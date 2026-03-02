El caso del hombre que tiene una memoria de siete segundos: la conexión con el piano y las cartas diarias al “amor de su vida”

Clive Wearing junto a su esposa Deborah

En el instante en que Clive Wearing abre los ojos, el mundo llega a él como un destello. No recuerda el nombre de la persona que está a su lado. No sabe si está en su casa o en un hospital. Todo es ahora. Un presente breve y absoluto. Solo siete segundos de conciencia antes de que la memoria se disuelva.

Antes de que la amnesia lo arrastrara, Clive Wearing era uno de los músicos más prestigiosos de Inglaterra. Dirigía coros, orquestas y trabajaba para la BBC. El piano y la partitura eran extensiones de su cuerpo. Tenía una familia, rutinas, amigos y proyectos. El recuerdo de su vida estaba lleno de nombres y melodías.

El 27 de marzo de 1985 esa estructura se hizo trizas. Un virus, el herpes simple, se alojó en su cerebro y destruyó su hipocampo.

El ataque invisible

No hubo accidente, ni caída estrepitosa, ni gritos de dolor. Clive sintió un dolor de cabeza persistente y, por unos días, lo atribuyó al cansancio. No sospechaba que un virus, habitualmente vinculado a gripes comunes, podía cruzar la barrera hematoencefálica y atacar el centro de la memoria.

Clive y Deborah el día de su casamiento

En cuestión de horas, la fiebre y la confusión se apoderaron de él. Su esposa, Deborah, fue testigo del cambio. Al principio, creyó que se trataba de una gripe fuerte. Poco después, Clive no reconocía su hogar. Preguntaba una y otra vez por la hora, el día, la razón de su presencia en ese lugar.

Los médicos confirmaron lo que sería una de las amnesias más severas jamás documentadas. El virus había arrasado el hipocampo, la estructura cerebral responsable de convertir las experiencias en recuerdos duraderos.

A partir de ese momento, Clive Wearing no volvería a retener ningún suceso nuevo por más de unos pocos segundos. Su amnesia era doble: no solo perdió la capacidad de formar recuerdos nuevos (amnesia anterógrada), sino que también se desdibujaron muchos de sus recuerdos previos (amnesia retrógrada). Cada despertar era el primero. Cada conversación, un misterio. Cada rostro, una incógnita.

Clive Wearing anotaba cada día cuando se levantaba en una agenda

El reloj detenido

En el cuaderno de notas que los médicos le entregaron, Clive comenzó a registrar obsesivamente el momento en que “despertaba”. Anotaba: “Estoy despierto por primera vez”. Minutos después, tachaba lo anterior y escribía: “Ahora sí, estoy despierto de verdad”. Se repetía una y otra vez. El tiempo, para él, era una serie de comienzos falsos y fugaces.

“Cada vez que abre los ojos, es como si llegara al mundo por primera vez”, describió Deborah. Las páginas de ese cuaderno son un testimonio de la ruptura radical del flujo del tiempo.

Frente al piano, algo extraño ocurre. Aunque no puede recordar con quién habló hace un minuto, Clive puede sentarse y tocar piezas complejas. Puede dirigir un coro, dar instrucciones musicales, corregir errores en una partitura.

Los científicos llaman a este fenómeno memoria procedimental: la habilidad de realizar acciones aprendidas, aunque los recuerdos conscientes hayan desaparecido.

Clive Wearing fue atacado por un virus que afectó su cerebro y le borró la memoria

El desconcierto médico

La comunidad científica quedó perpleja ante su caso. El daño al hipocampo es conocido por afectar la memoria reciente, pero la devastación en el cerebro de Clive fue casi total. Los estudios de resonancia magnética mostraron áreas ennegrecidas, tejido cerebral perdido.

A pesar de ello, su habilidad para tocar el piano y cantar permanecía. La paradoja era evidente: un hombre sin pasado ni futuro que podía ejecutar, con maestría, piezas musicales complejas. El neuropsicólogo Oliver Sacks estudió el caso y lo describió como “vivir en el abismo de la amnesia total”.

Para Clive, el tiempo no avanza. Vive en un bucle de segundos. No puede recordar lo que acaba de decir ni anticipar lo que dirá. Su esposa puede salir de la habitación y, al regresar, él la recibe con el asombro de quien la ve tras años de ausencia.

Deborah relata que, en ocasiones, él llora cuando la ve. Piensa que ha pasado mucho tiempo desde su última visita. Ella le explica que solo se ausentó unos minutos, pero él no puede retener la información.

Clive Wearing intenta recrear todos los días el amor por su esposa

El amor frente al vacío

A pesar del daño cerebral y la amnesia, Clive Wearing reconoce a su esposa con una intensidad inusual. No puede recordar su nombre ni su historia juntos, pero experimenta una oleada de emoción cada vez que la ve. “Nunca he amado a nadie tanto como a ti”, le repite una y otra vez. Para él, Deborah es la única constante en un universo que se reinicia cada minuto.

Para Deborah, la convivencia es un acto diario de paciencia y reinvención. Ella describe la rutina: explicarle, calmarlo, responder las mismas preguntas, cuidar de su salud, protegerlo del desconcierto.

Los hijos de Clive de su primer matrimonio lo visitan, pero él no los reconoce. Sus amistades se disolvieron. La música, sin embargo, sigue siendo un puente.

El hipocampo, esa pequeña estructura en el lóbulo temporal, es la puerta de entrada al recuerdo. Cuando se destruye, la persona queda atrapada en un presente perpetuo.

Los médicos han aprendido que la memoria no es un bloque uniforme. Hay memorias que sobreviven: la procedimental, la emocional, la musical. Pero la memoria autobiográfica, la que nos da continuidad, puede desaparecer por completo.

Antes de perder su memoria, Clive Wearing era un músico profesional

“Solo siete segundos”

La frase más repetida en los escritos de Clive es: “Solo tengo siete segundos”. En ese margen diminuto, todo se juega: la identidad, el amor, el miedo, el deseo de entender.

Los días de Clive Wearing se parecen entre sí. Despierta, pregunta por su situación, toca el piano, recibe la visita de Deborah, se emociona, vuelve a olvidar. No hay futuro ni pasado, solo un presente que se extingue y reaparece.

La rutina es esencial. Los médicos y cuidadores diseñan horarios estrictos, evitan sorpresas, repiten las mismas instrucciones. Los estímulos nuevos pueden desencadenar ansiedad o confusión.

La paradoja persiste: Clive no recuerda haber tocado el piano, pero toca sin error. No puede aprender nuevas canciones, pero ejecuta las antiguas con precisión. Si se equivoca, lo corrige instintivamente.

Los neurólogos explican que la música se almacena en circuitos diferentes a la memoria episódica. La memoria procedimental, la de los hábitos y habilidades, sobrevive incluso tras daños cerebrales graves.

Los neurólogos explican que la música se almacena en circuitos diferentes a la memoria episódica

No existe cura para la amnesia de Clive. El daño es irreversible. Los tratamientos se enfocan en el bienestar emocional, la estabilidad cotidiana y el acompañamiento terapéutico.

Deborah Wearing ha relatado su experiencia en libros y entrevistas. Describe el dolor de vivir con alguien que la ama intensamente, pero no puede compartir recuerdos. La mujer afirma que la música es el único espacio donde su esposo “sigue siendo él mismo”.

Las cartas de amor

A pesar de la amnesia, Clive le escribió cartas a Deborah. Muchas repiten las mismas frases. Ella guarda esos mensajes como testimonio de un amor que sobrevive a la devastación de la memoria. “Te amo ahora y siempre”, escribe Clive, sin saber que ya lo ha dicho antes.

En la habitación, Clive Wearing mira alrededor. Por un momento, parece reconocer el lugar. Luego, la duda regresa. Pregunta qué día es, dónde está, quién es la persona a su lado. Pasaron apenas siete segundos.