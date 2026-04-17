De conspiraciones y cartas tóxicas: cuando un imitador de Elvis Presley fue detenido por intentar asesinar al presidente de EE.UU.

Paul Kevin Curtis tenía una empresa de pulido de pisos pero su hobby era imitar a Elvis Presley. Fue detenido y liberado (Netflix)

El 17 de abril de 2013, un operativo conjunto integrado por autoridades federales y locales se desplegó en una residencia de Tupelo, Mississippi, Estados Unidos. El grupo de agentes de seguridad interceptó a Paul Kevin Curtis.

En ese momento, Curtis se retiraba del lugar conduciendo su automóvil para ir a una cena pautada con su exesposa y sus hijos. En el vehículo también viajaba la mascota de la familia, un perro llamado Moo Cow.

El FBI arrestó a Paul Kevin Curtis en Tupelo, Mississippi, en abril de 2013 (Netflix)

Los efectivos bloquearon la marcha y le ordenaron salir del habitáculo. Esa maniobra desencadenó el desconcierto del conductor y provocó el escape del perro, que huyó atemorizado por la presencia de los oficiales. Un agente detuvo al animal aplicándole un dardo tranquilizante, logrando resguardarlo sin provocarle lesiones. Inmediatamente, las fuerzas aprehendieron a Curtis y lo trasladaron más de 140 kilómetros hacia el norte. Fue alojado en la cárcel del condado de Lafayette, emplazada en Oxford, Mississippi.

Una vez en prisión agentes del FBI, junto a efectivos del Departamento de Seguridad Nacional y de la Policía del Capitolio, abrieron una sesión de indagatoria que duró siete horas. En la fase inicial, los investigadores omitieron informarle al detenido los motivos concretos de su privación de la libertad. Decidieron confrontarlo comunicándole que sus acciones recientes habían desencadenado la internación de una niña, para luego preguntarle si poseía conocimientos sobre el manejo de la ricina. Curtis exhibió incomprensión total. Al escuchar el término en inglés, lo confundió fonéticamente con el vocablo rice, que significa arroz. A partir de ese error perceptivo, contestó a los agentes federales que él no incluía arroz en su dieta habitual. Los interrogadores desestimaron la declaración y lo acusaron de ocultar datos.

Las cartas tóxicas, que teóricamente había enviado Paul Kevin Curtis, tenían como destinatarios al entonces presidente Barack Obama, al senador Roger Wicker y a la jueza Sadie Holland (Netflix)

La acusación formal derivaba de la incautación de tres sobres enviados a través del sistema postal a principios de abril. Los blancos de los envíos conformaban un grupo de altísima jerarquía política e institucional. Una de las misivas tenía como destinatario a Barack Obama, entonces presidente de la nación. La segunda correspondencia fue enviada a la oficina de Roger Wicker, senador nacional representante de Mississippi. El tercer sobre iba dirigido a Sadie Holland, magistrada en funciones dentro de la jurisdicción judicial de Tupelo. El interior de cada sobre contenía idénticas dosis de un polvo de textura gruesa. Los análisis técnicos determinaron rápidamente que la sustancia era ricina, un compuesto de alta toxicidad.

El material impreso dentro de los sobres compartía el mismo texto. La nota declaraba: “Nadie quiso escucharme antes. Todavía hay ‘piezas faltantes’. Tal vez ahora tenga su atención, incluso si eso significa que alguien deba morir. Esto debe parar. Ver un error y no exponerlo, es convertirse en un socio silencioso de su continuidad”. La pesquisa recayó sobre Curtis debido a la firma incorporada al final de cada amenaza. Los escritos concluían con la rúbrica: “Soy KC y apruebo este mensaje”.

James Everett Dutschke se convirtió en el principal sospechoso de ser quien envió las cartas con ricina (Netflix)

Los agentes confirmaron que Curtis administraba un perfil en la red MySpace donde difundía conspiraciones, cerrando siempre sus publicaciones con esa oración. Asimismo, la frase “piezas faltantes” remitía a “Missing Pieces”, título de un libro y un guion que él redactó para explicar una denuncia que impulsaba desde hacía 14 años.

El origen de las denuncias de Curtis se retrotraía al 17 de diciembre de 1999. Curtis operaba una firma de maestranza y trabajaba como imitador de Elvis Presley, actividad escénica que llevaba a cabo en dúo junto a su hermano Jack.

A fines de 1999, su empresa pulía los pisos del North Mississippi Medical Center. Durante un turno laboral, abrió una heladera situada en la morgue del hospital. Según su testimonio, descubrió diversas partes anatómicas separadas y la cabeza de un sujeto al que observó vivo en emergencias unos días previos. Diagnosticado anteriormente con trastorno bipolar, Curtis dedujo que la dirección del centro médico comandaba una red dedicada a extraer y vender órganos.

El presidente de Estados Unidos Barack Obama (Reuters)

A la mañana posterior al hallazgo, el director ejecutivo de la institución lo citó a su despacho. La declaración de Curtis afirma que el directivo le exigió suscribir un acta donde asumía su ingreso no autorizado a la morgue y presentaba la renuncia.

Curtis se rehusó a firmar y responsabilizó al director de traficar partes humanas. La discusión terminó cuando el personal de seguridad lo sacó del establecimiento. Desde ese momento, se dedicó a exponer los delitos denunciados. Redactó normativas para vedar el comercio de órganos en Mississippi y exigió la intervención de figuras como el senador Wicker y la jueza Holland. El conflicto provocó el alejamiento de su esposa. Su auto estalló y su casa se quemó, incidentes que él catalogó como atentados perpetrados por los delincuentes que buscaban acallarlo.

En 2006, las trabas para divulgar su teoría lo condujeron hacia James Everett Dutschke, un vecino de Tupelo que editaba un diario. Dutschke integraba la entidad Mensa, brindaba lecciones en un gimnasio de artes marciales, imitaba a Wayne Newton y planificaba postularse a cargos públicos. Curtis le propuso la publicación completa de sus hallazgos hospitalarios. Dutschke desestimó la solicitud argumentando que una acusación tan grave destruiría su campaña política. La negativa generó que Curtis lo acusara de mentir, y así fue que comenzó una confrontación entre ellos. El escenario se complicó laboralmente, puesto que Dutschke trabajaba en la misma aseguradora que la exesposa del imitador. Laura Curtis, de ella se trataba, denunció que Dutschke intentó acercamientos románticos, afirmación que el editor rechazó de plano.

James Everett Dutschke profesor de artes marciales. Coqueteó también con la política (Netflix)

Las tensiones llegaron al plano político en 2007. Dutschke concretó su inscripción como candidato republicano para la Cámara de Representantes para arrebatarle el escaño al demócrata Steve Holland. Holland era hijo de la jueza Sadie Holland, una destinataria de las cartas toxicas. Las urnas decretaron una derrota para Dutschke, hecho que Curtis festejó. Tras las elecciones, iniciaron una disputa cruzada con denuncias de acoso digital.

Dutschke indicaba que Curtis modificaba fotografías suyas tras extraerlas con perfiles falsos, mientras que Curtis aseguraba que el software de rastreo marcaba cientos de ingresos diarios por parte del instructor de taekwondo a sus redes. En mayo de 2010, con la meta de probar ese seguimiento, Curtis posteó un certificado falsificado adjudicándose una membresía en Mensa.

El engaño operó exactamente como Curtis previó. En cuestión de horas, Dutschke le envió un texto exigiendo la baja de la publicación, tildó la actitud de fraude y lo desafió a participar de una pelea mano a mano dentro del gimnasio de artes marciales. El combate jamás se concretó y cada uno acusó al otro de eludir el compromiso.

La investigación inicial se centró en Paul Kevin Curtis por sus publicaciones en redes sociales y la coincidencia de frases en las cartas con sus escritos (Netflix)

Con el paso del tiempo, la imagen pública de Dutschke colapsó. En enero de 2013 un juez lo condenó a noventa días de reclusión por exposición indecente tras comprobarse que permaneció desnudo detrás de la ventana de la casa frente al paso de niñas. A la par, debió afrontar procesos por manosear a tres estudiantes de su gimnasio menores de 16 años. Curtis viralizó las noticias de dichos procesos judiciales, ante lo cual Dutschke le prometió venganza.

Ese complicado mapa de hostilidades cobró relevancia capital el 17 de abril de 2013 durante la indagatoria en la cárcel de Oxford. Tras las horas iniciales, el personal del FBI chocó con la falta de resultados. La requisa exhaustiva sobre el domicilio de Curtis no aportó la mínima evidencia física referida a la toxina, ni materiales químicos ni papelería comprometedora. Al advertir que la única prueba incriminatoria era una coincidencia terminológica en las cartas, los agentes modificaron las pautas del interrogatorio.

Interpelaron a Curtis para que precisara el nombre de alguna persona que tuviera la intención de ejecutar un complot en su contra. La contestación fue inmediata y cantó el nombre de Everett Dutschke.

La introducción de ese sujeto en el caso forzó una readaptación de la investigación de las agencias federales. En la sede judicial, un oficial del FBI declaró bajo juramento que el estudio pericial ejecutado sobre los bienes del imputado arrojó resultados negativos.

James Everett Dutschke fue condenado a 25 años de prisión por haber mandado cartas con sustancias tóxicas y por abuso de menores

Sostenidos en esa exposición oficial, los fiscales descartaron los cargos penales que pesaban sobre Curtis, facilitando su libertad para el 23 de abril de 2013. Al salir de la cárcel, el liberado declaró ante los periodistas que durante la última semana había estado sumido en un estado de desconcierto absoluto, asimilando su encierro frente a paredes grises con la letra de la canción “Green, Green Grass of Home”. Tras esto, la investigación apuntó hacia otro lado y se produjo un allanamiento en las propiedades de Dutschke.

El 27 de abril de 2013, cuatro jornadas después de la excarcelación de su enemigo, las unidades operativas detuvieron a Dutschke. En esta oportunidad, las pruebas acompañaban las actuaciones judiciales. Un testigo, que prefirió resguardar su identidad, declaró que había escuchado al entrenador de taekwondo explayarse sobre los métodos correctos para confeccionar toxinas. De manera complementaria, los registros de la custodia discreta implementada por el FBI constataron visualmente la secuencia donde Dutschke arrojaba la caja de un molinillo de café, pares de guantes de látex y una máscara antipartículas en un volquete de basura cercano a su centro de entrenamiento. El secuestro de esos residuos permitió a los técnicos forenses detectar trazas de ricina sobre las superficies plásticas de la máscara y también en el interior de su academia.

Paul Kevin Curtis fue liberado cuando los investigadores hallaron pruebas de que el autor de las cartas había sido otra persona: su enemigo (Netflix)

La confiscación y el subsecuente peritaje sobre la computadora personal aportaron el dato definitivo. Los analistas identificaron un archivo de texto alojado en el equipo, cuyo encabezado decía “Procedimiento operativo estándar para la ricina”. El cruzamiento de datos digitales arrojó comprobantes del sitio eBay y recibos del servicio PayPal. Esos archivos acreditaron que Dutschke pagó la compra en línea de semillas del arbusto de ricino, elemento base para obtener el veneno mediante la molienda de los granos.

Dutschke adoptó una postura defensiva presentándose como incriminado por el gobierno de Obama. Durante una audiencia, ofreció verter el polvo confiscado de los correos dentro de un sándwich de mantequilla de maní y mermelada para ingerirlo y probar la inexistencia de toxicidad.

Paul Kevin Curtis cuando salió de la cárcel. Ese día dijo: "Respeto al presidente Obama. Amo a mi país y jamás haría nada que pudiera representar una amenaza para él ni para ningún otro funcionario estadounidense"

Ante la aplastante suma de evidencias recabadas, Dutschke modificó su estrategia procesal y se declaró culpable. Asumió un cargo por el desarrollo e inventario de sustancias tóxicas letales, al que se sumaron tres cargos referidos al envío de correo adulterado. Aceptó en simultáneo su autoría sobre las imputaciones referidas a los abusos físicos de sus estudiantes. En mayo de 2014, el tribunal dictaminó una condena de 25 años de prisión de cumplimiento efectivo.

Aquello que hacía 13 años había empezado como un intento de asesinar al presidente de los Estados Unidos, era, en definitiva, una disputa entre conocidos. Una disputa, eso sí, un tanto peligrosa.