lakotas murieron en 1890 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los participantes comenzaron a vestir la denominada camisa espiritual, adornada con símbolos, que, según se creía, podía protegerlos de las balas.

Este fervor suscitó temor en las autoridades federales. Los funcionarios del gobierno de Estados Unidos consideraron el auge del ritual como una amenaza, ignorando las advertencias de expertos sobre su carácter pacífico.

Para 1890, algunos seguidores sioux de la Danza de los Espíritus fueron incluidos en listas de indígenas destinados a reubicación forzosa. El clima de tensión se agravó con el miedo oficial.

La crisis alcanzó su clímax el 29 de diciembre de 1890, cuando tropas del ejército de Estados Unidos rodearon un campamento Lakota junto al arroyo Wounded Knee, en Dakota del Sur. Durante la búsqueda de armas, algunos miembros de la tribu comenzaron a entonar cánticos y a realizar el ritual.

La Danza de los Espíritus
La Danza de los Espíritus sigue viva en la memoria y espiritualidad de muchas comunidades indígenas, a pesar del intento de represión y el dolor de la masacre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras un disparo de origen desconocido, los soldados abrieron fuego, asesinando a cientos de hombres, mujeres y niños Lakota. Este hecho, conocido como la masacre de Wounded Knee, puso fin al movimiento como fuerza unificadora, haciendo que la Danza de los Espíritus perdiera su impulso original.

A pesar de la masacre de Wounded Knee, la Danza de los Espíritus persistió en formas transformadas durante el siglo XX y mantiene presencia en la memoria colectiva y la espiritualidad de diversas comunidades nativas.

Temas Relacionados

WovokaMason ValleySioux LakotaEjército De Estados UnidosMasacre De Wounded KneeEspiritualidad IndígenaNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Infancia sin escuela, escritura en espejo y talento precoz: así fue la infancia poco convencional que moldeó a Leonardo da Vinci

La libertad otorgada por una estructura familiar atípica, la influencia de los paisajes toscanos y el aprendizaje fuera de las aulas sentaron las bases para una mente inquieta capaz de desafiar las fronteras del arte y la ciencia

Infancia sin escuela, escritura en

El caso del hombre que tiene una memoria de siete segundos: la conexión con el piano y las cartas diarias al “amor de su vida”

Clive Wearing se quedó sin memoria en 1985. Un virus atacó su cerebro y borró todos sus recuerdos. Cada mañana olvida quién es y hasta el lugar donde vive. El testimonio de su esposa, que lo acompaña todos los días

El caso del hombre que

“Soy Natascha Kampusch, llame a la policía”: la niña de diez años que estuvo 3096 días esclavizada y el llamado que le salvó la vida

El 2 de marzo de 1998, la niña había logrado que su madre le permitiera ir caminando sola hasta la escuela, pero nunca llegó. Un secuestrador solitario la subió a la fuerza a una camioneta y ya no hubo rastros de ella. La encerró en una celda subterránea, la violó, la torturó y la trató como a una esclava. Con el tiempo pudo ganarse su confianza y huyó cuando se le presentó la primera oportunidad. Habían pasado ocho años, cinco meses y 21 días desde su secuestro

“Soy Natascha Kampusch, llame a

Silencio, opacidad y planes secretos: los días en los que las Fuerzas Armadas tejieron la estrategia del golpe en las sombras

En los primeros días de marzo de 1976, Lorenzo Miguel se convirtió en uno de los sostenes del gobierno de Isabel Perón, al compás de una democracia en franco deterioro: el peronismo parecía devorarse a sí mismo mientras Jorge Videla y Emilio Massera empezaban a delinear el mapa del poder de la dictadura militar

Silencio, opacidad y planes secretos:

El legado de Thomas Fogarty: creatividad, perseverancia y el nacimiento de la cirugía vascular mínimamente invasiva

Su capacidad para unir ciencia, técnica y espíritu emprendedor ejemplifica el papel fundamental de la innovación interdisciplinaria en la mejora de la vida de millones de personas

El legado de Thomas Fogarty:
DEPORTES
La aguda mirada de Alzamendi

La aguda mirada de Alzamendi sobre la salida de Gallardo de River: los “culpables” de la crisis y el 9 que le falta al club

Franco Colapinto se alista para su estreno en el Gran Premio de Australia de la F1: días, horarios y todo lo que hay que saber

Los posteos de la esposa de Di María Jorgelina Cardoso con los que encendió las redes tras el gol del Fideo a Newell’s

El show de Messi en la remontada del Inter Miami ante Orlando City: sus dos primeros golazos oficiales de 2026

La selección argentina femenina cayó 2-0 ante Estados Unidos en su debut en la SheBelieves Cup

TELESHOW
Pampita celebró los 18 años

Pampita celebró los 18 años de su hijo Bautista: abrazos, amigos y la torta que le llevó su hermana Anita

Después de la muerte de su padre, Daniela decidió regresar a la casa de Gran Hermano: “Ya pude despedirme”

Quién es Carla Bigliani, la nueva participante que ingresó a Gran Hermano Generación Dorada

El actor Esteban Lamothe mostró una nueva faceta artística con la edición de su primer libro: “Alegría, ansiedad y emoción”

Tras su salida obligada, Divina Gloria les dejó un mensaje a sus compañeros de Gran Hermano: “Denlo todo, como venían haciendo”

INFOBAE AMÉRICA

La historia íntima detrás del

La historia íntima detrás del himno de Crowded House

Cayeron las bolsas en Asia y precio del petróleo se disparó por la escalada del conflicto en Medio Oriente

EN VIVO: Marco Rubio defenderá el martes ante el Congreso de Estados Unidos el ataque contra Irán

Todo sobre la presencia argentina en la Semana del Arte de Madrid 2026

Los libros argentinos más importantes del siglo XXI: sorpresa por una encuesta