Persecución, exilio y literatura: así fue el oscuro origen de Bambi, el ciervatillo que inspiró a generaciones

Basado en el relato original de Felix Salten, el personaje animado oculta un trasfondo de dolor, exclusión y denuncia política. Cómo se convirtió en uno de los clásicos infantiles más emblemáticos de la historia

Bambi, originalmente una obra para adultos publicada en 1922, aborda el miedo y la exclusión en un bosque lleno de amenazas

La imagen de Bambi como emblema de ternura esconde un origen marcado por la censura, el antisemitismo y la persecución política.

Detrás del popular personaje animado de Disney se encuentra una novela escrita por Felix Salten, autor judío austríaco, cuya obra fue prohibida y quemada por el régimen nazi por abordar de manera abierta la opresión y el miedo, según el canal estadounidense Univision y el diario británico The Guardian.

Una novela para adultos: exclusión y miedo en el bosque

El origen literario de Bambi se remonta a 1922, cuando Salten publicó en Viena Bambi, una vida en el bosque. Esta novela, dirigida a adultos y no al público infantil, narra la vida de un corzo que intenta sobrevivir en un entorno plagado de amenazas.

La novela Bambi, escrita por
La novela Bambi, escrita por Felix Salten, sufrió censura y fue quemada por los nazis debido a su fuerte denuncia política y social

Univision destaca que, más allá de la historia de un ciervo, la obra está impregnada de referencias a la exclusión y el temor, mientras que The Guardian subraya las profundas diferencias con la adaptación animada.

Prohibición y exilio: el ataque nazi a la obra de Salten

La censura de la novela ejemplifica el clima de antisemitismo en Europa Central. En 1935, las autoridades nazis prohibieron y quemaron tanto la obra original como su secuela, considerándolas una denuncia política inaceptable para el régimen, señala The Guardian.

Felix Salten y su esposa huyeron de Austria a Suiza en 1938 para escapar de la persecución. Univision resalta la brutalidad de la censura y cómo el libro se convirtió en objetivo por abordar temas sociales y políticos de gran relevancia.

Alegoría y denuncia: animales como portavoces del dolor

El régimen nazi prohibió y
El régimen nazi prohibió y destruyó Bambi en 1935 al considerarla peligrosa por sus referencias a la opresión y el antisemitismo

El simbolismo de Bambi resulta esencial para comprender su impacto. Para el profesor emérito Jack Zipes, citado por The Guardian, “es evidente que el trato a los animales es una alegoría de la situación de los judíos en esa época”.

Según el escritor alemán Karl Kraus, citado por Univision, la novela funciona como un retrato del odio y la insensibilidad de la sociedad, reflejando los miedos de Salten y de otras minorías perseguidas. Los animales, en este contexto, se transforman en portavoces de un mensaje sobre el dolor y la exclusión.

Disney y la transformación: de fábula política a clásico infantil

La versión que Walt Disney estrenó en 1942 modificó radicalmente el sentido de la historia original. The Guardian expone que Disney “mutiló la novela”, eliminando la violencia explícita, el contenido político y el trasfondo existencial.

La adaptación de Bambi por
La adaptación de Bambi por Walt Disney en 1942 eliminó la carga política, suavizando el relato y orientándolo al público infantil (Dailymail)

El relato fue trasladado a América del Norte, cambiando al protagonista por un ciervo local y rodeándolo de personajes ajenos a la obra original de Salten.

Según el Museo de Walt Disney, citado por Univision, el guion sustituyó el tono adulto por uno apto para niños, incorporando humor y ligereza, aunque mantuvo el peligro constante que acecha a los personajes.

Faline, compañera de Bambi, aparece en ambas versiones; sin embargo, mientras la novela concluye con el protagonista en soledad, la película apuesta por la familia y la esperanza.

El legado de Bambi: símbolo de resistencia y advertencia vigente

La figura de Bambi, transformada
La figura de Bambi, transformada en símbolo de ternura, perdió su trasfondo de resistencia y denuncia política en la cultura popular

A lo largo del tiempo, Bambi dejó de ser una fábula oscura para convertirse en un símbolo de fragilidad e inocencia. The Guardian describe cómo el personaje, resignificado por la cultura popular, se asocia hoy con la ternura, la indefensión y la dulzura.

La presencia recurrente de Bambi en videojuegos, canciones y productos de consumo contrasta con el olvido de su origen como referente cultural de resistencia ante el odio. Para numerosos analistas, la figura de Bambi fue trivializada y reducida a un adorno decorativo, perdiendo el impacto de la denuncia política que le dio vida.

Bajo la apariencia de una historia sobre animales, la novela de Felix Salten mantiene una advertencia vigente contra la exclusión y la intolerancia, al recordar la vulnerabilidad de quienes son diferentes.

